اللجنة الاولمبية الدولية: العقوبات على إسرائيل "غير واردة"

قال مسؤول كبير في اللجنة الأولمبية الدولية إنه لا نية لفرض عقوبات على إسرائيل قبل دورة الألعاب الأولمبية في باريس بسبب الحرب في غزة، فيما تعهد رئيس اللجنة بتأمين حماية خاصة للرياضيين الإسرائيليين خلال الأولمبياد.

قال البلجيكي بيار-أوليفييه بيكرس فيوجان، رئيس لجنة التنسيق التابعة للجنة الأولمبية الدولية لباريس 2024، إن الصراع في غزة والحرب الروسية في أوكرانيا، والتي تم بسببها تعليق عضوية موسكو من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، هما "وضعان مختلفان".

وقال بيكرز-فيوجان للصحفيين، الجمعة (الثامن من مارس/آذار 2024)، في ختام زيارة استغرقت ثلاثة أيام إلى العاصمة الفرنسية "من غير الوارد تصور فرض عقوبات (على إسرائيل) في الوقت الحالي". وأضاف "الأسباب التي دفعت اللجنة الأولمبية الدولية إلى معاقبة روسيا في البداية ومن ثم اللجنة الأولمبية الروسية محدّدة للغاية". وتابع "لقد قامت روسيا، وأخيرا اللجنة الاولمبية الروسية، بتقويض أجزاء أساسية من الميثاق الأولمبي". وأردف "هذا ليس هو الحال بالنسبة للجنة الأولمبية الفلسطينية، ولا اللجنة الأولمبية الإسرائيلية اللتين تتعايشان في سلام معا. من الواضح تماما أن هذين الوضعين مختلفان".

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وبعد أربعة أيام من الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، حثت اللجنة الأولمبية الدولية جميع الاتحادات الرياضية الدولية على استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من مسابقاتها وإلغاء الأحداث الرياضية المنوي اقامتها في روسيا. وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بعد ذلك إن روسيا انتهكت الميثاق الأولمبي و"الهدنة الأولمبية" بغزوها أوكرانيا. ويحق للرياضيين الروس والبيلاروس أن يشاركوا في أولمبياد باريس هذا العام بصفة حيادية، بإستثناء الرياضات الجماعية، وطالما أنهم لم يدعموا الحرب على أوكرانيا.

ودعا بعض النشطاء الفلسطينيين، بالإضافة إلى مجموعة من النواب الفرنسيين اليساريين، إلى فرض عقوبات على إسرائيل من قبل اللجنة الأولمبية الدولية بسبب الحرب في غزة.

وقال باخ هذا الأسبوع إن الرياضيين الإسرائيليين سيحصلون على حماية خاصة خلال دورة باريس. وقال في تصريحات "سيتم اتخاذ الإجراءات. فيجب أن يشعر الإسرائيليون بالارتياح خلال الألعاب. ويجب أن يُعامل الجميع على قدم المساواة، سواء في القرية الأولمبية أو في أي مكان آخر".

ف.ي/ع.ج.م (ا ف ب)