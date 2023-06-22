الليثيوم الألماني

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تريد شركة فولكان إنيرجي الألمانية الأسترالية استخدام الطاقة الحرارية الأرضية لضخ واستخراج المياه المحتوية على الليثيوم. والآن، ولأول مرة في العالم، تنضم المجموعة الهولندية الفرنسية ستيلانتيس، وهي شركة لتصنيع سيارات، إلى شركة فولكان للطاقة.
تعمل بالطاقة الشمسية وسرعتها 130 كلم في الساعة، سيارة جديدة طورها طلاب ألمان في مدينة آخن. وتكفي بطارية السيارة لقطع مسافة 600 كيلومتر قبل الحاجة إلى إعادة شحنها.
إنها واحدة من أهم ابتكارات القرن الحادي والعشرين: بطارية أيونات الليثيوم. هذه التكنولوجيا الجديدة هي أساس وسائل النقل الكهربائية والرقمنة، وتتيح التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.
أضحت الصين أهم شريك تجاري لألمانيا، ويدل على ذلك أن نحو 40 بالمائة من مبيعات السيارات الألمانية تتم في السوق الصينية، غير أن ألمانيا تواجه معضلة التوفيق بين ذلك والتوترات الجيوسياسية بين الغرب وبكين، فهل من مخرج؟
حركة طيران نشطة ومرتفعة، ولكن ضمن انبعاثات أقل، هذا ما تطمح شركات إنتاج الوقود المستدام إلى توفيره. ما هو هذا الوقود الخاص، وهل هو متوفر حاليا بكميات كافية؟ ومتى سيكون من الممكن أن يكون الطيران صديقا للبيئة والمناخ؟
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