 اللمس والواقع الافتراضي | كليك | DW | 20.02.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

كليك

اللمس والواقع الافتراضي

في المستقبل يجب أن يصبح الواقع الافتراضي قادرًا على أن يكون متاحا بجميع الحواس. تعمل القفازات والبدلات اللمسية بالفعل على جعل العوالم الافتراضية ملموسة.

المزيد من المركز الإعلامي

DW Shift Sendungslogo arabisch

كليك - ما مدى جودة الواقع الافتراضي؟ 20.02.2023

DW Shift Sendungslogo arabisch

كليك - الاستدراج عبر الإنترنت 14.02.2023

Name des Bildes: Schutz vor Cybergrooming im Metaverse Bildbeschreibung: Collage: Kind mit VR-Brille kombiniert mit einer ausgestreckten roten Hand, auf der 18 plus steht Quelle: artgrid / Omri Ohana

ما الذي يمكن أن تفعله المنصات ضد الاستدراج عبر الإنترنت؟ 14.02.2023

Name des Bildes: Sexuelle Übergriffe im Metaverse Bildbeschreibung: Collage: Junge Frau mit VR-Brille im Hintergrund unscharf ein Stripclub im einer VR-Anwendung Quelle: artgrid / Omri Ohana

كشف المستدرجين باستخدام الذكاء الاصطناعي 14.02.2023

المزيد كليك

DW SHIFT vom 09.04.2022

الواقع الافتراضي أكبر من مجرد لعبة 20.02.2023

DW SHIFT vom 09.04.2022

أجهزة مشي جديدة للواقع الافتراضي 20.02.2023

DW SHIFT vom 09.04.2022

مدى أهمية تتبع حركة العين؟ 20.02.2023

DW SHIFT vom 09.04.2022

ما مدى مصداقية الواقع الافتراضي؟ 20.02.2023

اقرأ أيضا

Photo illustration Meta logo and Facebook - Instagram seen displayed on a smartphone In Brussels - Belgium on 08 October 2022. (Photo Illustration by Jonathan Raa/NurPhoto)

بعد عام على إطلاقه.. "ميتا" تحاول جاهدة إقناع المستخدمين بـ"ميتافيرس" 15.10.2022

بعد عام على تغيير اسم الشبكة الأم من فيسبوك إلى ميتا، تسعى المجموعة العملاقة جاهدة لتوسيع الزخم حول الميتافيرس واعدة بمعدات أكثر تطوراً وإيرادات مالية لصانعي المحتوى وتحسينات على الصور الرمزية.

via Jannis Hektor Do, 24.03.2022 13:24

تقرير: أسوأ السلوكيات على الإنترنت انتقلت لعالم "الميتافيرس" 03.06.2022

قال باحثون أمضوا وقتًا في عالم الميتافيرس والواقع الافتراضي إن مشاعر الكراهية والعنصرية لدى المستخدمين انتقلت إلى هذا العالم الجديد بسبب شركة فشلت في الحد من السلوك السيء على شبكتها الاجتماعية.

Islamic pilgrimage. Kaaba for hajj steps in Al-Haram Mosque Mecca Saudi Arabia on blue sky - Eid Adha Mubarak. 3d render.

من مكة إلى الفاتيكان عبر القدس.. زيارة المواقع الدينية افتراضيا 06.08.2022

تزداد تطبيقات الواقع الافتراضي اقتراباً من الحقيقة بشكل متساع للغاية. اليوم أصبح بإمكان الناس من حول العالم التنقل بين كنيسة سيستين في الفاتيكان وكنيسة القيامة في القدس والكعبة في مكة بضغطة زر.. فكيف ذلك؟

sport, leisure and entertainment concept - happy friends or football fans watching soccer on projector screen at home and celebrating victory || Modellfreigabe vorhanden

بالميتافيرس.. قريبا ستشاهد المباراة في المنزل وكأنك في الملعب 31.05.2022

بسبب تخلفها عن أحدث التقنيات، خسرت البيسبول بأمريكا نسب مشاهدة. فيما نجح دوري الكرة في الابتكار فاحتفظ بشعبيته بين الجيل الشاب. ويخطط مان سيتي لاستخدام الميتافيرس، وتحذيرات للأندية الألمانية من التخلف عن ركب التقنية.