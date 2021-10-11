الماء هو الحياة

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يتكون جسم الإنسان من 50 إلى 80% من الماء - حسب السن. لكن تخزين الماء في جسم الانسان غير ممكن، ما يعني ضرورة المداومة على شرب الماء. فما الذي يحدث للجسم بدون ماء؟
أمر قد يغفل عنه كثير من المصابين بداء السكري، وهو ضرورة الاعتناء الزائد بصحة الفم والأسنان. لأن الإصابة بمرض التهاب دواعم السن لو حدثت لها تأثير سلبي جدا، وتجعل التحكم بمستوى السكر في الجسم أكثر صعوبة.
لأول مرة زرع جراحون كلية خنزير في جسم إنسان دون أن يرفض جهاز المناعة في جسم المتلقي العضو المزروع. تقدم كبير يحتمل أن يخفف من النقص الحاد في الأعضاء البشرية وينعش آمال الملايين.
عادة ما يستخدم معظم الأشخاص الذين تجاوزوا الستين من العمر أطقم الأسنان الإصطناعية. اليوم أصبحت هذه الأطقم بفضل تقدم طب الأسنان. فمن يلتزم بهذه القواعد السبع، قد يحافظ على أسنانه مدى الحياة.
على عكس زملائها الذكور، لم تسلط الأضواء من قبل على بيربل باس، المرأة التي تترأس البرلمان الألماني "بوندستاغ". لا أحد تقريبا يعرفها من خارج الدائرة السياسية، رغم مسيرتها السياسية والاجتماعية الناجحة. فمن تكون هذه السيدة؟
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