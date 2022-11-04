المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني يبدأ في بكين

بعد إلغاء حد الولايتين .. جين بينغ رئيسا للحزب الشيوعي لولاية ثالثة

في تغاض عن حدود العمر وعدد الولايات التي كان يجري احترامها بشكل تقليدي، انتخب الرئيس الصيني شي جين بينغ الأحد أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لفترة ولاية ثالثة نادرا ما تحدث، وهو ما سيضمن له تمديد ولايته الرئاسية.