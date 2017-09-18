يرجع أصل اللغة الكردية حسب المؤرخين إلى 5000 عام ق.م وتنتمي إلى مجموعة اللغات الهندو-أوربية، التي تضم عدة مجموعات من لغات آسيا كالفارسية وأوروبا كالإنجليزية. ويقدر عدد المتحدثين بها بأكثر من 30 مليون نسمة.

تضم للغة الكردية العديد من اللهجات أهمها الکرمانجیة الشمالیة، الكرمانجية‌ الوسطی، الكرمانجیة الجنوبیة والكورانیة التي تتفرع بدورها إلى العديد من اللهجات المحلية حيث تصل الآن إلى 18 لهجة. تتكون الأبجدية الكردية من ثلاث أنظمة إذ نجد الأبجدية السورانية التي تستعمل الكتابة بالأبجدية العربية وتضم 38 حرفا وتُستعمل في إيران والعراق، وتوجد اللغة الكردية المكتوبة بالحروف اللاتينية في تركيا وسوريا. كما توجد كذلك الأبجدية السريلية التي تستعمل الحروف السريليىة الخاصة وعددها 32 حرفا.