اللاجئون المثليون.. كيف يتلقون المساعدة خلال أزمة كورونا؟

قبل أزمة جائحة كورونا، كانت اليكتا مارشا اينيس تستقل القطار إلى فرانكفورت عدة مرات في الشهر لحضور لقاءات مجتمع الميم والتي كانت تعقد بأحد المقاهي بهدف اللقاء مع عدد من المثليين من المهاجرين واللاجئين ولقضاء بعض الوقت مع أصدقائها ، ومعظمهم جزء من مجتمع الناشطين المثليين في فرانكفورت.

لكن خلال الشهرين الماضيين ، علقت اللاجئة والناشطة المثلية البالغة من العمر 38 عامًا والقادمة من جامايكا في شوالمشتات - وهي بلدة صغيرة تقع على بعد ساعتين شمال فرانكفورت ، حيث تعيش في شقة مع غرفة نوم واحدة مع ابنتها المراهقة واين، وتقول: "بقدر ما أعرف ، فأنا المثلية الوحيدة هنا." شعرت اينيس خلال هذه الأسابيع بالعزلة التامة.

اينيس هي واحدة من العديد من اللاجئين المثليين في ألمانيا الذين انقطع تواصلهم مع مجموعات الدعم بسبب أزمة كورونا. تقول إينيس إن العزلة المفروضة لمنع انتشار كورونا يمكن أن يكون لها آثار سلبية: "لقد هربنا من بلادنا حيث لم نتمكن من اللقاء أو العيش علنًا. كان القدوم إلى ألمانيا بالنسبة لنا يعني الحرية والقدرة على الالتقاء والعيش في العلن. الآن ، مع الوباء ، يبدو الأمر وكأنك تعود إلى هذا الإطار الذي كنت محبوساً داخله في بلدك - أن تكون معزولًا وغير قادر على الاختلاط بالآخرين.

المثلية الجنسية مجرمة في أكثر من 60 دولة

في العديد من البلدان حول العالم ، يعاني الأشخاص المنتمون إلى مجتمع الميم LGBTQ من التمييز والاضطهاد. في 11 دولة ، يُعاقب على إقامة علاقات جنسية مع شخص من نفس الجنس بعقوبة الإعدام، وفقًا لبيانات عام 2019 الصادرة عن الرابطة الدولية للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والعابرين جنسياً وحاملي صفات الجنسين (ILGA). في 57 دولة ، يمكن أن يُسجن الأشخاص جراء ممارسات جنسية تتم بالتراضي بين أشخاص من نفس الجنس ، بما في ذلك جامايكا موطن إنيس.

وللأشخاص الذين يواجهون العنف أو السجن أو أنواع أخرى من المعاملة اللاإنسانية في وطنهم بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسية الحق في اللجوء إلى ألمانيا.

الحاجة إلى أماكن آمنة

وللحصول على المشورة والدعم المناسبين في ألمانيا ، يعتمد العديد من اللاجئين المثليين على منظمات متخصصة في

قضاياهم: "في كثير من الحالات كان على اللاجئين المثليين أن يواجهوا الكثير من العنف والتمييز ، الكثير منهم في حالة صدمة لذا يجب أن يكونوا قادرين على التحدث عن هذه الأشياء في مكان آمن إذ لا يمكنهم التحدث عن هذه الأشياء مع الكثير من الناس الذين يأتون من الخلفية الثقافية التي هربوا منها ، أو حتى مع غرباء لا يمكنهم الوثوق بهم "، بحسب ما قالت ليليث رضا ، التي جاءت إلى ألمانيا من باكستان وتعمل الآن في مشروع اللاجئون المثليون في ألمانيا Queer Refugees Deutschland الذي يديره اتحاد المثليين في ألمانيا (LSVD).

مشاهدة الفيديو 01:08 شارك برلين تحتضن مسيرة الفخر للمثليين إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/32FHg تحت شعار "جسدي هويتي وحياتي" ـ مسيرة ضخمة للمثليين في برلين

والآن ومع أزمة كورونا، يشعر العديد من النشطاء بالقلق من أن اللاجئين الوافدين سيواجهون صعوبات في العثور على منظمة الدعم الصحيحة والتواصل معهم. وقالت رضا لـمهاجر نيوز: "كانت هناك دائمًا مشكلة في العثور على منظمة مناسبة متخصصة في قضايا اللاجئين المثليين حيث يمكنك التحدث معهم عن مشاكلك ، ولديهم مترجم للغة التي تتحدث بها"، وتضيف: "نحن نواجه الآن المشاكل نفسها التي كانت موجودة قبل أزمة كورونا، لكن الفيروس جعل الأمور أكثر تعقيداً."



صعوبة الاجتماع مع اللاجئين المثليين

في جميع أنحاء ألمانيا ، كانت المنظمات المحلية التي تقدم الدعم للاجئين من مجتمع الميم تبذل قصارى جهدها لمواصلة خدماتها. أخبرنا منسق المشروع نود فيشترشتاين أنه عندما أصدرت الحكومة الألمانية قرار "التباعد الاجتماعي" في أواخر شهر مارس ، قامت منظمة قوس قزح للاجئين Rainbow Refugees في فرانكفورت بتحويل جميع خدمات الاستشارة عبر الإنترنت تقريبًا ، باستخدام أدوات مثل منصة مؤتمرات الفيديو Skype أو WhatsApp أو Facebook messenger. والآن وبعد أن قامت الحكومة بتخفيف بعض القيود ، بدأت المنظمة في عقد اجتماعات شخصية مرة أخرى، في المكاتب، مع بعض التدابير الاحترازية مثل ارتداء الأقنعة والتقليل من أعداد الأشخاص في المكان، كما يجلس الموظف واللاجئ متباعدين مع الإبقاء على النافذة مفتوحة طوال الوقت لتجديد الهواء.

أخبرنا أميت ماركوس ، الذي يساعد المثليين وثنائيي الجنس الذين فروا من بلدانهم الأصلية والذي يعمل في منظمة "آيد شيلف Aidshilfe" في دوسلدورف ، أنه اضطر إلى استبدال الاجتماعات بمكالمات هاتفية ورسائل بريد إلكتروني لبضعة أسابيع بسبب "التباعد الاجتماعي"، ولكنه بدأ مؤخرًا في تقديم مشاورات شخصية مرة أخرى ، مع تدابير وقائية مماثلة كما هو الحال في فرانكفورت.

ولكن هناك خدمة أساسية أخرى كانت تقدمها المنظمتان والتي توقفت تمامًا وهي لقاءات اجتماعية منتظمة للاجئين المثليين. أخبرنا ماركوس أنه يفكر في تنظيم جلسة رقمية عبر تطبيق Zoom ، ولكن هذا النهج ليس مفيداً بالنسبة لمعظم اللاجئين الذين يعملون معهم. يقول: "لديهم وصول محدود إلى الإنترنت ، لذلك لم يكونوا متحمسين لهذه الخطوة على الإطلاق".



أبلغنا جميع اللاجئين والمدافعين عن اللاجئين الذين تحدثنا إليهم أنهم قلقون بشكل خاص بشأن الكيفية التي ستؤثر بها العزلة على اللاجئين وطالبي اللجوء من الأجانب الذين يعيشون في مراكز اللجوء الكبيرة.

تقول إينيس التي انتقلت مؤخرًا من مركز للجوء إن هذه المراكز الكبيرة غالبًا ما "يسكنها أشخاص متدينون للغاية من دول محافظة ويعانون من رهاب المثلية". ونظرًا لإلغاء العديد من الأحداث والاجتماعات، فإن معظم اللاجئين ملزمون بقضاء المزيد من الوقت في المركز. مايعني بالنسبة للاجئين المثليين قضاء المزيد من الوقت بين الأشخاص الذين لديهم استياء من المثلية الجنسية ويحملون بداخلهم استياء للمثليين الذين يحاولون الفرار من بلادهم.

مشاهدة الفيديو 01:25 شارك حق اللجوء في أوروبا للمثليين الجنسيين إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/1ADt6 حق اللجوء في أوروبا للمثليين الجنسيين

فقدان الشعور بالأمان

في مقال بموقع الجزيرة الإخباري ، تحدث ثلاثة من خبراء الهجرة واللجوء مؤخرًا عن أن "المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية الذين يلتمسون اللجوء في أوروبا غالبًا ما يعانون من الوحدة وسوء المعاملة في مخيمات الاستقبال والإقامة بسبب الرهاب من المثلية الجنسية الذي يجدونه لدى الآخرين، وأن "استمرار تفشي وباء كورونا يفاقم من هذا الأمر بشكل كبير إضافة إلى العزلة الاجتماعية.

أخبرنا ويشترشتاين أنه مع تزايد التوتر في العديد من مراكز اللاجئين ، فإن بعض الأشخاص الذين يتلقون النصح من خلال منظمة "لاجئو قوس قزح" يشعرون بالقلق من أنهم قد يصبحوا ضحايا للهجمات المعادية للمثلية أو المتحولين جنسياً، ويقول: "يتزايد الخوف بينهم من أنهم قد يسقطون كضحايا للعنف".

أين يمكن أن يجد اللاجئون والمهاجرون المثليون المساعدة في ألمانيا؟

تقدم الصفحة الرئيسية Queer Refugees Deutschland ، التي يديرها اتحاد المثليين في ألمانيا (LSVD) ، نصائح وموارد للاجئين من مجتمع الميم بثماني لغات مختلفة ، بما في ذلك الألمانية والإنجليزية والعربية والأردية.

يتم تقديم لمحة عامة عن المنظمات المحلية التي تقدم الدعم للاجئين في مجتمع الميم LGBTQ. إذا لم يكن لدى المنظمة في منطقتك معلومات محدثة حول تغيير سياسات الاستشارة الخاصة بهم أثناء أزمة فيروس كورونا، فإننا نوصي بالتواصل معهم عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو البريد العادي قبل الذهاب إلى مكتبهم شخصيًا.

لدى Queer Refugees Deutschland أيضًا دليل قصير حول إجراءات عملية اللجوء في ألمانيا خاصة للأشخاص الهاربين من الاضطهاد.

في بعض مناطق ألمانيا ، توجد مراكز لجوء مخصصة حصريًا للاجئين من المثليين يتم فيها توفير مسكن آمن لأفراد مجتمع الميم الذين لا يشعرون بالأمان في مراكز اللجوء العادية. وهذا يشمل مركزًا في فرانكفورت تديره منظمة قوس قوح اللاجئين Rainbow Refugees ومنزلان في دوسلدورف. نوصي بالتحدث إلى منظمة محلية للاجئين المثليين LGBTQ حول ما إذا كان هذا المكان يمكن أن يكون خيارًا جيداً لك. لسوء الحظ ، غالبًا ما تكون قوائم الانتظار لهذه المنازل طويلة وقد لا تكون عمليات النقل ممكنة في الوقت الحالي بسبب تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا.



مارا بيرباخ/ع.ح - مهاجرنيوز