"الماتشا" مشروب تزداد شعبيته.. فهل هو صحي؟

يصنف شاي الماتشا من أنواع الشاي الأخضر ، ويُعدّ من أجود أنواع الشاي الياباني. وقد بات يحظى بشعبية كبيرة لدى الكثيرين خاصة المهتمين بالأنظمة الغذائية الصحية. وتشير الأبحاث العلمية إلى العديد من الفوائد الصحية لشاي الماتشا، إليك أهمها:

غني بمضادات الأكسدة:

يحتوي شاي الماتشا على كميات كبيرة من مضادات الاكسدة المعروفة باسم "الكاتيكينز"، والتي تلعب دورا كبيرا في التقليل من التأكسد الخلوي والحماية من الامراض المزمنة. بحسب ما نشره موقع (هيلث لاين) الأمريكي.

حماية الكبد:

تشير بعض الأبحاث إلى أن الماتشا يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الكبد ، الذي يلعب دورا مهما في معالجة السموم والمواد الكيميائية داخل الجسم.

الشاي الأخضر.. فوائد طبية وجمالية لم تكن تتوقعها

تعزيز وظائف الدماغ:

بحسب الدراسات، يمكن أن تحسن الماتشا من التركيز الذهني والوظائف العقلية، وذلك بفضل محتواها العالي من الكافيين ومركب " ثيانين" الذي يحسن من فعالية الكافيين.

خصائص مكافحة الخلايا السرطانية

يحتوي شاي الماتشا على مركبات تُظهر نتائج واعدة في مكافحة نمو الخلايا السرطانية في التجارب المخبرية، لكن يحتاج الأمر لمزيد من البحث للتأكيد على هذه الفوائد.

إنقاص الوزن

استهلاك شاي الماتشا يمكن أن يساهم في تقليل الوزن وزيادة معدل حرق الدهون.

لكن رغم كل هذه الفوائد، إلا أن المختصين في مجال التغذية ينصحون بضرورة الاعتدال في استهلاك الماتشا، خصوصا لاحتوائها العالي على مادة الكافيين والمركبات المنشطة، ما قد يسبب العديد من الأعراض لدى الحوامل أو من يعانون من ضغط الدم، بحسب ما نشره موقع "فيري ويل هيلث" الأمريكي.

ر.ض / ع.أ.ج