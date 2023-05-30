 الليرة التركية تهوي لمستوى قياسي... ماذا بعد؟ | مسائية DW | DW | 07.06.2023

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مسائية DW

الليرة التركية تهوي لمستوى قياسي... ماذا بعد؟

تراجع قياسي جديد لليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، بعد أكثر من أسبوع على إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان. فما سر هذا الهبوط المتسارع؟ وكيف تديره السلطات المالية الجديدة في تركيا؟

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