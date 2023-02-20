اللمس والواقع الافتراضي

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في المستقبل يجب أن يصبح الواقع الافتراضي قادرًا على أن يكون متاحا بجميع الحواس. تعمل القفازات والبدلات اللمسية بالفعل على جعل العوالم الافتراضية ملموسة.
بعد عام على تغيير اسم الشبكة الأم من فيسبوك إلى ميتا، تسعى المجموعة العملاقة جاهدة لتوسيع الزخم حول الميتافيرس واعدة بمعدات أكثر تطوراً وإيرادات مالية لصانعي المحتوى وتحسينات على الصور الرمزية.
قال باحثون أمضوا وقتًا في عالم الميتافيرس والواقع الافتراضي إن مشاعر الكراهية والعنصرية لدى المستخدمين انتقلت إلى هذا العالم الجديد بسبب شركة فشلت في الحد من السلوك السيء على شبكتها الاجتماعية.
تزداد تطبيقات الواقع الافتراضي اقتراباً من الحقيقة بشكل متساع للغاية. اليوم أصبح بإمكان الناس من حول العالم التنقل بين كنيسة سيستين في الفاتيكان وكنيسة القيامة في القدس والكعبة في مكة بضغطة زر.. فكيف ذلك؟
بسبب تخلفها عن أحدث التقنيات، خسرت البيسبول بأمريكا نسب مشاهدة. فيما نجح دوري الكرة في الابتكار فاحتفظ بشعبيته بين الجيل الشاب. ويخطط مان سيتي لاستخدام الميتافيرس، وتحذيرات للأندية الألمانية من التخلف عن ركب التقنية.
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