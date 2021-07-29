اللبنانيون أمام مشكلة تأمين مادة تدفئة للشتاء

لبنان على حافة الانهيار.. أوروبا تلوح بعقوبات وخبراء يحذرون!

مع استمرار تردي الوضع الاقتصادي في لبنان والفشل في تشكيل حكومة، يطالب لبنانيون الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على مسؤولين يحملونهم مسؤولية أزمة البلاد الخانقة. وفيما تدرس بعض دول الاتحاد فرض عقوبات، يحذر خبراء من العواقب.