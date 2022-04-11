اللمس والواقع الافتراضي

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في المستقبل يجب أن يصبح الواقع الافتراضي قادرًا على أن يكون متاحا بجميع الحواس. تعمل القفازات والبدلات اللمسية بالفعل على جعل العوالم الافتراضية ملموسة.
بعد الإبلاغ عن حالة تحرش واغتصاب لشخصية افتراضية، أكدت شركة ميتا المالكة لـ ""هورايزون وورلد"" أنها ستعتمد إجراءات حماية جديدة على هذه المنصة الافتراضية.
التنمر الإلكتروني والتحكم بالسياسة، والتأثير على طبيعة التفكير البشري - مخاطر قد تصبح أعظم في ظل مشروع ”فيسبوك“ الجديد. علماء ونقاد للمشروع يطالبون بجهة ”ضابطة“ للشركة العملاقة.
تعرّضت منصة فيسبوك لهزات كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، واليوم تشير تقارير إلى نية الشركة تغيير اسمها، فما هي الأسباب؟ وحول ماذا يتمحور الاسم الجديد؟
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