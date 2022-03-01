اللاجئون الأوكرانيون يبحثون عن ملاذ آمن

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االلاجئون الأوكرانيون يفرون من ويلات الحرب، ويتجهون إلى المناطق الحدودية مع البلدان المجاورة بحث عن ملاذ آمن.
وعد الاتحاد الأوروبي باستقبال كل اللاجئين القادمين من أوكرانيا. فهل يعني ذلك حتى المقيمين في أوكرانيا من دول أخرى أو طلاب الجامعات من دول أفريقية مثلا؟ الاتحاد الأوروبي يوضح ذلك.
كثر الحديث مؤخرا عن حوادث عنصرية تعرض لها بعض الفارين من أوكرانيا بسبب بشرتهم. وفيما وعدت أوكرانيا في التحقيق في الأمر، نفت بولندا قيام عناصر حرس الحدود بالتفريق بين الفارين. فماذا حدث بالضبط؟ التفاصيل في تقرير DW.
هزت انفجارات عنيفة العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم ما دعا السلطات لمطالبة السكان بالتوجه إلى الملاجئ فوراً. يأتي ذلك في الوقت تقول فيه تقارير إخبارية نقلا عن مسؤولين إن القوات الروسية دخلت مدينة خيرسون الاستراتيجية.
حالة ذعر أصابت سكان مدن أوكرانية بعد ساعات من انطلاق الهجوم الروسي، ما ينذر بعملية نزوح جماعية هائلة. دول الجوار تستعد لاستقبال المدنيين، فيما تعرض ألمانيا مساعدتها، وتونس والأردن يعملان على إجلاء الرعايا.
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