 المأكولات النيئة: صحة وقوة | صحتك بين يديك | DW | 11.11.2021

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صحتك بين يديك

المأكولات النيئة: صحة وقوة

تناول الخضروات نيئة يسهم في الحفاظ على الفيتامينات والإنزيمات والمعادن التي تحويها. كما أن المنتجات غير المطبوخة تبقي مستويات الكوليسترول والسكر في الدم ضمن معدلها الطبيعي. بل أن البعض يؤكد انعكاسها الإيجابي الكبير على الصحة الجسدية والنفسية

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