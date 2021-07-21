 اللياقة البدنية: التسوق كتدريب عضلي | صحتك بين يديك | DW | 03.11.2022

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صحتك بين يديك

اللياقة البدنية: التسوق كتدريب عضلي

توضح مدربة اللياقة أوريليا دامان كيفية دمج النشاط البدني في الحياة اليومية.

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اضطراب حاسة الشم ـ معاناة ما بعد كورونا 03.11.2022

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صحتك بين يديك - كورونا: هل من نهاية لها؟ 03.11.2022

An Indian veterinary clinic employee administers a Rabies vaccination to a pet dog during a free vaccination camp at a Government Veterinary Hospital on World Zoonoses Day, in Hyderabad on July 6, 2019. - World Zoonoses Day is observed on July 6 each year to bring awareness about diseases that can be transmitted from animals to humans and to commemorate the day when Louis Pasteur successfully administered the first vaccine against Rabies virus on July 6, 1885. (Photo by NOAH SEELAM / AFP) (Photo credit should read NOAH SEELAM/AFP via Getty Images)

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ERFURT, GERMANY - SEPTEMBER 15: Medical staff member inoculates an elderly patient with a booster inoculation of the Pfizer/BioNTech vaccine against Covid-19 on September 15, 2021 in Erfurt, Germany. Booster vaccinations, which are an additional vaccination shot given to strengthen an existing full vaccination, are underway across Germany for elderly patients who were among the first to receive shots in the initial vaccine rollout. (Photo by Jens Schlueter/Getty Images)

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