المادة الجينية ومسار المرض

خبير فيروسات ألماني مرموق يحذر من "موجة قوية" لكورونا في الخريف

في حين حذر عالم فيروسات ألماني بارز من موجة قوية من الإصابات بكورونا في الخريف، داعيًا السلطات للاستعداد لها، قال وزير الصحة الألماني إنه يتوقع موجة "معتدلة"، وأكد أن الحكومة "مستعدًا جيدًا لجميع السيناريوهات".