 الماء هو الحياة | المستقبل الآن | DW | 14.11.2021

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المستقبل الآن

الماء هو الحياة

يتكون جسم الإنسان من 50 إلى 80% من الماء - حسب السن. لكن تخزين الماء في جسم الانسان غير ممكن، ما يعني ضرورة المداومة على شرب الماء. فما الذي يحدث للجسم بدون ماء؟

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ARCHIV - 19.07.2019, Stuttgart: ILLUSTRATION - Ein Mann hält den Zapfhahn einer Wasserstoffzapfsäule an den Stutzen eines Wasserstoffautos. (zu dpa «Land stellt Wasserstoff-Strategie im Nutzfahrzeug-Sektor vor») Foto: Sebastian Gollnow/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

الهيدروجين، طاقة المستقبل؟ 14.11.2021

September 2, 2018 - (02/09/2018) Quienes padecen anorexia persiguen obsesivamente la delgadez y comen cada vez menos para bajar mÃ¡s de peso. PROHIBIDO EL USO O REPRODUCCIÃN EN COSTA RICA

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المستقبل الآن - الماء - طاقة المستقبل؟ 14.11.2021

Für den 16. April 2009 ist der Start der europäischen Astronomie-Doppelmission Herschel/Planck mit einer Ariane 5 in Kourou (Französisch Guyana) geplant, die letzte Cornerstone-Mission des Horizont 2000-Programms, das die Europäische Weltraumorganisation ESA im Jahr 1984 veröffentlicht hat. Herschel wird das erste Weltraumobservatorium sein, das den kompletten Wellenlängenbereich des Fernen Infrarot (FIR) bis zum Sub-Millimeter-Bereich (60 - 670 Mikrometer) abdeckt. Nach dem Start wird das Observatorium 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt in einem Orbit um den zweiten Lagrange-Punkt (L2, ein Punkt etwa 1,5 Millionen Kilometer außerhalb der Erdumlaufbahn, an dem sich die Gravitationskräfte von Erde und Sonne aufheben) des Erde-Sonne Systems platziert. Dieser Ort ist besonders geeignet, da dort die Störungen durch die Infrarot-Strahlung der Sonne und der Erde minimal sind.

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