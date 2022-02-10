اللقاحات المختلفة – ما هي مزاياها وعيوبها؟

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ما مدة فعالية لقاحات كورونا؟ وما الفوارق بينها، وأيها أكثر نجاعة؟
بفاصل ساعات قليلة عن إعلان بيونتيك- فايزر البدء في التجارب الخاصة بلقاح مضاد لأوميكرون، كشفت شركة موديرنا الأمريكية عن تجارب سريرية على جرعة لقاح معززة خاصة بمتحور كورونا، فكيف تسير هذه التجارب؟
بعد أن أعطت الوكالة الأوروبية للأدوية الضوء الأخضر للقاح نوفافاكس وافقت المفوضية عليه ليصبح "الخامس" المتداول بأوروبا. ويرتكز نوفافاكس على "تقنية تقليدية" أكثر من اللقاحات الأخرى، وهو ما قد يقلل الشكوك لدى غير الملقحين.
عندما نفكر في لقاحات كورونا، أو أي لقاح، أول ما يتبادر إلى أذهان معظمنا إبرة مدببة وألم قد ينتهي بإغماء البعض. ولكن ماذا لو كان التطعيم سهلاً يعطى عن طريق الفم أو الأنف؟
يخشى البعض من التطعيم خوفا من بعض الإشاعات غير الصحيحة التي رافقت ظهوره، ومنها أن اللقاح قد يساهم في الضعف الجنسي والعقم للرجال، بيد أن دراسة حديثة كشفت أن العكس هو الصحيح.
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