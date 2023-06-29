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اللوزتان - لا لزوم لهما؟

اللوزتان جزء من نظام المناعة في الجسم، لكن يمكننا العيش دونهما، خاصة إذا التهبتا بشكل متكرر، عندها تساعد إزالتهما في التخلص من الأعراض. لكن هل حقا لا لزوم لهما؟