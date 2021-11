الليثيوم - تهافت على الذهب الأبيض في جبال الأنديز

Die größte Lithiumreserve der Welt befindet sich im Salzsee von Uyuni auf einer Höhe von 3.600 Metern über dem Meeresspiegel. Dieser Schatz ist auch der Schauplatz eines echten wirtschaftlichen Kampfes. Deutschland setzt auf Elektromobilität. Es braucht also Tonnen von Lithium. Aber auch andere haben das Gold der Anden im Auge. Der Journalist Matthias Ebert besucht die rivalisierenden Seiten im Wettlauf um die Substanz der Zukunft und spürt den Hintergründen des dramatischen Handelskonflikts um Lithium nach. Es wirft auch Fragen zu den Auswirkungen des Lithium-Booms auf die lokale Bevölkerung in den Anden auf und was mit dem sensiblen Ökosystem passieren könnte.