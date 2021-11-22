 اللاجئون الاوكرانيون مرحب بهم في بولندا، ولكن المستقبل غامض | DW الأخبار | DW | 09.04.2022

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DW الأخبار

اللاجئون الاوكرانيون مرحب بهم في بولندا، ولكن المستقبل غامض

اللاجئون الأوكرانيون مرحب بهم في بولندا. توجد أمامهم إمكانيات لمغادرتها إلى ألمانيا أو إيطاليا أو السويد مجانا. كثيرون يفضلون البقاء في بولندا.

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