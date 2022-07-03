 اللاجئون الأوكرانيون في لاتفيا يصنعون طائرات بدون طيار دعما لبلادهم | DW الأخبار | DW | 12.07.2022

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اللاجئون الأوكرانيون في لاتفيا يصنعون طائرات بدون طيار دعما لبلادهم

مساعدة نوعية من اللاجئين الأوكرانيين في لاتفيا الذين يصنعون طائرات بدون طيار لمساعدة القوات في وطنهم لمواجهة التهديدات الروسية

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