اللاعبون الدوليون الرئيسيون في الصراع السوداني

السودان: عمليات الإجلاء تشارف على النهاية في ظل استمرار المعارك

تقترب عمليات إجلاء الدبلوماسيين والرعايا الأجانب من السودان من نهايتها، في وقت تشهد الخرطوم قصفاً من طائرات مقاتلة ومحاولات للتصدي لها على الرغم من التوصل إلى اتفاق لوقف القتال الذي اندلع بين طرفي النزاع منذ نحو أسبوعين.