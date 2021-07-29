اللبنانيون أمام مشكلة تأمين مادة تدفئة للشتاء

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يواجه اللبنانيون في المناطق الجبلية مشكلة في تأمين مادة التدفئة للشتاء، بسبب ارتفاع أسعار المازوت وانقطاع الكهرباء المستمر. تأتي هذه الأزمة في ظل عجز الحكومة اللبنانية عن القيام بالإصلاحات المطلوبة لوقف الانهيار المالي.
مع استمرار تردي الوضع الاقتصادي في لبنان والفشل في تشكيل حكومة، يطالب لبنانيون الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على مسؤولين يحملونهم مسؤولية أزمة البلاد الخانقة. وفيما تدرس بعض دول الاتحاد فرض عقوبات، يحذر خبراء من العواقب.
كشفت دراسة حديثة أن وباء كورونا زاد أعباء المرأة العربية وأثقل كاهلها أكثر. إذ ازداد العنف ضدها، فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة بين النساء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فكانت المرأة هي الخاسر الأكبر في ظل الجائحة.
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