 اللوزتان - لا لزوم لهما؟ | صحتك بين يديك | DW | 06.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صحتك بين يديك

اللوزتان - لا لزوم لهما؟

اللوزتان جزء من نظام المناعة في الجسم، لكن يمكننا العيش دونهما، خاصة إذا التهبتا بشكل متكرر، عندها تساعد إزالتهما في التخلص من الأعراض. لكن هل حقا لا لزوم لهما؟

المزيد من المركز الإعلامي

Screenshot aus der DW-Sendung In good shape, Explainer Ohr

تركيب الأذن وكيفية عمل حاسة السمع 29.06.2023

Screenshot aus der DW-Sendung In good shape, Gesundheitstipps zum Thema Ohr

نظافة الأذن ومخاطر استخدام الأعواد القطنية 29.06.2023

some ear muffs isolated on a white background. Copyright: xGunnarxPippelx/xDesignxPicsx , 31092932 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: GunnarxPippelx/xDesignxPics 31092932

حماية السمع وسدادات الأذن 29.06.2023

22.8.2021, Kind mit Cochlea Implantat

فقدان السمع وزراعة قوقعة الأذن 29.06.2023

المزيد صحتك بين يديك

DW In Good Shape Sendungslogo arabisch

صحتك بين يديك - كيف يعمل جهاز المناعة؟ 06.07.2023

Personal Trainer Tim Bertko beim Burpees machen

تمارين بيربي لجهاز المناعة 06.07.2023

via Julian Rossow 23.06.2023

أي الأعضاء تشكل جهاز المناعة؟ 06.07.2023

DW In Good Shape Sendungslogo arabisch

الحفاظ على الأذن وحاسة السمع 29.06.2023

اقرأ أيضا

Close-up von zwei Gesichter der schönen Frau und Mutter . Zur Meldung: Gen für altes Aussehen gefunden . Wissenschaft (c) Colourbox/Presssmaster

اختبارات تساعدك على معرفة عمرك الافتراضي! 03.07.2023

ماهو العمر الذي قد تبلغه في هذه الحياة؟ سؤال يصعب الإجابة عليه. لكن هناك اختبارات لقيم الدم تقدم لك مؤشرات عن وضعك الصحي وإمكانية عيشك لمدة أطول!

Chicken meat, fish, cottage cheese, yogurt and eggs on white table, Huehnerfleisch, Fisch, Huettenkaese, Joghurt und Eier auf dem weissen Tisch | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

لمواجهة البرد والأمراض.. مواد غذائية يحتاجها جسمك في فصل الشتاء 30.12.2022

بمجرد حلول فصل الشتاء يُصاب كثير من الناس بنزلات بردة حادة قد تقعدهم فترات طويلة في المنزل. هذه مجموعة من أهم المواد الغذائية التي يحتاجها الجسم في هذا الفصل من أجل تقوية النظام المناعي والتمتع بصحة جيدة.

Haferdrink aufgenommen am 28.04.2020 in Berlin. Foto: Zacharie Scheurer

حقائق غذائية وفوائد صحية - هل حليب الشوفان صحي؟ 29.05.2022

إذا كنت تتطلع إلى جعل نظامك الغذائي يعتمد على النباتات، فمن المحتمل أنك جربت نوعا واحدا أو أكثر من أنواع الحليب النباتي، مثل حليب الصويا أو اللوز أو الشوفان، فما هي الفائدة التي حملها حليب الشوفان لأجسامنا؟

female hand in blue latex gloves holds plastic model of a human jaw with white teeth and wooden toothbrush on a blue background, oral hygiene, close up

خمس وصفات منزلية سهلة لعلاج التهاب اللثة 11.08.2021

صحة اللثة مهمة جدا لصحة الأسنان، والعناية بها ضروري جدا، فكيف بالإمكان التخلص من البكتيريا التي تسبب التهاب اللثة؟ إليك خمس وصفات منزلية قد تساعدك في الحفاظ على صحة اللثة.