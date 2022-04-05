 اللاجئة الأوكرانية تانيا تتحدث عن حياتها في أوكرانيا قبل الحرب | DW الأخبار | DW | 10.04.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

اللاجئة الأوكرانية تانيا تتحدث عن حياتها في أوكرانيا قبل الحرب

تانيا مواطنة أوكرانية لاجئة في ألمانيا. تتحدث عن حياتها في أوكرانيا وكيف اضطرت لترك منزلها مرتين، بسبب الحرب. أبوها وأمها وجدتها لا زالوا في أوكرانيا. تشتاق لحياتها السالفة في أوكرانيا قبل الحرب.

مشاهدة الفيديو 02:23

المزيد من المركز الإعلامي

تناشد جمهورية مولدافيا الدول الغربية لمساعدتها في التغلب على مشكلة تدفق اللاجئين من أوكرانيا المجاورة.

مولدافيا تكافح في سبيل التغلب على أزمة اللاجئين الأوكرانيين 05.04.2022

قررت فتاة أوكرانية وزوجها الفرار من بلدها بسبب الحرب لتلجأ إلى غزة.

هربا من الحرب.. أوكرانية تنزح إلى غزة برفقة زوجها 31.03.2022

القوات الروسية تواصل قصف المدن الأوكرانية وتستهدف المدنيين

القوات الروسية تواصل قصف المدن الأوكرانية وتستهدف المدنيين 27.03.2022

نزح أكثر من 10 ملايين شخص، فروا من ديارهم، ولجأ 3،9 منهم إلى خارج الحدود بحثاً عن الأمن.

الأمم المتحدة .. أكثر من 3،9 لاجئ أوكراني منذ انطلاق الحرب 28.03.2022

المزيد DW الأخبار

تانيا مواطنة أوكرانية لاجئة في ألمانيا. كانت لديها حياة جميلة هناك وهي تحب الحفلات ولديها كرة ديسكو زجاجية.

اللاجئة الأوكرانية تانيا تتحدث عن حياتها في أوكرانيا قبل الحرب 10.04.2022

سجلت شنغهاي ما يقرب من 25 ألف إصابة محلية بفيروس كورونا الاحد فيما اشتكى السكان من قلة المواد الغذائية

ارتفاع إصابات كورونا في شنغهاي ومشاكل في امدادات الغذاء 10.04.2022

البرلمان الباكستاني يطيح برئيس الوزراء عمران خان في تصويت لسحب الثقة عنه. زعيم المعارضة شهباز شريف مرشح قوي لشغل المنصب.

البرلمان الباكستاني يسحب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان 10.04.2022

عوامل ساهمت في تضييق الفارق بين ماكرون وأقرب منافسيه

عوامل ساهمت في تقليص الفارق بين ماكرون ولوبين 10.04.2022

اقرأ أيضا

Men walk past an OSCE car damaged in the course of Ukraine-Russia conflict in the southern port city of Mariupol, Ukraine April 1, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

مهاجرون وطالبو لجوء محتجزون في أوكرانيا رغم الحرب 10.04.2022

"على الرغم من اندلاع الأعمال العسكرية في كل أنحاء البلاد، يبقى عدد غير معلوم من المهاجرين محتجزين في مراكز احتجاز في كامل أوكرانيا"، بهذه الجملة أطلقت "هيومن رايتس ووتش" تحذيرها اليوم حيال مصير هؤلاء.

Policemen work in the investigation process involving killing of civilians in Bucha, before sending the copses to the morgue, in the outskirts of Kyiv, Ukraine, Wednesday, April 6, 2022. (AP Photo/Rodrigo Abd) ***Achtung dieses Foto zeigt verstörende Inhalte. Die Nutzung ist nur im spezifischen Kontext der Berichterstattung über die Gräueltaten in Butscha möglich und muss im Artikel / Bildunterschrift eingeordnet werden.***

كيف تتغلب على التأثير السلبي المزعج لأخبار الحروب؟ 09.04.2022

بحسب الخبراء فإن صدور فعل عاطفي تجاه الحرب في أوكرانيا يعد أمراً طبيعيا جداً. لكن من الممكن أن تتسبب الأخبارالمزعجة في جعل تركيز المرء منخفضاً، أو تتسبب في إثارة مخاوف وقلق. هذه بعض النصائح للتعامل مع الأمر.

Thousands of Ukrainians enter the U.S. through Mexico Every day, up to 100 Ukrainians walk across the Mexican border into the United States. A group of volunteers from California pick up these families at the Tijuana airport and help them reach the US without being scammed. Credits to: Aitor Sáez /DW

عراقيل أمام استقبال واندماج اللاجئين الأوكرانيين في أوروبا 06.04.2022

عمت مشاعر التضامن والمساعدة لأولئك الفارين من الحرب في أوكرانيا جميع أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة. ومع ذلك، لا تزال العقبات الإدارية تعرقل بعض الجهود التي تبذل في مختلف البلدان.

Zahlreiche Flüchtlinge aus der Ukraine gehen nach ihrer Ankunft mit einem Sonderzug mit circa 400 Flüchtlingen aus der Ukraine zur Registrierung am Münchner Hauptbahnhof. Der Zug mit ursprünglich circa 1500 Flüchtlingen kommt aus dem polnischen Dorf Dorohusk an der Grenze zur Ukraine - zahlreiche Flüchtlinge waren bereits an anderen Bahnhöfen ausgestiegen.

تداعيات الحرب على ألمانيا..تراجع الرخاء وازدياد أعداد اللاجئين 03.04.2022

تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا لن تنحصر حتما على أطراف الصراع، وإنما تمتد إلى أوروبا وخاصة إلى ألمانيا على مستويات عدة..تضخم يصل إلى مستويات قياسية وأعداد اللاجين في ازدياد.