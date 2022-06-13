 الكيان الطبيعي والشخصية الفنية | واحة الثقافة | DW | 17.12.2022

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واحة الثقافة

الكيان الطبيعي والشخصية الفنية

إيمرسون بونتيس من البرازيل، وهو شخص متحول وعالم/عالمة من أصول أوروبية وأصلية. في فنها، تتحول إيمرسون إلى مخلوق أسطوري من الطبيعة للفت الانتباه إلى النظام البيئي المعقد للغابة المطيرة.

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يكافح نشطاء شباب من قبيلة باتاشو من السكان الأصليين في غابات الأمازون، قصارى جهدهم لمنع استغلالها لتحقيق الربح.

شباب السكان الأصليين في البرازيل وكفاحهم في إنقاذ غاباتهم المطيرة 06.11.2021

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Leonard Cohen acknowledges his fans as he begins his performance in Toronto on Friday, June 6, 2008. (AP Photo/Aaron Harris, CP)

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المزيد واحة الثقافة

Schädel von Rentieren mit Einschusslöchern, ein Kunstwerk der samischen Künstlerin Maret Anne Sara, die damit gegen die Rentierpolitik der norwegischen Behörden protestiert, aufgenommen im neuen Nationalmuseum. Das Nationalmuseum am Hafen präsentiert 6500 Werke von der Antike bis zur Gegenwart. Neben Gemälden und Skulpturen sind auch Werke aus den Bereichen Kunsthandwerk, Design und Architektur ausgestellt. In dem Bau im Zentrum der Stadt sind fünf Sammlungen unter einem Dach untergebracht. Eröffnung ist am 11. Juni. (zu dpa Museumsbau für die Ewigkeit: Oslo eröffnet neues Nationalmuseum) +++ dpa-Bildfunk +++

فن السكان الأصليين من أوروبا 17.12.2022

14/10/2022***STOCKHOLM 20221014 Greta Thunberg p? Mynttorget i Stockholm ihop med Fridays For Future Foto: Jonas Ekstr?mer/ TT / kod 10030

كتاب المناخ" لغريتا تونبيرغ 17.12.2022

Warka Village | Kamerun Projekt Warka Water, Arturo Vittori Foto: © Willie Schumann

قرية الوركاء: انسجام مع الطبيعة 17.12.2022

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واحة الثقافة - المناخ والفن - العودة إلى الطبيعة؟ 17.12.2022

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