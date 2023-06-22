 الليثيوم الألماني | صنع في ألمانيا | DW | 28.06.2023

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صنع في ألمانيا

الليثيوم الألماني

تريد شركة فولكان إنيرجي الألمانية الأسترالية استخدام الطاقة الحرارية الأرضية لضخ واستخراج المياه المحتوية على الليثيوم. والآن، ولأول مرة في العالم، تنضم المجموعة الهولندية الفرنسية ستيلانتيس، وهي شركة لتصنيع سيارات، إلى شركة فولكان للطاقة.

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