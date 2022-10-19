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اللجوء إلى دور الرهن

تسبب التضخم وتكاليف الطاقة المرتفعة في مشاكل مالية للعديد من الناس. الشيء الذي جعل الكثير منهم يلجأ للاقتراض من البنك أو الأصدقاء أو الأقارب، أو يذهبون إلى دور الرهن حيث يرهنون ما لديهم من أشياء ثمينة، كالساعات أو المجوهرات للحصول على المال.