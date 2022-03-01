 اللاجئون الأوكرانيون يبحثون عن ملاذ آمن | DW الأخبار | DW | 03.03.2022

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DW الأخبار

اللاجئون الأوكرانيون يبحثون عن ملاذ آمن

االلاجئون الأوكرانيون يفرون من ويلات الحرب، ويتجهون إلى المناطق الحدودية مع البلدان المجاورة بحث عن ملاذ آمن.

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