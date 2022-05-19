اللاجئون الأوكرانيون يعززون قطاع السياحة في اسبانيا

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اللاجئون الأوكرانيون وصلوا إلى اسبانيا في الوقت المناسب لتعزيز قطاع السياحة فيها. ويدرك هؤلاء اللاجئون ضرورة تعلم اللغة الأسبانية من أجل الاندماج في المجتمع. كما أنهم يساهمون في شغل الوظائف الخالية.
يشتكي عدد من الأفارقة الفارين من الحرب في أوكرانيا من تعرضهم للتمييز بعد وصولهم إلى ألمانيا، ما ضاعف من معاناتهم عقب تعرضهم للعنصرية خلال رحلة الفرار من المعارك في أوكرانيا.
آمال كبيرة يحملها المهنيون في المغرب وتونس بعودة القطاع السياحي إلى العمل كما كان، وتشتد الحاجة في ظل ارتفاع الأسعار عالميا وحاجة السكان إلى حركية اقتصادية. لكن هل انتهى خطر كورونا تماما؟ وهل هناك استراتيجية للتعافي؟
"سأجد طريق المنزل حتى لو كانت كل الطرق مدمرة"، من كلمات أغنية الفرقة الأوكرانية التي فازن بمسابقة "يوروفيجن"، وسط أجواء مؤثرة. كلمات الأغنية كتبت قبل الحرب التي تغرق فيها أوكرانيا، لكنها ألهبت أجواء المسابقة الأوروبية.
الكثير من الأمور تبقى غير واضحة: إلى متى سيبقون وبماذا سيعيشون؟ لكن وجودهن في المغرب يكشف أن أوروبا لم تعد هدف اللاجئين الأفارقة بل العكس. أوروبيون يبحثون عن الأمان من الحرب والدمار في أفريقيا!
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