الكيان الطبيعي والشخصية الفنية

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إيمرسون بونتيس من البرازيل، وهو شخص متحول وعالم/عالمة من أصول أوروبية وأصلية. في فنها، تتحول إيمرسون إلى مخلوق أسطوري من الطبيعة للفت الانتباه إلى النظام البيئي المعقد للغابة المطيرة.
"في الماضي كانوا يقتلوننا بالبنادق، واليوم يقتلوننا بإزالة الغابات والسدود".
إنهن ثلاث نساء شجاعات من الإكوادور يكافحن رقميا. وسلاحهن ميكروفون ومسجل صوت يحملنهما عبر الغابات المطيرة، لتصبح محطتهن الإذاعية الصغيرة حصناً لمكافحة استغلال الوطن.
يرى البعض أن غابات الأمازون المطيرة هي الرئة الخضراء للأرض، كما أن بها أكبر تنوع بيولوجي في العالم. اختفاء أشجارها بفعل القطع أو الحرائق له تبعات خطيرة. ما أهمية هذه الغابات على الاستقرار البيئي العالمي؟
في كفاحهم من أجل حماية المناخ وضد تدمير الطبيعة، يخاطر أناس في جميع أنحاء العالم بحياتهم. ولأن حماة البيئة يشكلون بأنشطتهم مصدر إزعاج للمافيا والتجار غير الشرعيين، لذا يتم مقاضاتهم وتهديدهم بل وحتى قتلهم.
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