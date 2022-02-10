 اللقاحات المختلفة – ما هي مزاياها وعيوبها؟ | DW الأخبار | DW | 10.02.2022

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اللقاحات المختلفة – ما هي مزاياها وعيوبها؟

ما مدة فعالية لقاحات كورونا؟ وما الفوارق بينها، وأيها أكثر نجاعة؟

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