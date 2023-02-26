المستقبل الآن

الكويكبات: خطر من الفضاء الخارجي؟

قبل 66 مليون سنة اصطدم كويكب كبير بالأرض أدى الى انقراض الديناصورات. لكن الأرض لا تزال تتعرض لارتطام كويكبات صغيرة الحجم. في حلقة اليوم سنعرف ما إذا كان هناك ما يدفعنا للقلق بسبب هذه الكويكبات.