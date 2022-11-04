المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني يبدأ في بكين

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يجتمع آلاف المندوبين في بكين للمشاركة في الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني. من المتوقع أن يكشف الرئيس شي جين بينغ عن إصلاحات تمنح الحزب الشيوعي الحاكم دورًا أكثر مركزية في المؤسسات الخاصة ويكشف النقاب عن قيادة جديدة.
يترقب العالم نتائج المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني والذي سيعقد في بكين في 16 من أكتوبر / تشرين الأول المقبل. ويعتقد خبراء أن محور المؤتمر سيكون مساعي الرئيس شي جين بينغ للحصول على فترة ولاية ثالثة.
شكل خطابان متزامنان لكل من الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين لحظة رمزية كرست دخول الحرب على أوكرانيا مرحلة الاستنزاف، وفق عد من الخبراء والمعلقين الألمان والأوروبيين، في ظل غياب أي فرصة لحل دبلوماسي في الأفق المنظور.
تفجرت احتجاجات في مدينة شنغهاي والعاصمة بكين الأحد على خلفية سقوط قتلى في حريق داخل مبنى يعتقد أن إجراءات كورونا حالت دون انقاذهم. وأمام نفي السلطات تشكلت موجة عصيان مدني لم يسبق لها مثيل منذ تولى شي جين بينغ السلطة.
في تغاض عن حدود العمر وعدد الولايات التي كان يجري احترامها بشكل تقليدي، انتخب الرئيس الصيني شي جين بينغ
الأحد أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لفترة ولاية ثالثة نادرا ما تحدث، وهو ما سيضمن له تمديد ولايته الرئاسية.
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