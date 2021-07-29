 اللبنانيون أمام مشكلة تأمين مادة تدفئة للشتاء | DW الأخبار | DW | 04.11.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

اللبنانيون أمام مشكلة تأمين مادة تدفئة للشتاء

يواجه اللبنانيون في المناطق الجبلية مشكلة في تأمين مادة التدفئة للشتاء، بسبب ارتفاع أسعار المازوت وانقطاع الكهرباء المستمر. تأتي هذه الأزمة في ظل عجز الحكومة اللبنانية عن القيام بالإصلاحات المطلوبة لوقف الانهيار المالي.

مشاهدة الفيديو 01:26

المزيد من المركز الإعلامي

أزمة التعليم في لبنان: طريق مسدود 29.07.2021

تحديات اقتصادية وثقافية تواجه دور السينما في لبنان 15.06.2021

لبنان: الأزمة الاقتصادية تلقي بظلالها على قطاع الزراعة 24.06.2021

تقاقم الوضع على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا 10.11.2021

المزيد DW الأخبار

غزة وإدلب: مبادرات ممولة من الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية 10.11.2021

تسعى فولكس فاغن استبدال وسائل النقل في جزيرة أستيباليا اليونانية بمركبات كهربائية. 10.11.2021

المفاوضات تدخل مرحلتها الأخيرة في قمة المناخ المنعقدة بغلاسكو 10.11.2021

الوصول إلى ألمانيا هو هدف معظم المهاجرين غير الشرعيين 10.11.2021

اقرأ أيضا

24.06.2021 BEIRUT, LEBANON - JUNE 24: Demonstrators set fire to tires, closing some roads to traffic during a protest against economic conditions and high cost of living, in Beirut, Lebanon on June 24, 2021. Houssam Shbaro / Anadolu Agency

لبنان على حافة الانهيار.. أوروبا تلوح بعقوبات وخبراء يحذرون! 06.07.2021

مع استمرار تردي الوضع الاقتصادي في لبنان والفشل في تشكيل حكومة، يطالب لبنانيون الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على مسؤولين يحملونهم مسؤولية أزمة البلاد الخانقة. وفيما تدرس بعض دول الاتحاد فرض عقوبات، يحذر خبراء من العواقب.

An Egyptian woman places tax stickers on wine bottles on a transport belt as they are crated for sales and delivery at the Al-Ahram brewages bottling facility in the town of Abul Motamir, 200 kilometers north of Cairo 19 August 2007. A 100% tax is added to all wine and spirits produced in Egypt. Egyptian wine-growing business is aiming to supply the increased consumption tourism brings taking advantage of weather conditions that favor rapid vine development. AFP PHOTO/CRIS BOURONCLE (Photo credit should read CRIS BOURONCLE/AFP/Getty Images)

دراسة: المرأة العربية تعاني أكثر من الرجل من عواقب كورونا 01.08.2021

كشفت دراسة حديثة أن وباء كورونا زاد أعباء المرأة العربية وأثقل كاهلها أكثر. إذ ازداد العنف ضدها، فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة بين النساء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فكانت المرأة هي الخاسر الأكبر في ظل الجائحة.