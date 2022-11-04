 المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني يبدأ في بكين | DW الأخبار | DW | 05.03.2023

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المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني يبدأ في بكين

يجتمع آلاف المندوبين في بكين للمشاركة في الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني. من المتوقع أن يكشف الرئيس شي جين بينغ عن إصلاحات تمنح الحزب الشيوعي الحاكم دورًا أكثر مركزية في المؤسسات الخاصة ويكشف النقاب عن قيادة جديدة.

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