اللقاحات المختلفة – ما هي مزاياها وعيوبها؟

هل نرى قريباً لقاحا مضادا لكورونا يُعطى بلا حُقن أو ألم؟

عندما نفكر في لقاحات كورونا، أو أي لقاح، أول ما يتبادر إلى أذهان معظمنا إبرة مدببة وألم قد ينتهي بإغماء البعض. ولكن ماذا لو كان التطعيم سهلاً يعطى عن طريق الفم أو الأنف؟