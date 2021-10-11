الماء هو الحياة

رئيسة البرلمان الألماني بيربل باس.. حياة سياسية حافلة بالنجاح!

على عكس زملائها الذكور، لم تسلط الأضواء من قبل على بيربل باس، المرأة التي تترأس البرلمان الألماني "بوندستاغ". لا أحد تقريبا يعرفها من خارج الدائرة السياسية، رغم مسيرتها السياسية والاجتماعية الناجحة. فمن تكون هذه السيدة؟