اللاجئون الاوكرانيون مرحب بهم في بولندا، ولكن المستقبل غامض

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اللاجئون الأوكرانيون مرحب بهم في بولندا. توجد أمامهم إمكانيات لمغادرتها إلى ألمانيا أو إيطاليا أو السويد مجانا. كثيرون يفضلون البقاء في بولندا.
عمت مشاعر التضامن والمساعدة لأولئك الفارين من الحرب في أوكرانيا جميع أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة. ومع ذلك، لا تزال العقبات الإدارية تعرقل بعض الجهود التي تبذل في مختلف البلدان.
يصر كثير من اللاجئين الأوكرانيين على اصطحاب حيواناتهم الأليفة أثناء فرارهم من القتال الدائر في بلادهم. إذ وصلت العديد من الحيوانات الأليفة من قطط وكلاب وحتى دببة إلى ألمانيا، التي ترحب بتلك الحيوانات بإبرة ضد داء الكلب.
حذرت السلطات البولندية من خطر استغلال عصابات الاتجار بالبشر، للنساء والأطفال النازحين من أوكرانيا. وقد برزت تحذيرات مماثلة في دول الجوار أيضا، ومنها ألمانيا.
وصل أكثر من 300 ألف لاجئ من أوكرانيا إلى ألمانيا خلال الشهر المنصرم فرارا من أتون المعارك الدائرة في بلادهم، بيد أن الكثير منهم يواجهون تحديات كبيرة في ألمانيا لا سيما البيروقراطية التي تشتهر بها البلاد.
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