المؤثرة ليوني هانه في باريس

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ليوني هانه واحدة من أنجح نجوم إنستغرام في ألمانيا. الألمانية من هامبورغ ضيفة لدى عروض كبار المصممين. كاميرا يوروماكس رافقتها إلى عروض الموضة في باريس.
أثارت قضية حنين حسام الناشطة المصرية على موقع تيك توك والحكم بسجنها عشر سنوات بتهمة الاتجار بالبشر جدلا وردود فعل غاضبة إزاء استخدام قانون مكافحة جرائم الإنترنت خارج نطاق مكافحة التطرف والإرهاب إلى مطاردة "المؤثرين".
الحرب الإفتراضية لا تقل ضراوة عن الحرب على أرض الواقع. هذا ما يعكسه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الحالي في الفضاء الإفتراضي. الصور ومقاطع الفيديو تنقل الأحداث، لكن قد يساء استخدامها أيضاً و تأجج الصراع بين الطرفين.
زادت نظريات المؤامرة المرتبطة بقطب التكنولوجيا ومؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، مع انتشار جائحة فيروس كورونا. فما هو تفسير هذا الازدياد في نظريات المؤامرة التي تستهدفه؟ وما علاقته اصلا بفيروس كورونا؟
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