 اللقاح ضد الإنفلونزا.. مفيد أم غير ضروري؟ | علوم وتكنولوجيا | DW | 08.11.2019

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علوم وتكنولوجيا

اللقاح ضد الإنفلونزا.. مفيد أم غير ضروري؟

حصدت الإنفلونزا في 2018/2017 أرواح آلاف الألمان. ويؤكد خبراء وباحثون أهمية تناول لقاح ضد الإنفلونزا، وخصوصا لفئات معينة من الناس. لكن هناك أيضا من يشكك في جدوى اللقاح وفعاليته.

Grippe Herbst Symbolbild (Colourbox/Jordache)

يمثل فصل الشتاء ذروة أوقات السنة للإصابة بمرض "الإنفلونزا" والذي يختلف عن الإصابة بنزلة البرد العادية. ومن أعراض الإصابة بالإنفلونزا ارتفاع درجة حرارة الجسم والسعال وآلام الحلق والزكام وآلام في أعضاء الجسم والصداع، إضافة لشعور عام بالمرض والإعياء.

وأكدت تقديرات في ألمانيا هذا العام أن موجة الإنفلونزا غير العادية، التي اجتاحت ألمانيا في 2018/2017 أودت بحياة نحو 25 ألف شخص. وأوضح لوتار فيلر، رئيس معهد روبرت كوخ، الرسمي، أن هذا هو أعلى عدد يتم رصده لحالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بنزلات البرد على مدى الثلاثين عاما الماضية.

من يحتاج إلى لقاح الإنفلونزا؟

يقدر معهد روبرت كوخ عدد الأشخاص الذين يصابون بالإنفلونزا في فصل الشتاء في ألمانيا بين 4 وحتى 16 مليون شخص، علما بأنه ليس كل من تصيبه فيروسات الإنفلونزا يمرض، حسبما نقل موقع "ويب" الألماني.

مختارات

يلجأ كثير من الناس إلى التطعيم قبل الشتاء بلقاحات مضادة للإنفلونزا. تتغير هذه اللقاحات كل عام لأن فيروسات الأنفلونزا تغير من تركيبها للالتفاف على المضادات. علماء سويسريون اكتشفوا مركبا جزيئيا يتعرف عليها. فكيف يعمل؟ (31.07.2019)

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ويوصي خبراء المعهد بغسل الأيدي بشكل جيد بالماء والصابون والابتعاد عن المصابين، كما تنصح لجنة التطعيمات الدائمة بالمعهد، المعروفة اختصارا باسم "STIKO"، فئات معينة من الناس بأخذ تطعيم ضد الانفلونزا في فصل الخريف وهم:

الأشخاص فوق سن الـ 60 عاما

أصحاب الأمراض المزمنة

النساء الحوامل

العاملون في الخدمات الطبية والصحية

العاملون في مؤسسات يتوافد عليها جمهور كبير

بالنسبة للأشخاص المذكورين أعلاه تدفع شركات التأمين الصحي في ألمانيا تكاليف اللقاح، أما ما عداهم فلابد من الحديث مسبقا مع شركات التأمين، علما بأن معظمها تدفع أيضا تكاليف اللقاح.

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مكونات طبيعية للتغلب على نزلات البرد والإنفلونزا

ويقول البروفيسور ماتياس بلتس مدير معهد طب العدوى والنظافة الصحية للمستشفيات بالمستشفى الجامعي في مدينة ينا بشرق ألمانيا "يجب على الجميع أن يتطعموا (ضد الإنفلوانزا) بما فيهم الأطفال لأن كل واحد يستفيد من ذلك". وأضاف بلتس وهو أيضا متحدث باسم الجمعية الألمانية لعلم العدوى (DGI)  في مقابلة مع موقع "ويب": "بهذا يقلل المرء من مخاطر نقل العدوى إلى الآخرين وبذلك أيضا يحمي الأسرة والأصدقاء".

أفضل وقت لأخذ لقاح الإنفلونزا

على حسب البلد الذي يعيش فيه المرء تكون فترة الذروة للإصابة بالإنفلونزا، ففي ألمانيا مثلا تنتشر الإنفلونزا في بداية العام أي في شهري يناير/ كانون الأول وفبراير/ شباط، ولذلك يُنصح بأخذ اللقاح قبلها بشهر، أي مع نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني أو في بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول. فجهاز المناعة بالجسم يحتاج إلى أسبوعين أو ثلاثة حتى يشكل درع حماية ضد المرض.

لكن إذا تم أخذ اللقاح مبكرا عن ذلك فيمكن أن ينخفض مستوى الأجسام المضادة في الجسم من بعد عندما يأتي شهر فبراير مثلا، وبذلك لا تكون هناك حماية كافية ضد الإنفلونزا في أوج انتشارها.

Grippeschutzimpfung (dapd)

تدفع شركات التأمين الصحي في ألمانيا تكاليف لقاح الإنفلونزا لفئات معينة وفي حالة الشك يجب سؤال الشركة قبل التطعيم.

تحفظات على اللقاح 

تأثير الحماية الذي يوفره اللقاح ضد الإنفلونزا أقل من اللقاحات الأخرى التي تنصح بأخذها لجنة التطعيمات الدائمة بمعهد روبرت كوخ.

ويقول مشككون إن لقاح الإنفلونزا لا يوفر حماية بنسبة مائة في المائة، والسبب هو أن فيروس الإنفلونزا له قدرة كبيرة على التحول وبالتالي يصعب على الباحثين تحديد نوع الفيروس الأقوى في الجسم.

إضافة إلى ذلك فإن لقاح الإنفلونزا لا يشكل حماية دائمة ويجب أخذه كل عام. كما أن الحماية التي يوفرها تختلف من شخص إلى آخر لأن كل جسم يتفاعل مع اللقاح بشكل مختلف. وكبار السن يقولون إن اللقاح أقل فعالية لديهم.

ويقول البروفيسور بلتس في حديثه مع موقع "ويب" الألماني: "عندما تصيب الإنفلونزا شخصا حصل على اللقاح المضاد لها فإنه يكون محميا لدرجة أنه قد يصاب بعدوى طفيفة فقط ولا يتحتم نقله إلى الرعاية الفائقة، ما يعنى أن اللقاح يخفف من حدة المرض".

ص.ش (د ب أ)

  • Thermometer

    الأخطاء الشائعة في علاج الانفلونزا

    تخفيض الحمى الخفيفة

    تعد الحمى الخفيفة في حالات نزلات مفيدة وغير مقلقة، فارتفاع درجة حرارة الجسم يساعد على تنشيط الجهاز المناعي، ما يسرع القضاء على الفيروسات. وينصح خبراء الصحة بعدم تخفيض درجة الحرارة الجسم عندما تكون أقل من 39 درجة مئوية، لأن الحرارة تقتل الفيروسات والجراثيم وإذا ما خفضناها فإن ذلك يطيل مدة المرض. إذا زادت حرارة الجسم عن 39 درجة، فجيب استشارة الطبيب.

  • default

    الأخطاء الشائعة في علاج الانفلونزا

    استعمال بخاخ الأنف لمدة طويلة

    يلجأ الكثيرون إلى استخدام بخاخ الأنف أو القطرة لفترة طويلة، وهو تماما ما يحذر منه خبراء الصحة. فاستخدام هذه المواد أكثر من ثلاث مرات يوميا لمدة تزيد عن سبعة أيام، ربما يؤدي إلى خطر "الإدمان"، وينتج عن ذلك تضخم دائم للأغشية المخاطية في الأنف بمجرد ترك هذه المواد. والسبب هو أن الاستخدام المكثف لبخاخ الأنف يؤدي إلى تضيق الأوعية، فتبقى الأغشية المخاطية جافة ما يجعلها أكثر عرضة للبكتيريا والفيروسات.

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    الأخطاء الشائعة في علاج الانفلونزا

    تناول المضادات الحيوية

    في نزلات البرد المصحوبة بارتفاع درجات الحرارة، يلجأ البعض لتناول المضادات الحيوية. لكن هذه المضادات لا تؤثر على الفيروسات بل على البكتيريا فقط، وبالتالي فهي لن تشفي من نزلات البرد. لذا ينصح الأطباء بتناول المضادات الحيوية عند الإصابة بالتهاب اللوزتين أو الأمراض البكتيرية الأخرى والتي تحدث نتيجة لعدوى فيروسية، علما أن تناول المضادات الحيوية يجب أن يكون وفقا لاستشارة الطبيب.

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    الأخطاء الشائعة في علاج الانفلونزا

    تنظيف الأنف بشكل خاطئ

    لاشك أن تنظيف الأنف ضروري في حالات نزلات البرد. ولكن هنا لابد من مراعاة بعض الأمور، فالتمخط الشديد من فتحتي الأنف مضر. فمن خلال الضغط القوي على الأنف، يتم ضغط الفيروسات والمواد المخاطية إلى الجيوب الأنفية، ما يؤدي إلى سيلان أقوى، وقد ينتهي الأمر بالتهاب حاد في الجيوب الأنفية. ولذا ينصح خبراء الصحة أثناء تنظيف الأنف بإغلاق إحدى فتحتي الأنف والتمخط بحذر من الفتحة الثانية.

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    الأخطاء الشائعة في علاج الانفلونزا

    الابتعاد عن حبوب الحلق المحلاة

    تبدأ نزلات البرد لدى الكثيرين بحكة في الحلق وتنتهي بآلام مزعجة. وهنا يلجأ البعض لتناول حبوب مهدئة للحلق مصنوعة من الأعشاب لتخفيف حدة الآلام. ربما يحتاج البعض لتناول أكثر من حبة في اليوم. ولكن يجب الحذر من كثرة تناول الأقراص المحلاة فهي مضرة بالأسنان.

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    الأخطاء الشائعة في علاج الانفلونزا

    تناول الكثير من الأدوية

    هناك الكثير من الأدوية الخاصة بالانفلونزا التي تباع بدون وصفة طبية. وهنا يجب توخي الحذر وعدم استعمال الكثير من الأدوية، فاستهلاك أدوية كثيرة في آن واحد قد يؤدي إلى إرهاق الجسم بتفاعلات غير ضرورية. والأفضل استشارة الطبيب قبل تناول الأدوية.

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    الأخطاء الشائعة في علاج الانفلونزا

    الذهاب إلى الساونا

    التعرق أثناء الإصابة بنزلة برد ربما يكون جيدا، لكن الأفضل أن يكون ذلك في السرير وليس في حمامات "الساونا"، فجلسات الساونا والتي تتطلب الانتقال من الجو الحار إلى البارد، تزيد من إجهاد الجهاز المناعي وتعيق عملية الشفاء.

    الكاتب: دالين صلاحية


مختارات

الأخطاء الشائعة في علاج الانفلونزا

السعال وسيلان الأنف وبحة في الصوت من علامات الانفلونزا التي لا ينجو منها إلا قلة، خاصة في الشتاء. ما يدفع البعض لتناول أدوية الانفلونزا، لكنها ليست مفيدة دوما. جولة مصورة للتعرف على الأخطاء الشائعة في علاج الانفلونزا. (05.11.2015)  

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