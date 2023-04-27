 اللاعبون الدوليون الرئيسيون في الصراع السوداني | DW الأخبار | DW | 27.04.2023

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DW الأخبار

اللاعبون الدوليون الرئيسيون في الصراع السوداني

في السودان يحتدم القتال بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع شبه النظامية التي يقودها محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي. ومع ذلك، يتلقى كلا الجانبين الدعم من عدد من جهات دولية فاعلة

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مسائيةDW: صراع السلطة" في السودان...هل عمت الفوضى الخرطوم؟" 27.04.2023

الأزمة السياسية الحالية في السودان ترجع إلى عام 2019، بعد أن ازاح الجيش الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم البلاد لثلاثة

تطورات الأزمة السياسية في السودان 16.04.2023

15.04.2023**Heavy smoke bellows above buildings in the vicinity of the Khartoum airport on April 15, 2023, amid clashes in the Sudanese capital. - Explosions rocked the Sudanese capital on April 15 as paramilitaries and the regular army traded attacks on each other's bases, days after the army warned the country was at a dangerous turning point. (Photo by AFP)

اشتباكات في الخرطوم على خلفية الصراع بين البرهان ودقلو 15.04.2023

سلطت الأحداث الأخيرة في الضوء على ما يسمى بقوات الدعم السريع التي لعبت دور القوات الرديفة للجيش السوداني على مدى 20 عاما

من هي قوات الدعم السريع؟ 16.04.2023

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KHARTOUM, SUDAN - APRIL 20: A view a damaged shop during clashes between the Sudanese Armed Forces and the paramilitary Rapid Support Forces (RSF) in Khartoum, Sudan on April 20, 2023. The EU on Thursday called on the Sudanese army and paramilitary forces to immediately cease fighting in the country so that humanitarian and lifesaving medical assistance could reach people. Omer Erdem / Anadolu Agency

لماذا يثير الصراع في السودان قلق الدول المجاورة؟ 27.04.2023

الصراع الدائر في السودان، بات عبئا ثقيلا ليس فقط على مواطنيه، بل أيضا على جيرانه، سواء من الناحية الأمنية أو الاقتصادية. وتراقب بلدان الجوار مثل مصر وتشاد وجنوب السودان بقلق تطورات القتال وانعكاسات الوضع الأمني.

21.04.2023 dpatopbilder - HANDOUT - 21.04.2023, Sudan, Khartum: Rauch steigt in der Nähe des Doha International Hospital auf. Bei den Kämpfen im Sudan ist am 21.04.2023 ein weiterer Mitarbeiter der Vereinten Nationen ums Leben gekommen. Foto: Uncredited/Maheen S/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung innerhalb der nächsten 14 Tagen und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

استمرار القتال في الخرطوم رغم إعلان هدنة العيد 22.04.2023

شهدت الخرطوم الجمعة معارك عنيفة نهارا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بالرغم من الهدنة المعلنة، وعلت أصوات الانفجارات في بعض أحياء العاصمة السودانية في أول ايام عيد الفطر فيما تستمر الدعوات لإجلاء الأجانب.

FILE - Businessman Yevgeny Prigozhin, left, serves food to Russian Prime Minister Vladimir Putin, center, during dinner at Prigozhin's restaurant outside Moscow, Russia, Friday, Nov. 11, 2011. Russia has engaged in under-the-radar military operations in at least half a dozen countries in Africa in the last five years using a shadowy mercenary force, Wagner, analysts say is loyal to President Vladimir Putin. The United States identifies Prigozhin as Wagner's financer. (AP Photo/Misha Japaridze, Pool, File)

تحليل: عبر ليبيا والسودان.. فاغنر سلاح بوتين الفتّاك بأفريقيا 26.04.2023

يبدو أن ما تكشّف حتى الآن عن الأدوار الحسّاسة التي تقوم بها مجموعة فاغنر الروسية في الصراع بالسودان، ليس سوى قمة جبل الجليد. فما تقوم به هذه المجموعة شبه العسكرية كرأس حربة للكرملين في رقعة شطرنج أفريقية شاسعة خطير جدا.

In this photo provided by Maheen S , smoke fills the sky in Khartoum, Sudan, near Doha International Hospital on Friday, April 21, 2023. The Muslim Eid al-Fitr holiday, typically filled with prayer, celebration and feasting — was a somber one in Sudan, as gunshots rang out across the capital of Khartoum and heavy smoke billowed over the skyline. (Maheen S via AP)

السودان: عمليات الإجلاء تشارف على النهاية في ظل استمرار المعارك 27.04.2023

تقترب عمليات إجلاء الدبلوماسيين والرعايا الأجانب من السودان من نهايتها، في وقت تشهد الخرطوم قصفاً من طائرات مقاتلة ومحاولات للتصدي لها على الرغم من التوصل إلى اتفاق لوقف القتال الذي اندلع بين طرفي النزاع منذ نحو أسبوعين.