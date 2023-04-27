اللاعبون الدوليون الرئيسيون في الصراع السوداني

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في السودان يحتدم القتال بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع شبه النظامية التي يقودها محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي. ومع ذلك، يتلقى كلا الجانبين الدعم من عدد من جهات دولية فاعلة
الصراع الدائر في السودان، بات عبئا ثقيلا ليس فقط على مواطنيه، بل أيضا على جيرانه، سواء من الناحية الأمنية أو الاقتصادية. وتراقب بلدان الجوار مثل مصر وتشاد وجنوب السودان بقلق تطورات القتال وانعكاسات الوضع الأمني.
شهدت الخرطوم الجمعة معارك عنيفة نهارا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بالرغم من الهدنة المعلنة، وعلت أصوات الانفجارات في بعض أحياء العاصمة السودانية في أول ايام عيد الفطر فيما تستمر الدعوات لإجلاء الأجانب.
يبدو أن ما تكشّف حتى الآن عن الأدوار الحسّاسة التي تقوم بها مجموعة فاغنر الروسية في الصراع بالسودان، ليس سوى قمة جبل الجليد. فما تقوم به هذه المجموعة شبه العسكرية كرأس حربة للكرملين في رقعة شطرنج أفريقية شاسعة خطير جدا.
تقترب عمليات إجلاء الدبلوماسيين والرعايا الأجانب من السودان من نهايتها، في وقت تشهد الخرطوم قصفاً من طائرات مقاتلة ومحاولات للتصدي لها على الرغم من التوصل إلى اتفاق لوقف القتال الذي اندلع بين طرفي النزاع منذ نحو أسبوعين.
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