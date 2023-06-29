اللوزتان - لا لزوم لهما؟

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اللوزتان جزء من نظام المناعة في الجسم، لكن يمكننا العيش دونهما، خاصة إذا التهبتا بشكل متكرر، عندها تساعد إزالتهما في التخلص من الأعراض. لكن هل حقا لا لزوم لهما؟
ماهو العمر الذي قد تبلغه في هذه الحياة؟ سؤال يصعب الإجابة عليه. لكن هناك اختبارات لقيم الدم تقدم لك مؤشرات عن وضعك الصحي وإمكانية عيشك لمدة أطول!
بمجرد حلول فصل الشتاء يُصاب كثير من الناس بنزلات بردة حادة قد تقعدهم فترات طويلة في المنزل. هذه مجموعة من أهم المواد الغذائية التي يحتاجها الجسم في هذا الفصل من أجل تقوية النظام المناعي والتمتع بصحة جيدة.
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صحة اللثة مهمة جدا لصحة الأسنان، والعناية بها ضروري جدا، فكيف بالإمكان التخلص من البكتيريا التي تسبب التهاب اللثة؟ إليك خمس وصفات منزلية قد تساعدك في الحفاظ على صحة اللثة.
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