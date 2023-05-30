الليرة التركية تهوي لمستوى قياسي... ماذا بعد؟

مشكلة جديدة قديمة لأردوغان.. الليرة تواصل سقوطها الحر فمن ينقذها؟

حتى بعد إعادة انتخاب أردوغان، تواصل الليرة التركية خسارة قيمتها. ومن خلال سياسة اقتصادية مثيرة للجدل و"غير تقليدية" كان قد فرضها أردوغان، غرق الاقتصاد التركي في التضخم، فهل تنقذه المساعدات من دول الخليج وروسيا؟