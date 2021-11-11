المأكولات النيئة: صحة وقوة

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تناول الخضروات نيئة يسهم في الحفاظ على الفيتامينات والإنزيمات والمعادن التي تحويها. كما أن المنتجات غير المطبوخة تبقي مستويات الكوليسترول والسكر في الدم ضمن معدلها الطبيعي. بل أن البعض يؤكد انعكاسها الإيجابي الكبير على الصحة الجسدية والنفسية
تتعدد الفيتامينات والمعادن ذات الأهمية الكبرى للجسم. لكن خبراء التغذية حددوا منها 9 يجب تناول الكميات المقررة منها بصفة يومية. تتركز أغلبها في الخضراوات والفواكه واللحوم والبيض والأسماك.
يعتقد الكثيرون أنه لا يجب تناول نبتة الأفوكادو باستمرار، لكونها مشبعة بالدهون وتتسبب في زيادة الوزن، لكن هذا كلام غير صحيح إطلاقا. ففوائد الأفوكادو لا حصر لها، كمساعدتنا على إنقاص الوزن والمحافظة على سلامة القلب.
تعود الكثيرون على تناول الفاكهة بعد وجبة الغذاء أو مساءً قبل النوم. لكن يبدو أن هذه العادة غير صحية تماماً وتؤدي إلى مشاكل في الهضم. ويرى بعض خبراء الصحة أن أنسب وقت لتناول الفواكه هو في الصباح وعلى معدة فارغة، ما السبب؟
تحوي ثمرة الكرنب السلقي (اللفت الألماني) أو kohlrabi على فوائد كبيرة لأجسامنا، خاصة في مجال الهضم والوقاية من أمراض القلب والسرطان. كيف تؤكل هذه الثمرة ولماذا ينصح الخبراء بضرورة إزالة أوراق الكرنب فوراً بعد الشراء؟
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