المؤثرة ليوني هانه في باريس

صراع الشرق الأوسط في الفضاء الافتراضي.. ساحة معارك طاحنة!

الحرب الإفتراضية لا تقل ضراوة عن الحرب على أرض الواقع. هذا ما يعكسه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الحالي في الفضاء الإفتراضي. الصور ومقاطع الفيديو تنقل الأحداث، لكن قد يساء استخدامها أيضاً و تأجج الصراع بين الطرفين.