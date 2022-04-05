اللاجئة الأوكرانية تانيا تتحدث عن حياتها في أوكرانيا قبل الحرب

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تانيا مواطنة أوكرانية لاجئة في ألمانيا. تتحدث عن حياتها في أوكرانيا وكيف اضطرت لترك منزلها مرتين، بسبب الحرب. أبوها وأمها وجدتها لا زالوا في أوكرانيا. تشتاق لحياتها السالفة في أوكرانيا قبل الحرب.
"على الرغم من اندلاع الأعمال العسكرية في كل أنحاء البلاد، يبقى عدد غير معلوم من المهاجرين محتجزين في مراكز احتجاز في كامل أوكرانيا"، بهذه الجملة أطلقت "هيومن رايتس ووتش" تحذيرها اليوم حيال مصير هؤلاء.
بحسب الخبراء فإن صدور فعل عاطفي تجاه الحرب في أوكرانيا يعد أمراً طبيعيا جداً. لكن من الممكن أن تتسبب الأخبارالمزعجة في جعل تركيز المرء منخفضاً، أو تتسبب في إثارة مخاوف وقلق. هذه بعض النصائح للتعامل مع الأمر.
عمت مشاعر التضامن والمساعدة لأولئك الفارين من الحرب في أوكرانيا جميع أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة. ومع ذلك، لا تزال العقبات الإدارية تعرقل بعض الجهود التي تبذل في مختلف البلدان.
تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا لن تنحصر حتما على أطراف الصراع، وإنما تمتد إلى أوروبا وخاصة إلى ألمانيا على مستويات عدة..تضخم يصل إلى مستويات قياسية وأعداد اللاجين في ازدياد.
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