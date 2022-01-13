المادة الجينية ومسار المرض

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ما هو الدور الذي يلعبه الجينوم في تطور مسار المرض؟ باحثون من شاريتيه برلين قدموا دراسة حول ذلك. في حلقة اليوم سنتعرف على جزء من هذه الدراسة الهامة.
يطور باحثون في مستشفى شاريتيه في برلين رذاذًا للأنف سيتم استخدامه كبديل عن التطعيم التقليدي عبر الذراع. وبالرغم من أن العلماء يعتقدون أن الطريق ما يزال طويلا للاستخدام من قبل البشر، إلا أن النتائج تبشر بطريق واعد.
مستشفى "شاريتيه" العريق في برلين يحذر من أن تنامي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، لاسيما التحور البريطاني له، يؤشر على تطور خطير فيما يتعلق بالجائحة في ألمانيا، خاصة في ظل ارتفاع معدل الإصابات الأسبوعي لكل 100 ألف نسمة.
في حين حذر عالم فيروسات ألماني بارز من موجة قوية من الإصابات بكورونا في الخريف، داعيًا السلطات للاستعداد لها، قال وزير الصحة الألماني إنه يتوقع موجة "معتدلة"، وأكد أن الحكومة "مستعدًا جيدًا لجميع السيناريوهات".
يفحص باحثون في مستشفى "شاريتيه" ببرلين إمكانية استخدام عقار ضد الديدان الشريطية لمعالجة مصابين بأعراض حادة لمرض كوفيد الـ19. فما الذي كشفت عنه التجارب السريرية لهذا العقار الواعد؟
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