اللياقة البدنية: التسوق كتدريب عضلي

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توضح مدربة اللياقة أوريليا دامان كيفية دمج النشاط البدني في الحياة اليومية.
هناك حاجة لرفع معدل المطعمين بالكامل في ألمانيا إلى ما لا يقل عن 75% لتسطيح منحنى العدوى للموجة الرابعة من كورونا. وانطلقت حملة تطعيم "بهدف منع حدوث موجة أكبر من الإصابات في الشتاء"، بحسب وزير شؤون المستشارية.
إذا كنت تتطلع إلى جعل نظامك الغذائي يعتمد على النباتات، فمن المحتمل أنك جربت نوعا واحدا أو أكثر من أنواع الحليب النباتي، مثل حليب الصويا أو اللوز أو الشوفان، فما هي الفائدة التي حملها حليب الشوفان لأجسامنا؟
مع تأكيد الكثير من حالات الإصابة بمرض جدري القرود في أوساط المثليين ومزدوجي الجنس، وكالة تابعة للأمم المتحدة تحذر من أن الحملات العنصرية المعادية للمثليين قد تقوض الجهود المبذولة لمواجهة هذا المرض.
استطاع طفل بريطاني الحصول على فرصة لعلاجه من مرض ضمور العضلات الشوكي الوراثي من خلال أغلى دواء في العالم، فما هو هذا العلاج الذي يكلف الملايين، وكيف ساعد الإنترنت على إنقاذه؟
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