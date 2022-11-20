 اللجنة القطرية توفر عرض مبارايات المونديال مجاناً للفلسطينيين | DW الأخبار | DW | 28.11.2022

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اللجنة القطرية توفر عرض مبارايات المونديال مجاناً للفلسطينيين

بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية في غزة وصعوبة السفر إلى قطر لمتابعة مباريات المونديال يتعذر على الكثير من محبي كرة القدم متابعة أداء فرقهم المفضلة. اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة قدمت حلاً

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