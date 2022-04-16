اللاجئون الأوكرانيون الشباب ينتظمون في المدارس الألمانية

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تلاميذ أوكرانيون يبدأون بتلقي المعارف في ألمانيا، بعد هربهم من أوكرانيا. المدرّسة تقول إن معرفتهم ببعض الإنكليزية ساعدها على التواصل معهم. وصول المزيد من اللاجئين إلى ألمانيا من أوكرانيا.
ماتياس الألماني جاء ليطبخ للاجئين حساء ساخنا، آنا مع ابنتها بدأت رحلة اللجوء المجهولة وليليا الصغيرة حملت معها غيتارها عبر الحدود. DW تتابع من الحدود البولندية معاناة اللاجئين الأوكرانيين ومبادرات المتطوعين للمساعدة.
الطلاب العرب والأفارقة الفارين من حرب أوكرانيا ووجدوا في ألمانيا ملاذا آمنا، تنتابهم حيرة حول المستقبل. السلطات الألمانية لم تحسم بعد أوضاعهم القانونية والأنباء من أوكرانيا مفزعة. ألمانيا يمكنها أن تمنحهم أملا، لكن كيف؟
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
فيما يزداد ترقب نتائج مشاورات المستشارة أنغيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات حول نتائج الإغلاق الجزئي المفروض بسبب كورونا، اقترح وزير الاقتصاد تدريس التلاميذ في المطاعم والفنادق المغلقة لتأمين قواعد التباعد بشكل أفضل.
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