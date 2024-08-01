الماس - بريق للزينة والحرب

رومانسية وبراقة وتعبر عن المكانة المرموقة، وهي ليست سوى كربون صلب. جيء بالماس إلى أوروبا من الهند؛ فكيف أصبح مرغوبا ويرمز للخلود؟ وما السر الكامن في بريقه؟

حمى الماس - تاريخ ثقافي متلألئ لأقسى حجر في العالم. جوهرة تمثل البريق والمكانة والرومانسية. تزين تيجان الملوك والملكات وتومض على أصابع أو أعناق أو حتى أسنان عدد لا يحصى من فناني الهيب هوب.

منذ أكثر من 2000 عام يتم تداول هذه الأحجار الكريمة، وقد جيء بها لأول مرة إلى أوروبا من الهند، وسرعان ما أصبحت مرغوبة ورمزا للخلود.

من أجل برنامج فنون مكتشفة، سافرت كارين هلمشتيت مراسلة دويتشه فيله إلى جنوب إفريقيا - أحد أهم بلدان مناجم الماس. وفي منجم كولينان للماس، على عمق أكثر من 800 متر تحت الأرض، عرفت أين تشكل الماس قبل نحو ثلاثة مليارات عام. هنا تم العثور على أكبر ماسة في العالم حتى الآن في عام 1905.

تزور كارين متحف ديفا في مدينة أنتويرب البلجيكية، حيث تتاح فرصة رؤية قطع الماس والمجوهرات الرائعة، والشاهدة على حرفة فنية عمرها قرون من الزمن. معها نكتشف كيف أصبحت أنتويرب عاصمة العالم للماس، ولماذا سيطر التجار اليهود وصقلة الماس على تجارته لفترة طويلة.

وفي أمستردام على بعد نحو 130 كم، يمكن التعرف على فن قطع وصقل الماس.

لكن الفيلم يلقي نظرة أيضا خلف الواجهة المتلألئة لهذا الحجر الكريم، وبخاصة في إفريقيا حيث لطالما تموَّل النزاعات العنيفة من عائدات الماس.

الماس أبدي - كان هذا عنوان حملة إعلانية لدار الماس شهيرة. حقًا؟ لكن اليوم بات الماس الاصطناعي، أي الماس المنتج في المختبر، ينافس الماس الطبيعي، لأنه لا يعتبر فقط موفرا للموارد وبالتالي أكثر رفقًا بالبيئة، بل يحظى أيضا بقبول اجتماعي أكبر.

استمتعوا بحمى الماس ورافقونا في رحلة إلى ماضي ومستقبل الحجر الكريم المرغوب.