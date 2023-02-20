اللمس والواقع الافتراضي

بعد عام على إطلاقه.. "ميتا" تحاول جاهدة إقناع المستخدمين بـ"ميتافيرس"

بعد عام على تغيير اسم الشبكة الأم من فيسبوك إلى ميتا، تسعى المجموعة العملاقة جاهدة لتوسيع الزخم حول الميتافيرس واعدة بمعدات أكثر تطوراً وإيرادات مالية لصانعي المحتوى وتحسينات على الصور الرمزية.