الكويكبات: خطر من الفضاء الخارجي؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
قبل 66 مليون سنة اصطدم كويكب كبير بالأرض أدى الى انقراض الديناصورات. لكن الأرض لا تزال تتعرض لارتطام كويكبات صغيرة الحجم. في حلقة اليوم سنعرف ما إذا كان هناك ما يدفعنا للقلق بسبب هذه الكويكبات.
تم رصده "عن طريق الصدفة" في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري. إنه أصغر جرم فضائي يُرصد عن طريق التلسكوب الفضائي حتى الآن. عالم فلك ألماني يشيد بـ "قدرة تلسكوب جيمس ويب الفائقة التي مكنت من رصد هذا الكويكب".
للمرة الأولى منذ 50 ألف سنة سيكون المذنّب الأخضر قريبًا للغاية من الأرض. كانت المرة الأخيرة لتي اقترب فيها المذنّب من الأرض خلال العصر الجليدي الأخير وقبل انقراض إنسان نياندرتال.
كشفت دراسات سابقة أن الديناصورات كانت تتكاثر وتزيد أعدادها في الأجواء الدافئة والغابات الاستوائية، غير أن دراسة حديثة أكدت أمراً مختلفاً قد يكون مؤشراً لبداية كتابة تاريخ جديد لحقبة الديناصورات الغامضة.
أفادت دراسة علمية حديثة أن انقراض الديناصورات وتحديداً آكلات العشب أثر بشكل كبير على تطور عالم النباتات حتى أصبح بالشكل الذي هو عليه حالياً. فكيف حدث ذلك؟ وكيف وصلت النباتات ذات الثمار الكبيرة إلى شكلها الحالي؟
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول