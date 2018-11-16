 الكيلوغرام في طريقه للتقاعد وتعريف جديد له قريبا! | عالم المنوعات | DW | 16.11.2018

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منوعات

الكيلوغرام في طريقه للتقاعد وتعريف جديد له قريبا!

بعدما ظلت أسطوانة مصنوعة من البلاتين والإيريديوم بمثابة الكيلوغرام المعترف به على صعيد العالم منذ 129عاما، يستعد علماء في مدينة فرساي الفرنسية إلى إعادة تعريف وحدة الكتلة، فيما يتوقع بأن تحال هذه الأسطوانة إلى التقاعد.

Rostiges Gewicht mit einer Feder (picture-alliance/blickwinkel/McPHOTO)

صورة من الأرشيف.

يحصل "الكيلوغرام" المتواضع اليوم الجمعة ( 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) على تغيير هو الأول من نوعه، إذ يستعد تجمع عالمي للعلماء في مدينة فرساي الفرنسية لإطلاق تعريف جديد لوحدة الكتلة.

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وعلى مدار 129 عاما، كانت أسطوانة مصنوعة من البلاتين والإيريديوم، بارتفاع حوالي 39 ملم وعرض 39 ملم، بمثابة الكيلوغرام القياسي المعترف به عالميا.

وتوجد هذه الأسطوانة التي تحمل الاسم الرسمي "النسخة الأولية الدولية للكيلوغرام" في خزانة بالمكتب الدولي للأوزان والقياسات (بي أي بي إم) في ضاحية سيفر بباريس منذ عام 1889، وهي تخضع لحراسة مشددة.

ويتعين حضور المسؤولون الثلاثة الذين يحملون المفاتيح، عند فتح الخزانة التي توجد بها الأسطوانة. وإذا ما سارت الأمور كما هو مقرر اليوم الجمعة، ستحال هذه الأسطوانة إلى التقاعد أخيرا.

ويصوت العلماء الذين سيجتمعون في المؤتمر العام للأوزان والقياسات في فرساي على اقتراح يعيد تعريف الكيلوجرام من حيث ثابت فيزيائي يسمى "ثابت بلانك".

ويُعبر ثابت بلانك عن علاقة في فيزياء الكم بين الطاقة وتواتر الجسيمات، مثل الفوتونات إلا أن قيمة الكيلوغرام لن تتغير. ومن المقرر أن يدخل التعريف الجديد حيز التنفيذ يوم ( 20 أيار/مايو 2019).

ر.م/ ع أ ج ( د ب أ)

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    الكاتب: ا.ف


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