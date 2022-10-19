اللجوء إلى دور الرهن

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تسبب التضخم وتكاليف الطاقة المرتفعة في مشاكل مالية للعديد من الناس. الشيء الذي جعل الكثير منهم يلجأ للاقتراض من البنك أو الأصدقاء أو الأقارب، أو يذهبون إلى دور الرهن حيث يرهنون ما لديهم من أشياء ثمينة، كالساعات أو المجوهرات للحصول على المال.
توجد في أفريقيا 60 بالمائة من أفضل مناطق العالم لإقامة مزارع الطاقة الشمسية، لكن حتى الآن توجد فيها فقط واحد بالمائة من المزارع على المستوى العالمي؛ رغم معاناتها من نقص كبير في الكهرباء! لكن هناك خطط ومشاريع طموحة.
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