اللجنة القطرية توفر عرض مبارايات المونديال مجاناً للفلسطينيين

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بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية في غزة وصعوبة السفر إلى قطر لمتابعة مباريات المونديال يتعذر على الكثير من محبي كرة القدم متابعة أداء فرقهم المفضلة. اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة قدمت حلاً
تأهل المنتخب البرتغالي لدور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، وذلك بعد فوزه على أوروغواي 2 / صفر، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة بالمسابقة. وخلال المباراة اقتحم الملعب مشجع يحمل علم قوس قزح.
رغم الانتقادات الموجهة في أوروبا لمونديال قطر، إلا أن السؤال الذي يطرحه عشاق الساحرة المستديرة في الأرجنتين التي منيت بخسارة من السعودية لا يزال: هل سيفوز ميسي بكأس العالم أخيرا؟
بعد خسارة السعودية وتونس، تتجه أنظار الجمهور العربي إلى مباراة المغرب أمام بلجيكا. المدرب وليد الركراكي يدعو إلى "الموت" على أرض الملعب بقتالية وصلابة أكبر، دون أن يخفي رهانه حتى على التعادل، "المهم" تجنب الخسارة.
عزز المنتخب المغربي طموح جماهيره في المباراة التي انتهت بتعادل سلبي بطعم الانتصار مع نظيره الكرواتي اليوم الأربعاء ضمن الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.
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