اللاجئون الأوكرانيون في لاتفيا يصنعون طائرات بدون طيار دعما لبلادهم

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مساعدة نوعية من اللاجئين الأوكرانيين في لاتفيا الذين يصنعون طائرات بدون طيار لمساعدة القوات في وطنهم لمواجهة التهديدات الروسية
في حين يتواصل القصف الروسي على شرق أوكرانيا، حذرت كييف من "معارك طاحنة" في المناطق التي تحتلها روسيا. يأتي ذلك بالتزامن مع وصول جنود أوكرانيين إلى بريطانيا للتدريب ووعد أمريكي بمساعدات جديدة لأوكرانيا.
قال الجيش الأوكراني إنه بدأ هجوما مضادا ضد القوات الروسية التي تحتل أجزاء من منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، والقيادة الموالية لموسكو تؤكد وقوع الهجوم. وتتوقّع كييف هجومًا جديدًا للجيش الروسي على مدن استراتيجية شرق البلاد.
رست سفينة روسية في ميناء تركي بعد طلب قدمته أوكرانيا بدعوى نقل السفينة لحبوب أوكرانية مسروقة. وقالت كييف إن أنقرة احتجزت السفينة في انتظار اتخاذ قرار بمصادرة البضاعة. الجانب التركي لم يعلق بعد على الواقعة.
منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا، قتل آلاف المدنيين، وتم تدمير مناطق واسعة جراء القصف. بيد أن فلاديمير بوتين يؤكد مرارا أن جنوده لا يهاجمون البنية التحتية المدنية. إلا أن الحقائق التي يتم جمعها وتوثيقها تثبت العكس.
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