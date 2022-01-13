 المادة الجينية ومسار المرض | DW الأخبار | DW | 20.10.2022

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المادة الجينية ومسار المرض

ما هو الدور الذي يلعبه الجينوم في تطور مسار المرض؟ باحثون من شاريتيه برلين قدموا دراسة حول ذلك. في حلقة اليوم سنتعرف على جزء من هذه الدراسة الهامة.

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