"الكيمتشي".. طبق كوري يساعد في حرق الدهون وإنقاص الوزن

تبحث عن أطعمة تساعدك على حرق المزيد من الدهون؟ صحيفة HNA الألمانية كشفت عن طبق صحي ويساعد في نفس الوقت على إنقاص الوزن إنه "الكيمتشي"، وهو طبق كوري تقليدي يتم تقديمه مع كل وجبة تقريباً.

ويتكون هذا الطبق من الملفوف الصيني المخمر، الذي يتم تحضيره من خلال تخمّر حمض اللاكتيك. وتشبه عملية تحضير الطبق تلك الخاصة بمخلل الملفوف، لكن "الكيمتشي" يؤكل نيئًا.

عدم طهي الملفوف الصيني المكون منه طبق"الكيمتشي"، يتم الاحتفاظ بالفيتامينات والمعادن التي يحتوي عليها. وفي بعض الأحيان يضاف إلى الملفوف، الفجل أو الكراث.

ويحتوي هذا الطبق الكوري الكلاسيكي على عدد قليل من السعرات الحرارية ويحتوي على عدة فيتامينات مفيدة، ومعادن (مثل الكالسيوم والحديد) والألياف. لكن كيف يساعد هذا الطبق على إنقاص الوزن؟

إنقاص الوزن مع "الكيمتشي" الكوري

ثبت علمياً أن "الكيمتشي" له فوائد صحية عديدة. وقد أظهرت دراسة نشرت في مجلة الأغذية الطبية أن الاستهلاك المنتظم لهذه الخضروات المخمرة له العديد من الآثار المفيدة على الجسم. فهو لا يساعد على إنقاص الوزن فحسب، بل يمكنه أيضاً خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول وزيادة التمثيل الغذائي. كما يعمل هذا الطبق على تأخير عملية الشيخوخة.

تلعب بكتيريا حمض اللاكتيك التي تتطور أثناء تخمير الملفوف دوراً مهماً و لها تأثير إيجابي على الجراثيم المعوية، وتدعم الهضم وتقوي جهاز المناعة. بالإضافة إلى ذلك، يساهم فيتامين "سي" الموجود بالطبق في تقوية مناعة الجسم ككل.

إ.م/ أ.ح