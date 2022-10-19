 اللجوء إلى دور الرهن | صنع في ألمانيا | DW | 19.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صنع في ألمانيا

اللجوء إلى دور الرهن

تسبب التضخم وتكاليف الطاقة المرتفعة في مشاكل مالية للعديد من الناس. الشيء الذي جعل الكثير منهم يلجأ للاقتراض من البنك أو الأصدقاء أو الأقارب، أو يذهبون إلى دور الرهن حيث يرهنون ما لديهم من أشياء ثمينة، كالساعات أو المجوهرات للحصول على المال.

المزيد من المركز الإعلامي

DW Made in Germany Sendungslogo arabisch

صنع في ألمانيا - المستهلكون في مأزق 19.10.2022

DW Sendung Made in Germany --- ***Achtung: Verwendung nur im Zusammenhang mit DW Sendung Made in Germany.*** ---

العودة الكبيرة للقنب الهندي 12.10.2022

DW Sendung Made in Germany --- ***Achtung: Verwendung nur im Zusammenhang mit DW Sendung Made in Germany.*** ---

أزمة الخردل في فرنسا 12.10.2022

DW Sendung Made in Germany --- ***Achtung: Verwendung nur im Zusammenhang mit DW Sendung Made in Germany.*** --- Autonome Züge

قطارات ذكية لتوفير الطاقة 12.10.2022

المزيد صنع في ألمانيا

C&A

جينز من ألمانيا 19.10.2022

Green

داكوتا الشمالية تتحول للطاقة المتجددة 19.10.2022

Batterie

بطاريات تخزين أقوى 19.10.2022

Mein Erdgas

ألمانيا ـ أسعار الغاز ترتفع 19.10.2022

اقرأ أيضا

Technicians walk through solar panels on October 22, 2016 during the opening ceremony of a new photovoltaic energy production site in Bokhol. Senegal put into service one of sub-Saharan Africa's largest solar energy projects Saturday as it pushes to become a regional player in renewables on a continent where the majority remain off-grid. / AFP PHOTO / SEYLLOU (Photo credit should read SEYLLOU/AFP via Getty Images)

خطط ومشاريع طموحة.. هل بدأت "ثورة الطاقة الشمسية" في أفريقيا؟ 09.10.2022

توجد في أفريقيا 60 بالمائة من أفضل مناطق العالم لإقامة مزارع الطاقة الشمسية، لكن حتى الآن توجد فيها فقط واحد بالمائة من المزارع على المستوى العالمي؛ رغم معاناتها من نقص كبير في الكهرباء! لكن هناك خطط ومشاريع طموحة.