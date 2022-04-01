الليبيون يستعدون لرمضان وسط ارتفاع حاد في الأسعار

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اعتادت الأسر الليبية على التسوق بكميات كبيرة قبل حلول شهر رمضان ولكن الارتفاع الكبير في الأسعار على إثر الحرب في أوكرانيا جعل استعدادات هذا العام مختلفة
يحل شهر رمضان هذا العام وقد ضربت أزمتا غذاء وطاقة أغلب الدول. وتعاني دول من ارتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية الأساسية بجانب ارتفاع أسعار المحروقات، فيما تعاني دول أخرى من أزمة شح في الغذاء نفسه.
يتباهى رئيس الشيشان وصديق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المخلص رمضان قديروف، بدور قواته في القتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا. بيد أن العديد من مسلمي الشيشان والتتار يشاركون في القتال إلى جانب القوات الأوكرانية.
في بلد مثل تونس عرف تاريخيا باقتران الاضطرابات الاجتماعية بأسعار الخبز، تعد مادة السميد خطا أحمر لكل من السلطة والعائلة التونسية على حد سواء. بعد كورونا جاءت حرب أوكرانيا لتعمق الأزمة.. فكيف يواجه التونسيون شحة السميد؟
تسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا في ارتفاع أسعار الحبوب عالميا، ومسّ الارتفاع دولا منتجة للقمح مما يثير مخاوف بتداعيات كبيرة على الدول المستوردة، خاصة العربية التي تعتمد بعضها على القمح الروسي والأوكراني.
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