 الماء مقابل الكهرباء.. مشروع بيئي من أجل تعزيز السلام | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 23.11.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

علوم وتكنولوجيا

الماء مقابل الكهرباء.. مشروع بيئي من أجل تعزيز السلام

مشروع بيئي فريد برعاية اماراتية بين عمان وتل أبيب، حيث ستزود الأردن إسرائيل بالطاقة الشمسية وتحصل منها في المقابل على مياه الشرب. كيف يمكن لمشروع التعاون الجديد أن يصبح نموذجاً للمستقبل؟

الأردن واسرائيل

ترتبط إسرائيل بعلاقة سلام مع الاردن منذ 1994

يمتاز المشروع المقبل بأنه يضم رابحين فقط، بحسب صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، فالصحراء الأردنية الواسعة ستشهد بناء محطة للطاقة الشمسية بتمويل من الإمارات العربية المتحدة، لتزويد إسرائيل بالطاقة الكهربائية، في المقابل تزود إسرائيل جارتها الأردنية بالمياه التي تحتاجها بشدة، عبر تمويل اماراتي مماثل لتحلية مياه البحر.

فقد وقع وزراء من الدول الثلاث اتفاقاً أولياً في دبي الاثنين (22 نوفمبر/ تشرين الثاني)، تم الاعلان فيه عن نوايا هذا المشروع النموذجي الذي يطمح لتطبيع العلاقات السياسية لهذه الدول، وتوفير الاحتياجات الأساسية لها في الماء والكهرباء، بشكل تعاوني.

مختارات

ذكرت إسرائيل في بيان أنه تم فتح سفارة لها في أبوظبي، وذلك بعد قليل من موافقة مجلس الوزراء الإماراتي في جلسة ترأسها رئيس الوزراء ونائب رئيس الدولة وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم على فتح سفارة في تل أبيب.

يتوجه وفد إسرائيلي إلى العاصمة البحرينية اليوم الأحد للإعلان عن انطلاق العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين بعد توصّلهما إلى اتّفاق تطبيع بوساطة أمريكيّة الشهر الماضي.

المشروع الاماراتي، يأتي بعد اتفاقية إبراهيم والتي مهدت لاتفاقية  لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات  ودول عربية أخرى. لقد وقع الأردن وإسرائيل اتفاقية سلام رسمياً في عام 1994، ولكن هذا السلام كان دائماً سلاماً بارداً. وكان وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي قد القى باللوم على فتور العلاقة على سياسة حكومة بنيامين نتانياهو السابقة. حيث قال في مؤتمر عقد في  البحرينمطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري: "إن الحكومة القديمة "لم تساهم بأي حال من الأحوال في مناخ من التعاون".

وكمثال على ذلك، أشار إلى القناة المائية المخطط لها، التي ستصل المياه بين البحر الأحمر والبحر المين والذي كان سينقذ البحر الميت من التقلص وسيمكن الأردن من انتاج مياه صالحة للشرب، وبالرغم من توقيع الاتفاقية في عام 2013 لم ير المشروع البيئي الهام النور.

البحر الميت

مياه البحر الميت تتقلص بفعل الجفاف

الأردن والحاجة الماسة للماء

ويواجه الأردن طلباً متزايداً على الماء، ونصت اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل على تزويد الأخيرة الماء للأراضي الأردنية، بيد أن هذا لم ينه العجز المائي الكبير الذي تواجهه الأردن، وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي اتفقت الحكومتان الإسرائيلية والأردنية على بيع تل أبيب للأردن 50 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنوياً، مما يضاعف إمدادات المياه الإسرائيلية إلى الأردن.

والأردن هو واحد من أكثر ثلاثة بلدان فقراً للمياه وتستمد المملكة 60 في المائة من احتياجاتها من موارد المياه الجوفية، التي يتم استغلالها أو من المرجح أن تستنفد قريباً. ويساهم الجفاف في ندرة المياه، وبالإضافة إلى ذلك، تضاعف عدد السكان في الأردن خلال السنوات العشرين الماضية ليصل إلى حوالي عشرة ملايين نسمة. ويزيد من شحة المياه هناك قدوم نحو مليون لاجئ سوري إلى الأردن.

ولأن ندرة المياه تجعل الزراعة مستحيلة في العديد من الأماكن، فإن الهجرة الريفية والضغط على المدن آخذان في الازدياد. وتشير الأرقام إلى أن حصة الفرد السنوية من الموارد المتجددة للمياه تصل إلى 80 متراً مكعباً فقط، وهي أقل بكثير من النسبة العالمية المحددة بـ 500 متر مكعب للفرد، ما يكشف عن شح شديد في المياه.

مشاهدة الفيديو 00:57

التغير المناخي يُفاقم مشكلة الأردن مع الماء.

حاجة إسرائيل إلى الطاقة

بالمقابل، فإن إسرائيل تحتاج في حاجة ماسة إلى الطاقة، وبالرغم من المحاولات الإسرائيلية فإن مشاريع الطاقة المتجددة لا تغطي حالياً سوى حوالي ستة في المائة من احتياج إسرائيل للكهرباء. وستوفر محطة الطاقة الشمسية، والتي يملك الأردن مساحات كبيرة من الأراضي المناسبة لإنشاء المحطة عليها طاقة كهربائية تصل إلى 600 ميغاواط، وهو ما يعني أن كامل طاقة المحطة سيحول حصراً إلى إسرائيل مقابل تزويد إسرائيل للأردن 200 مليون متر مكعب من المياه سنوياً عبر محطات التحلية.

وتهدف إسرائيل إلى توفير 30 بالمائة من احتياجاتها للطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، بزيادة 17لا بالمائة عن الهدف الذي حددته سابقاً، حيث تتطلع إلى الوصول لنسبة صفر انبعاثات كربونية في قطاع الطاقة بحلول 2050.

وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أكدت بدورها أن المشروع يحظى برعاية واهتمام أمريكي، حيث حضر التوقيع المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري الذي أكد أن "منطقة الشرق الأوسط تعتبر في صدارة المناطق المتأثرة بتبعات أزمة المناخ، ويمكن لدول المنطقة التغلب على هذا التحدي من خلال تعزيز التعاون والعمل المشترك.

ع.أ.ج (زود دويتشه تسايتونغ/ وام)

  • Symbolbild | Klimawandel | Dürre | Indien (picture-alliance/Zumapress)

    موارد مهددة بالنضوب.. فما الحل وهل فات الوقت؟

    المياه سر الحياة

    تمثل المياه النظيفة 2.5% فقط من إجمالي المياه الموجودة على الأرض، والتي يُستَخدم 70% منها في الزراعة، بينما تشكل الثلوج أكثر من نصف مخزون المياه. وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يعاني ثلثي سكان العالم من ندرة في المياه بما سيؤثر على كافة جوانب الحياة.

  • Indonesien Reisbauer bearbeitet ein Reisfeld mit Ochsen an den Reisterrassen von Jatiluwih (Imago/Blickwinkel)

    موارد مهددة بالنضوب.. فما الحل وهل فات الوقت؟

    التربة الزراعية عملة نادرة

    تتصاعد حدة المنافسة على الأرض الزراعية بالذات مع استمرار الزيادة في أعداد البشر مع عدم مواجهة هذا بزيادة مقابلة في مساحة الأراضي الصالحة للزراعة، كما تزيد التقلبات الحادة بفعل التغيرات المناخية من سوء الوضع. وتقوم الدول التي تعاني من ندرة التربة الزراعية أو من الزيادة السكانية، مثل السعودية والصين، بالبحث عن ضالتها في القارة الأفريقية، حيث لا تقل قيمة التربة الخصبة اليوم عن قيمة الذهب.

  • Symbolbild: Gasgewinnung und Ölgewinnung in Norwegen (picture-alliance/dpaH. Oeyvind)

    موارد مهددة بالنضوب.. فما الحل وهل فات الوقت؟

    الوقود مهدد بالنضوب

    فيما يتعلق بالوقود، يقع البترول على قائمة موارد العالم التي تتجه نحو الزوال لكونه من مصادر الطاقة الغير متجددة. استمرار المعدل الحالي لاستهلاك الوقود، سيؤدي في النهاية لنضوبه، بما يمثل تحديا كبيرا لبعض الدول المعتمدة على مخزونها الضخم من النفط والغاز الطبيعي.

  • Traditioneller Abbau von Steinkohle im Bergwerk Wieczorek in Polen (picture alliance/PAP/A. Grygiel)

    موارد مهددة بالنضوب.. فما الحل وهل فات الوقت؟

    قطع العلاقة بالفحم

    بالرغم من تحفظ بعض الدول، مثل ألمانيا، على استخدام الفحم والسعي للتقليل أو تجنب استهلاكه باعتباره ملوثا للبيئة، بدأ احتياطي الفحم في النضوب. ففي بولندا، احتياطي الفحم البني الموجود بالمناجم من المتوقع نفاذه بحلول عام 2030، بينما يمكن للفحم الأسود الصمود لمدة أطول قليلا، وفقا لتوقعات الخبراء. وستضطر بولندا قريبا إلى التوقف عن استخدام الفحم وقطع علاقتها به.

  • Ostdeutschland Sand- und Kiesabbau in Rogätz (picture-alliance/ZB/P. Förster)

    موارد مهددة بالنضوب.. فما الحل وهل فات الوقت؟

    الرمال لن تكون في كل مكان

    عند الحديث عن الرمال، نعتقد أنها بلا نهاية، إلا أن عملية تكون الرمال تتسم بالبطيء الشديد. تعتبر الرمال موردا متجددا، ولكن في ظل استخدامها بمعدل مرتفع في عمليات البناء لن يُتاح الوقت الكافي لإعادة إنتاج المزيد منها. في المناطق النامية حول العالم، كغرب القارة الأفريقية حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد السكان قبل حلول عام 2050، يمكن للرمال أن تتحول بهذه الحالة لمورد نادر.

  • Indonesien Illegaler Handel vom Schuppentier Pangolin (picture-alliance/Zuma/I. Damanik)

    موارد مهددة بالنضوب.. فما الحل وهل فات الوقت؟

    بعض الكائنات في خطر

    السلوك الطائش والمتهور للبشر نحو الكائنات الحية على كوكب الأرض سوف يتسبب بانقراض الكثير منها. يفرط الإنسان في استهلاك لحوم الحيوانات أو الإتجار بلحومها أو أجزاء منها، ولهذا هناك كائنات، مثل وحيد القرن وحصان البحر وأكل النمل المدرع، يمكن إضافتها لقائمة الموارد المهددة بالنضوب. كما إنه إذا استمر استهلاك وتهديد الإنسان لهذه الكائنات، ستصبح حياة البشر أنفسهم معرضة للخطر.

  • Pakistan Laswa Valley Überschwemmungen (AFP/S. Qayyum)

    موارد مهددة بالنضوب.. فما الحل وهل فات الوقت؟

    المورد الأكثر ندرة في العالم

    وبالرغم أنه يبدو أن الأمر تأخر كثيرا ولم يعد هناك ما يمكن عمله، لكن ما يزال لدى الإنسان فرصة لعمل شيء ما قبل فوات الأوان. فبعض الخبراء يرون مثلا أن الأزمة المناخية يمكن حلها إن تم اتخاذ خطوات حاسمة خلال الـ 12 عاما القادمة.


مواضيع ذات صلة

30.09.21 *** Israeli Foreign Minister Yair Lapid is received by Bahrain's Foreign Minister Abdullatif Al-Zayani upon his arrival at Bahrain International Airport in Muharraq, Bahrain, September 30, 2021. REUTERS/Hamad I Mohammed

"طيران الخليج" في أول رحلة بين اسرائيل والبحرين 30.09.2021

في أول زيارة رسمية يقوم بها مسؤول إسرائيلي إلى البحرين، بدأ وزير الخارجية يائير لابيد إلى المنامة اليوم لافتتاح سفارة بلاده. تشهد الزيارة توقيع خمس مذكرات تفاهم تشمل اتفاقات تعاون بين المستشفيات وشركات المياه والكهرباء.

Chaos and soldiers as hundreds of Lebanese wait in line for fuel at a gas station near Jbeil, north of Beirut, Lebanon on August 19, 2021. Situation got more and more difficult with sometime up to six hours wait to fuel a car. Photo by Ammar Abd Rabbo/ABACAPRESS.COM

سوريا توافق على طلب لبنان بـ"تمرير" الطاقة من مصر والأردن 04.09.2021

أبدت سوريا استعدادها لتلبية طلب لبناني بـ"تمرير" الغاز والكهرباء من مصر والأردن إلى لبنان عبر أراضيها، في إطار خطة أمريكية قد تستثني لبنان من العقوبات على سوريا. جاء ذلك في أول زيارة رسمية لبنانية إلى سوريا منذ عقد.

A general view of Gaza before the start of a reported Israel-Gaza ceasefire, in Gaza City, May 20, 2021. REUTERS/Mohammed Salem

++تغطية مستمرة++ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس يدخل حيّز التنفيذ 21.05.2021

دخل في وقت مبكر صباح اليوم حيّز التنفيذ اتّفاق لوقف إطلاق النار توصّلت إليه بوساطة مصرية إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بعد 11 يوماً من تصعيد عسكري هو الأعنف بينهما منذ 2014.