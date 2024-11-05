الكيولكس.. بعوض ينشر فيروسا ويسبب هلعا في ألمانيا!

رغم صغر حجمها، تسبب حشرة كيولكس تارساليس هلعا في القطاع الصحي في ألمانيا، فهي الناقلة لفيروس غرب النيل الذي تم رصد انتشاره هذه السنة. فما خصائص هذه الحشرة؟ وما مدى خطورة الفيروس؟



تُعرف حشرة Culex tarsalis كناقل للأمراض الفيروسية، بما فيها فيروس غرب النيل، والتهاب الدماغ. حشرة يعرفها موقع شركة أزيليس الأمريكية لتوزيع المبيدات، بأنها قادرة على الطيران لمسافة تصل إلى 15 ميلاً من موقع تكاثرها، مما يجعل لديها قدرة خاصة على نشر الأمراض.

أما فيروس غرب النيل، فهو واحد من بين الفيروسات التي تنقلها الحشرة الصغيرة، وخطره يكمن في إمكانية التسبب في أمراض عصبية شديدة، مما يثير الهلع من انتشاره، وأيضا يضع هذا النوع من البعوض في بؤرة اهتمام مسؤولي الصحة.

في ألمانيا، أصيب هذا العام ما لا يقل عن 26 شخصا بفيروس غرب النيل من خلال لدغة بعوضة محلية، بحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض.

ووفقا لبيانات المعهد، تم اكتشاف العدوى في 13 حالة لدى متبرعين بالدم لم تظهر عليهم أعراض المرض. وكان أربعة من المصابين المسجلين في حالة خطيرة.

بعوضة Culex pipiens صورة من: R. Sturm/blickwinkel/picture alliance

وفي عام 2023 سجل المعهد 7 حالات عدوى بفيروس غرب النيل عبر لدغة بعوض محلية، و17 حالة في عام2022، وهناك عدد كبير جدا من حالات الإصابة بفيروس غرب النيل غير المسجلة، حيث تحدث العدوى بدون أعراض في حوالي 80% من الحالات.

ووفقا للمعهد، يعاني ما يقرب من 20% من المصابين من أعراض خفيفة وغير محددة مثل الحمى أو الطفح الجلدي - وغالبا ما تمر دون أن يلاحظها أحد. وعادة ما يصاب بمسارات أكثر خطورة ومميتة من حمى غرب النيل كبار السن الذين يعانون من أمراض أخرى مزمنة، وتؤول حوالي 1% فقط من حالات العدوى إلى أمراض عصبية شديدة.

ووفقا للمعهد، ينتقل الفيروس بشكل رئيسي من البعوض الذي يتنقل بين طيور برية. ويمكن للبعوض الحامل للفيروس أن ينقله إلى البشر والثدييات الأخرى. ولذلك يعتبر بعوض الكيولكس، المنتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء ألمانيا، هو الناقل الرئيسي للمرض.

م.ب / د ب أ