 اللاجئون الأوكرانيون الشباب ينتظمون في المدارس الألمانية | DW الأخبار | DW | 17.04.2022

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DW الأخبار

اللاجئون الأوكرانيون الشباب ينتظمون في المدارس الألمانية

تلاميذ أوكرانيون يبدأون بتلقي المعارف في ألمانيا، بعد هربهم من أوكرانيا. المدرّسة تقول إن معرفتهم ببعض الإنكليزية ساعدها على التواصل معهم. وصول المزيد من اللاجئين إلى ألمانيا من أوكرانيا.

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