اللاجئون الأفارقة في اليمن... مشاريع داعمة تخفف عنهم جحيم الحرب واللجوء

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على الرغم من الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة التي تعيشها اليمن في ظل الحرب، غير أن مركز العائلة في العاصمة صنعاء يقدم خدمات الرعاية والتأهيل والدعم النفسي للأطفال اللاجئين وأسرهم وبشكل مستمر.
ألمانيا هي أكبر دولة مساهمة في الصندوق الائتماني الأوروبي للطّوارئ من أجل أفريقيا، والذي تأسس عام 2015 للحد من الهجرة غير النظامية إلى الاتحاد. فأين تذهب أموال المساعدات هذه، وما هو مستقبل مشاريع التنمية الأوروبية؟
دشن الاتحاد الأوروبي قبل سنوات "الصندوق الائتماني الأوروبي للطّوارئ من أجل أفريقيا" لمحاربة الهجرة غير النظامية وعودة المهاجرين وإعادة دمجهم في بلدانهم . فهل حقق الصندوق الأهداف التي من أجلها تم إنشاؤه؟
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
أقرت الدنمارك قانونا يتضمن تشديد إجراءات اللجوء من ضمنها إقامة مراكز استقبال خارج الاتحاد الأوروبي لفحص طلبات اللجوء. القانون الجديد أثار الكثير من الانتقادات. خبراء وحقوقيون يتعبرونه "غير إنساني"، و سياسة "بلا ضمير".
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