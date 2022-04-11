 اللمس والواقع الافتراضي | كليك | DW | 11.04.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

كليك

اللمس والواقع الافتراضي

في المستقبل يجب أن يصبح الواقع الافتراضي قادرًا على أن يكون متاحا بجميع الحواس. تعمل القفازات والبدلات اللمسية بالفعل على جعل العوالم الافتراضية ملموسة.

مشاهدة الفيديو 01:54

المزيد من المركز الإعلامي

DW SHIFT vom 09.04.2022

الواقع الافتراضي أكبر من مجرد لعبة 11.04.2022

DW Shift Sendungslogo arabisch

كليك - هل يمكن تخفيف البصمة الرقمية؟ 04.04.2022

DW Shift Sendungslogo arabisch

كليك - العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية 28.03.2022

DW Shift Sendungslogo arabisch

كليك - بيغاسوس: عين الحكومات على المعارضة 21.03.2022

المزيد كليك

DW Shift Sendungslogo arabisch

كليك - ما مدى جودة الواقع الافتراضي؟ 11.04.2022

DW SHIFT vom 09.04.2022

أجهزة مشي جديدة للواقع الافتراضي 11.04.2022

DW SHIFT vom 09.04.2022

مدى أهمية تتبع حركة العين؟ 11.04.2022

DW SHIFT vom 09.04.2022

ما مدى مصداقية الواقع الافتراضي؟ 11.04.2022

اقرأ أيضا

18.10.2021 Die von Facebook zur Verfügung gestellte Illustration zeigt einen virtuellen Raum. Facebook-Gründer Zuckerberg will «eine virtuelle Umgebung schaffen, in der man mit Menschen in digitalen Räumen zusammen sein kann». (zu dpa «Facebooks virtuelle Welt «Metaverse» schafft Tausende Jobs in Europa») +++ dpa-Bildfunk +++

"ميتا" تطبق إجراءات حماية بعد حوادث تحرش واغتصاب رقمية 06.02.2022

بعد الإبلاغ عن حالة تحرش واغتصاب لشخصية افتراضية، أكدت شركة ميتا المالكة لـ ""هورايزون وورلد"" أنها ستعتمد إجراءات حماية جديدة على هذه المنصة الافتراضية.

Karikatur - Mark Zuckerberg rettet sich vom Riesenschiff, das sich gleichzeitig dem Facebook-Symbol und dem Titanic ähnelt, auf dem Symbol von Meta

هل يزيد "ميتافيرس" عالمنا سواداً؟ النقاد يجيبون 06.11.2021

التنمر الإلكتروني والتحكم بالسياسة، والتأثير على طبيعة التفكير البشري - مخاطر قد تصبح أعظم في ظل مشروع ”فيسبوك“ الجديد. علماء ونقاد للمشروع يطالبون بجهة ”ضابطة“ للشركة العملاقة.

FILE PHOTO: A 3D printed Facebook logo is pictured on a keyboard in front of binary code in this illustration taken September 24, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

فيسبوك يتجه لتغيير اسمه.. فما هي الأسباب؟ 20.10.2021

تعرّضت منصة فيسبوك لهزات كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، واليوم تشير تقارير إلى نية الشركة تغيير اسمها، فما هي الأسباب؟ وحول ماذا يتمحور الاسم الجديد؟