 الكويكبات: خطر من الفضاء الخارجي؟ | المستقبل الآن | DW | 05.03.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

المستقبل الآن

الكويكبات: خطر من الفضاء الخارجي؟

قبل 66 مليون سنة اصطدم كويكب كبير بالأرض أدى الى انقراض الديناصورات. لكن الأرض لا تزال تتعرض لارتطام كويكبات صغيرة الحجم. في حلقة اليوم سنعرف ما إذا كان هناك ما يدفعنا للقلق بسبب هذه الكويكبات.

المزيد من المركز الإعلامي

Atommodell und Periodensystem im Chemiesaal eines Gymnasiums. Penzberg, Bayern, Deutschland, 12.04.2005 | Verwendung weltweit

ما هي نظائر العناصر الكيميائية وما الفائدة منها؟ 26.02.2023

Nur zur abgesprochenen Berichterstattung! Lithium / ZDF Wie sauber ist die Gewinnung von Lithium in Chile?

التنقل الكهربائي: ما مدى استدامة استخراج الليثيوم؟ 26.02.2023

DW Projekt Zukunft Sendungslogo Arabisch

المستقبل الآن - مخاطر ذوبان الجليد على الكوكب الأزرق 26.02.2023

Bildnummer: 51376932 Datum: 09.08.2006 Copyright: imago/Margit Brettmann Junger Mann schneidet eine Hecke, Personen, Objekte; 2006, Männer, Hecken, schneiden, Gartenarbeit, Gartengerät, Gartengeräte, Heckenschnitt, Heckenschere, Heckenscheren, elektrische, elektrisches,; , quer, Kbdig, Einzelbild, close, Deutschland, ,

دور الشجيرات في حماية البيئة 19.02.2023

المزيد المستقبل الآن

Mond Erde

المستقبل الآن - الهبوط قريباً مرة أخرى على سطح القمر؟ 05.03.2023

Nur zur abgesprochenen Berichterstattung! Hypnose / SRF Mit dem Alter nimmt der Tiefschlaf ab. Da soll Hypnose helfen.

التنويم المغناطيسي والنوم العميق 26.02.2023

Nur zur abgesprochenen Berichterstattung! Schlafforscherin / SWR Wie wird man Schlafforscherin? Antworten von einer Psychologin zwischen Schlaflabor und Bergtouren

النوم في خدمة العلم 26.02.2023

Nur zur abgesprochenen Berichterstattung! Eismemory / SRF Gletscher liefern historische Klimadaten. Wie lassen sich diese Daten im Klimawandel retten?

التغير المناخي وذوبان أرشيف الطبيعة 26.02.2023

اقرأ أيضا

This handout image released on July 6, 2022 by NASA, CSA and FGS shows a Fine Guidance Sensor test image which was acquired in parallel with NIRCam imaging of the star HD147980 over a period of eight days at the beginning of May. - NASA has a provided a tantalising teaser photo ahead of the highly-anticipated release next week of the first deep-space images from the James Webb Telescope –- an instrument so powerful it can peer back into the origins of the universe. The first fully formed pictures are set for release on July 12, but NASA provided an engineering test photo on July 6 -- the result of 72 exposures over 32 hours that shows a set of distant stars and galaxies. (Photo by various sources / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / NASA, CSA, and FGS - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

بحجم مدرج الكولوسيوم الروماني.. اكتشاف كويكب صغير بالصدفة! 09.02.2023

تم رصده "عن طريق الصدفة" في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري. إنه أصغر جرم فضائي يُرصد عن طريق التلسكوب الفضائي حتى الآن. عالم فلك ألماني يشيد بـ "قدرة تلسكوب جيمس ويب الفائقة التي مكنت من رصد هذا الكويكب".

Rare green comet to visit Earth for the first time since Neanderthal times Text: Comet C/2022 E3 (ZTF) was discovered by astronomers using the wide-field survey camera at the Zwicky Transient Facility this year in early March. Since then the new long-period comet has brightened substantially and is now sweeping across the northern constellation Corona Borealis in predawn skies. It's still too dim to see without a telescope though. But this fine telescopic image from December 19 does show the comet's brighter greenish coma, short broad dust tail, and long faint ion tail stretching across a 2.5 degree wide field-of-view. On a voyage through the inner Solar System comet 2022 E3 will be at perihelion, its closest to the Sun, in the new year on January 12 and at perigee, its closest to our fair planet, on February 1. The brightness of comets is notoriously unpredictable, but by then C/2022 E3 (ZTF) could become only just visible to the eye in dark night skies. Credit: Dan Bartlett

المذنب الأخضر يقترب من الأرض لأول مرة منذ 50 ألف سنة .. هكذا يمكنك مشاهدته 31.01.2023

للمرة الأولى منذ 50 ألف سنة سيكون المذنّب الأخضر قريبًا للغاية من الأرض. كانت المرة الأخيرة لتي اقترب فيها المذنّب من الأرض خلال العصر الجليدي الأخير وقبل انقراض إنسان نياندرتال.

An artist's reconstruction of the Cretaceous Period meat-eating dinosaur Meraxes gigas, whose fossils including a nearly complete skull were unearthed in ArgentinaÕs northern Patagonia region. Meraxes, which lived about 90 million years ago, is estimated at about 36-39 feet (11-12 meters) long and about 9,000 pounds (4 metric tons). Carlos Papolio/Handout via REUTERS. NO RESALES. NO ARCHIVES. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

دراسة: هكذا سادت الديناصورات العالم القديم! 12.07.2022

كشفت دراسات سابقة أن الديناصورات كانت تتكاثر وتزيد أعدادها في الأجواء الدافئة والغابات الاستوائية، غير أن دراسة حديثة أكدت أمراً مختلفاً قد يكون مؤشراً لبداية كتابة تاريخ جديد لحقبة الديناصورات الغامضة.

An artist's impression of the Cretaceous Period meat-eating dinosaur Llukalkan aliocranianus that lived about 80 million years ago in the Patagonia region of Argentina is seen in this handout photo obtained by Reuters on March 30, 2021. Jorge Blanco/Journal of Vertebrate Paleontolog/ Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

هكذا أثّر انقراض الديناصورات على تطور النباتات 04.05.2022

أفادت دراسة علمية حديثة أن انقراض الديناصورات وتحديداً آكلات العشب أثر بشكل كبير على تطور عالم النباتات حتى أصبح بالشكل الذي هو عليه حالياً. فكيف حدث ذلك؟ وكيف وصلت النباتات ذات الثمار الكبيرة إلى شكلها الحالي؟