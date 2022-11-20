 الليثيوم - من أين سنحصل عليه مستقبلاً؟ | المستقبل الآن | DW | 27.11.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

المستقبل الآن

الليثيوم - من أين سنحصل عليه مستقبلاً؟

لا مستقبل للتنقل الكهربائي دون خام الليثيوم. أوروبا تستورد هذه المادة الخام، رغم أن لديها مخزونا خاصا منها. لكن استخراجها سيكون صعباً ومكلفاً. فيما يتطلب إعادة استخدامها الكثير من الطاقة والمواد الكيميائية.

المزيد من المركز الإعلامي

علم الآثار الموسيقي: إعادة بناء الآلات القديمة

علم الآثار الموسيقي: إعادة بناء الآلات القديمة 20.11.2022

كنز ثمين من المرحاض

كنز ثمين من المرحاض 20.11.2022

اسأل: هل تستطيع العناكب النوم؟

اسأل: هل تستطيع العناكب النوم؟ 20.11.2022

دور الحشرات في كشف ملابسات جرائم القتل

دور الحشرات في كشف ملابسات جرائم القتل 20.11.2022

المزيد المستقبل الآن

اسأل!

اسأل! 27.11.2022

القنب بدلا من الجلد

القنب بدلا من الجلد 27.11.2022

الفطر لإزالة السموم من التربة

الفطر لإزالة السموم من التربة 27.11.2022

Bolivien Chile Argentinien Lithium-Dreieck

المستقبل الآن - العيش المستدام والبحث عن بدائل غذائية 27.11.2022

اقرأ أيضا

03.10.2020, Berlin. Elektroautos stehen an einer Ladesaeule fuer E-Autos und werden aufgeladen. Foto: Wolfram Steinberg/dpa

تداعيات التحول الطاقي ـ هل هي خضراء فعلا؟ 11.01.2022

السيارات الإلكترونية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية. فعصر الوقود الأحفوري يقترب من نهايته. فيما أن الطلب على المواد الخام الأخرى آخذ في الازدياد وهو الأخر يكلف المليارات وله عواقب على البيئة.

Delta Air Lines Airbus A330-300 aircraft as seen flying over wind turbines while departing from Amsterdam Schiphol Airport AMS EHAM. The wide body A330 airplane has the registration N801NW. The commercial jet is taking off and flying to Seattle SEA, USA as flight DL143. Delta Airlines is the second-largest airline carrier in the world, member of SkyTeam aviation alliance group with a fleet of 869 planes. The aviation industry is facing an increased demand as passenger want to fly as the Covid-19 Coronavirus Pandemic measures have been lifted or reduced globally. Amsterdam, The Netherlands on May 4, 2022 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto)

التحليق بزيت الطبخ؟.. مساع حثيثة لإنتاج وقود حيوي "نظيف" للطائرات 08.10.2022

حركة طيران نشطة ومرتفعة، ولكن ضمن انبعاثات أقل، هذا ما تطمح شركات إنتاج الوقود المستدام إلى توفيره. ما هو هذا الوقود الخاص، وهل هو متوفر حاليا بكميات كافية؟ ومتى سيكون من الممكن أن يكون الطيران صديقا للبيئة والمناخ؟

Nach dem Jahrhunderthochwasser in der Eifel durch heftige Regenfälle und Dauerregen mit Überschwemmungen und Überflutungen haben die Aufräumarbeiten im Ahrtal begonnen. Einheiten von Polizei, THW, Bundeswehr und Feuerwehr mitsamt vielen freiwilligen Helfern räumen Straßen, entfernen Schutt und Schlamm und versorgen die Menschen. Im Bild Flutmüll in der Ortschaft Altenahr, in der die Flut viele Häuser zerstörte, 22.07.2021

هكذا يمكنك التخلص من المخلفات الإلكترونية بأمان! 13.05.2022

مع الوقت تتكاثر لدينا المخلفات الإلكترونية والتي نريد التخلص منها لإفساح المكان لأجهزة أخرى جديدة. لكن عملية التخلص من تلك الأجهزة قد تشتمل على مخاطر منها الانفجارات واشتعال الحرائق.. إليك بعض النصائح في هذا السياق.