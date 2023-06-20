اللجوء من أوكرانيا سبب زيادة عدد سكان ألمانيا في 2022

ذكر المكتب الاتحادي الألماني للإحصاء اليوم أن سكان ألمانيا زاد بأكثر من 1.1 مليون نسمة عام 2022. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع ملحوظ في صافي الهجرة (الفارق بين الداخلين إلى البلاد والخارجين منها) والذي بلغ 1.455 مليون شخص مشيرا إلا أن حركة اللجوء القادمة من أوكرانيا كانت في طليعة الأسباب التي أسهمت في هذا الارتفاع.

ووصل عدد سكان ألمانيا بحلول نهاية 2022 إلى ما يزيد عن 84.4 مليون نسمة، بواقع 72 مليون ألماني و12.3 مليون أجنبي غالبيتهم أتراك (1.34مليون شخص) وأوكرانيون (1.05 مليون شخص) وسوريون (883 ألف شخص). وكان عدد سكان ألمانيا سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1% أو بمقدار 82 ألف شخص في عام 2021.

وكما كان الحال في السنوات السابقة، زاد عدد الوفيات على عدد المواليد في ألمانيا في العام الماضي، ووصل مقدار الزيادة في الوفيات عن المواليد في العام الماضي إلى 327 الف حالة مقارنة بـ 228 ألف حالة في 2021. ورصد المكتب الزيادة الأكبر في عدد الأوكرانيين في ألمانيا حيث ارتفع عددهم بمقدار 915 ألف شخص لافتا إلى أن عدد الأوكرانيين في ألمانيا زاد بذلك من أول العام حتى آخره بمقدار ستة أضعاف. وارتفعت بذلك نسبة الأجانب قياسا إلى إجمالي عدد سكان ألمانيا من 13.1% في 2021 إلى 14.6% في 2022.

انخفاض عدد سكان بعض المدن الألمانية جاء في صالح اللاجئين الأوكرانيين

وقال المكتب إن العدد المتزايد للأجانب ترك تأثيرات على التركيبة السكانية في ألمانيا إذ إن الهيكل العمري لهؤلاء يختلف بشكل كبير عن الهيكل العمري للسكان الألمان. وأوضح المكتب أن نسبة الشريحة العمرية التي تقل عن 20 عاما بين السكان الألمان وصلت في العام الماضي إلى 18.6%، فيما وصلت نسبة الشريحة العمرية للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و59 عاما إلى 49%، ووصلت نسبة الشريحة العمرية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 59 عاما إلى 32.4%.

وفي المقابل، وصلت نسبة الشريحة العمرية للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 عاما إلى 20.2% بين السكان الأجانب في ألمانيا، ووصلت نسبة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و59 عاما إلى أكثر من الثلثين، ووصلت نسبة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 59 عاما إلى 12.4%.

ح.ز/ و.ب (د.ب.ا)