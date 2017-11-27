المؤبد بحق زعيم المعارضة الشيعية في البحرين بتهمة "التخابر" مع قطر

قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية في البحرين اليوم الأحد (الرابع من فبراير/ تشرين ثان) بالسجن المؤبد على ثلاثة أشخاص بتهمة التخابر مع دولة قطر.

وذكرت صحيفة (الأيام) البحرينية على موقعها الالكتروني أن المتهمين الثلاثة هم علي سلمان وحسن سلطان وعلي الأسود. وجميعهم من القياديين البارزين في جمعية "الوفاق" إحدى أكبر الأحزاب السياسية المعارضة في البحرين. ويعد علي سلمان الأمين العام السابق للجمعية الإسم الأبرز بين هؤلاء.

وحسب الصحيفة، فإن المحكمة اعتبرت أن هؤلاء كانوا على اتصال مباشر مع كبار المسؤولين من دولة قطر ممن أداروا عملية التخابر ومن بينهم رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، ومستشاره السابق حمد بن خليفة العطية، وحمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الفضائية، فضلاً عن سعيد الشهابي رئيس تحرير مجلة العالم اللندنية. وأحالت المحكمة أوراق الدعوى إلى النائب العام للتحقيق ضد المسؤولين القطريين.

و.ب/ م. س(أ ف ب، د ب أ)