اللاجئة الأوكرانية تانيا تتحدث عن حياتها في أوكرانيا قبل الحرب

مهاجرون وطالبو لجوء محتجزون في أوكرانيا رغم الحرب

"على الرغم من اندلاع الأعمال العسكرية في كل أنحاء البلاد، يبقى عدد غير معلوم من المهاجرين محتجزين في مراكز احتجاز في كامل أوكرانيا"، بهذه الجملة أطلقت "هيومن رايتس ووتش" تحذيرها اليوم حيال مصير هؤلاء.