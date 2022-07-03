اللاجئون الأوكرانيون في لاتفيا يصنعون طائرات بدون طيار دعما لبلادهم

أوكرانيا- الوقائع تكشف زيف ادعاء بوتين بعدم استهداف المدنيين!

منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا، قتل آلاف المدنيين، وتم تدمير مناطق واسعة جراء القصف. بيد أن فلاديمير بوتين يؤكد مرارا أن جنوده لا يهاجمون البنية التحتية المدنية. إلا أن الحقائق التي يتم جمعها وتوثيقها تثبت العكس.