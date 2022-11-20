اللجنة القطرية توفر عرض مبارايات المونديال مجاناً للفلسطينيين

مونديال 2022: مدرب "الأسود" يدعو إلى "الموت" عند مواجهة بلجيكا

بعد خسارة السعودية وتونس، تتجه أنظار الجمهور العربي إلى مباراة المغرب أمام بلجيكا. المدرب وليد الركراكي يدعو إلى "الموت" على أرض الملعب بقتالية وصلابة أكبر، دون أن يخفي رهانه حتى على التعادل، "المهم" تجنب الخسارة.