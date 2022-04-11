كليك

اللمس والواقع الافتراضي

في المستقبل يجب أن يصبح الواقع الافتراضي قادرًا على أن يكون متاحا بجميع الحواس. تعمل القفازات والبدلات اللمسية بالفعل على جعل العوالم الافتراضية ملموسة.