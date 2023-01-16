اللاجئون الأفارقة في اليمن... مشاريع داعمة تخفف عنهم جحيم الحرب واللجوء

كيف تدير ألمانيا أموال الاتحاد الأوروبي للتنمية في أفريقيا؟

ألمانيا هي أكبر دولة مساهمة في الصندوق الائتماني الأوروبي للطّوارئ من أجل أفريقيا، والذي تأسس عام 2015 للحد من الهجرة غير النظامية إلى الاتحاد. فأين تذهب أموال المساعدات هذه، وما هو مستقبل مشاريع التنمية الأوروبية؟