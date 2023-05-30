الليرة التركية تهوي لمستوى قياسي... ماذا بعد؟

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تراجع قياسي جديد لليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، بعد أكثر من أسبوع على إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان. فما سر هذا الهبوط المتسارع؟ وكيف تديره السلطات المالية الجديدة في تركيا؟
بعد أيام من إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان، واصل سعر صرف الليرة التركية تراجعه لمستوى قياسي جديد، في وقت تترقب فيه الأسواق تعيين محافظ جديد للبنك المركزي خلفا لشهاب فاوجي أوغلو الذي قاد عمليات خفض أسعار الفائدة.
تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد في تعاملات الثلاثاء، بعد يومين من إعلان فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفترة رئاسية ثالثة.
حتى بعد إعادة انتخاب أردوغان، تواصل الليرة التركية خسارة قيمتها. ومن خلال سياسة اقتصادية مثيرة للجدل و"غير تقليدية" كان قد فرضها أردوغان، غرق الاقتصاد التركي في التضخم، فهل تنقذه المساعدات من دول الخليج وروسيا؟
تعتزم المعارضة التركية إجراء تغييرات عميقة وشاملة على المشهد السياسي التركي وحتى على مستوى السياسة الدولية إن فازت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي انطلقت اليوم الأحد. فما هي حدود وملامح هذه التغييرات؟
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