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الليبيون يستعدون لرمضان وسط ارتفاع حاد في الأسعار

اعتادت الأسر الليبية على التسوق بكميات كبيرة قبل حلول شهر رمضان ولكن الارتفاع الكبير في الأسعار على إثر الحرب في أوكرانيا جعل استعدادات هذا العام مختلفة