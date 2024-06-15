الماتادور الإسباني يوجّه رسالة شديدة اللهجة إلى الجميع

في أولى مفاجآت بطولة كأس أمم أوروبا 2024، سحق منتخب إسبانيا نظيره الكرواتي بثلاثة أهداف نظيفة. وكان الماتادور الإسباني الأخطر والأكثر كفاءة في المباراة أمام الكرواتي الذي ظهر شبحا لنسخته في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وجه منتخب إسبانيا رسالة شديدة اللهجة الى جميع المنتخبات المرشحة لإحراز كأس أمم اوروبا بفوزه اللافت على نظيره الكرواتي، ثالث مونديال قطر، بثلاثية نظيفة السبت (15 حزيران/ يونيو 2024) على ملعب برلين الأولمبي ضمن المجموعة الثانية في أول مواجهة بين منتخبين من العيار الثقيل في البطولة الحالية.

وسجل ألفارو موراتا (29) وفابيان رويس (32) وداني كارباخال (45+2) الأهداف. وتتساوى اسبانيا مع المانيا في الرقم القياسي لعدد الالقاب القارية (3 لكل منهما) بعد أن توجت الأولى بطلة أعوام 1964 و2008 و2012.

وكانت المباراة إعادة لنهائي دوري الأمم الأوروبية في حزيران/ يونيو 2023 على ملعب "دي كويب" في روتردام والتي انتهت بفوز إسبانيا بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل صفر-صفر. كما التقى المنتخبان في النسخة الأخيرة من البطولة القارية وفازت إسبانيا أيضا 5-3 بعد التمديد.

ودخل المنتخبان المباراة بثقة عالية بعد النتائج اللافتة لهما استعدادا للبطولة، حيث سحق المنتخب الاسباني نظيره الاندوري 5-0 ثم الإيرلندي الشمالي 5-1، في حين تغلبت كرواتيا على البرتغال 2-1 في عقر دار الأخيرة وعلى مقدونيا 3-0.

شارك الجناح الشاب لامين جمال أساسيا، فبات أصغر لاعب يشارك في مباراة في تاريخ نهائيات كأس أمم أوروبا. صورة من: Sergei Grits/AP Photo/picture alliance

لامين جمال يتألق

وشارك الجناح الشاب لامين جمال أساسيا فبات أصغر لاعب يشارك في مباراة في تاريخ نهائيات كأس أمم اوروبا. ويبلغ جمال الذي تألق في صفوف برشلونة الموسم الفائت، 16 عاما و338 يوماً، بعد أن كان الرقم القياسي السابق بحوزة البولندي كاتسبر كوزلوفسكي الذي خاض نهائيات نسخة 2020 التي أقيمت صيف 2021 بعمر 17 عاما و246 يوماً.

وكان المنتخب الإسباني الطرف الأفضل في مطلع المباراة وكانت أول محاولة جدية تسديدة زاحفة لموراتا سيطر عليها الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش بسهولة (7).

ونجح موراتا في افتتاح التسجيل عندما تلقى كرة أمامية متقنة في عمق الدفاع الكرواتي فكسر مصيدة التسلل وانفرد بالحارس وسدد بيسراه على يمينه (29). وسرعان ما أضاف فابيان رويس الهدف الثاني بعد أن راوغ مدافعين داخل المنطقة وسددها بيسراه داخل الشباك على يسار الحارس (32).

وكادت كرواتيا تقلص الفارق مباشرة بواسطة لاعب وسط النصر السعودي مارسيلو بروزوفيتش لكن تسديدته أبعدها الحارس أوناي سيمون فتهيأت أمام لوفرو ماير الذي سددها في الشباك الخارجية.

وسنحت فرصة ثانية امام كرواتيا عندما سدد مدافع مانشستر سيتي الانكليزي يوسكو غفارديول كرة "على الطاير" بيسراه مرت أمام باب المرمى (41).

ووجه المنتخب الاسباني الضربة القاضية لكرواتيا حين سجل مدافع ريال مدريد كارباخال الهدف الثالث عندما استلم كرة عرضية متقنة من جمال وغمزها بسن القدم داخل الشباك من مسافة قريبة في الوقت بدل الضائع (45+2).

وضغط المنتخب الكرواتي في مطلع الشوط الثاني لإنقاذ ماء الوجه في حين اعتمد المنتخب الإسباني على الهجمات المرتدة السريعة ومنها كاد جمال يضيف الهدف الرابع لولا براعة الحارس الكرواتي في التصدي لمحاولته (52).

وسدد يوسيب ستانيشيتش كرة قوية من مسافة قصيرة باتجاه المرمى الاسباني لكن المدافع مارك كوكوريلا ابعدها بفدائية (54).

ونجح المنتخب الإسباني بعد ذلك في إدارة المباراة من خلال قدرته على الاستحواذ على الكرة لكنه خسر جهود قائده موراتا بداعي الإصابة في ربع الساعة الأخير.

وسنحت فرصة ذهبية أمام كرواتيا لتقليص الفارق عندما أخطأ الحارس الإسباني في تشتيت إحدى الكرات فوصلت إلى برونو بيتكوفيتش لكن رودري عرقله من الخلف فاحتسب الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر ركلة جزاء انبرى لها بيتكوفيتش بنفسه وتصدى لها سيمون قبل ان يمررها ايفان بيريشيتش باتجاه بيتكوفيتش مجددا وتابعها الأخير داخل الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف بعد الرجوع إلى حكم الفيديو المساعد لأن بيريتشيش ارتكب مخالفة (78).

ع.خ/ أ.ح (أ ف ب)