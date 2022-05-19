 اللاجئون الأوكرانيون يعززون قطاع السياحة في اسبانيا | DW الأخبار | DW | 06.06.2022

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DW الأخبار

اللاجئون الأوكرانيون يعززون قطاع السياحة في اسبانيا

اللاجئون الأوكرانيون وصلوا إلى اسبانيا في الوقت المناسب لتعزيز قطاع السياحة فيها. ويدرك هؤلاء اللاجئون ضرورة تعلم اللغة الأسبانية من أجل الاندماج في المجتمع. كما أنهم يساهمون في شغل الوظائف الخالية.

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