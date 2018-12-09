 الكويت ـ ″الوسيط العاقل″ في مناخ من الصراعات والاستقطابات | سياسة واقتصاد | DW | 17.12.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

الكويت ـ "الوسيط العاقل" في مناخ من الصراعات والاستقطابات

رغم حجمها وإمكانياتها المحدودة مقارنة بجيرانها، نجحت الكويت في أن تخلق لنفسها صورة إيجابية تحظى بالقبول والاحترام وتلعب دور الوسيط في أكثر من صراع. فكيف استطاعت أن تلعب هذا الدور في منطقة تعج بالأزمات والاستقطابات؟

Heiko Maas in Kuwait - Bundesaußenminister, wird von Sabah Al-Khalid Al-Sabah, Außenminister des Staates Kuwait, begrüßt (picture-alliance/dpa/J. Büttner)

حجمها على الخريطة أصغر بكثير من الدور الذي تلعبه الكويت في ملفات إقليمية آخرها الأزمة الخليجية، وأصبحت تنجح فيما تفشل فيه دول عربية أخرى: علاقات جيدة مع الجيران الخليجيين وعلى رأسهم الشقيقة الكبرى السعودية وفي نفس الوقت علاقات مستقرة مع خصمهم اللدود إيران. هذا بالإضافة إلى مسار حافل في تاريخ الوساطات في المنطقة.

وحتى مع الدول الغربية، نجح الكويتيون في بناء علاقات إيجابية عزز منها دورهم الإنساني في أكثر من ملف في منطقة الشرق الأوسط، وقد بدا ذلك أيضا خلال زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الأخيرة للكويت.

فكيف نجحت الكويت، الدولة الصغيرة حجما، في فرض هذا الدور في وسط منطقة ملغومة وحافظت عليه في ظل متغيرات إقليمية ودولية كبيرة؟ وأي دور تلعبه حاليا سواء على مستوى الشرق الأوسط أو مع الدول الغربية؟

"العميد الدبلوماسي للعرب"

تاريخيا لطالما لعبت الكويت دور الوسيط بين عدة دول، فقد تدخلت بين مصر والسعودية عندما وقع بينهما خلاف في اليمن، كما تدخلت بين اليمن الجنوبي وسلطنة عمان حتى أنها توصلت إلى اتفاق في هذا الخصوص وقعه الطرفان. ولعبت الكويت أيضا دور الوساطة بين باكستان وبنغلادش في سبعينيات القرن الماضي. وهي مجرد أمثلة.

ورغم أن أزمة مقاطعة كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر وما خلفه ذلك من أثر على علاقات دول عربية أخرى بقطر من جهة وعلاقات السعودية ومن معها بدول أخرى رفضت أن تأخذ صفها، نجحت الكويت في الاحتفاظ مرة أخرى بدور الوسيط المحايد على الأقل ظاهريا، وحاولت التدخل لحل الصراعات. يقول خطار أبو دياب الأستاذ والباحث في العلاقات الدولية في باريس إن الكويت تعتبر "العميد الدبلوماسي" للعرب ويضيف في مقابلة لdw عربية: "دولة دبلوماسية حذرة تحاول دائما أن تلعب دور الوسيط العاقل، وحتى رغم دورها الأساسي في تأسيس مجلس التعاون الخليجي لم تُصنف ضمن تيار ما". ويلعب موقع الكويت وتركيبتها الديمغرافية ودورها التاريخي دورا في اضطلاع الكويت بهذا الدور، كما يقول أبو دياب.

Katar, Saudi-Arabien, Terrorfinanzierung, diplomatische Krise am Golf, Golfregion, Karikatur, Elkin, Sergey Elkin.

اختارت الكويت أن تلعب دور الوسيط في الأزمة مع قطر

أحمد يوسف المليفي المحلل السياسي الكويتي يشاطر كذلك الرأي بأن الكويت فضلت دور الوسيط في الأزمة الخليجية مثلا، لأنه يتماشى مع أسلوبها المعتاد، "لكن ذلك لا يعني أنها محايدة كما يتصور كثيرون. فالكويت تتفق مع السعودية والدول الأخرى فيما يتعلق بملفي قطر وإيران، وقد سبق أن واجهت إيران بتدخلاتها في دول أخرى منها الكويت نفسها وأدانت ذلك، كما أنها عندما تدخلت في أزمة قطر حاولت أن تدفع الدوحة إلى الالتزام بتعهداتها"، يقول الخبير في تصريح لـ dw عربية.

"الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ليس أولوية"

ويضيف المليفي أن الكويت تعي جيدا حجمها الطبيعي وإمكانياتها، ورغم أن دولة أو دولتين انزعجتا من اختيارها لدور الوسيط في ملف قطر إلا أنه تم تقبل ذلك مع الوقت، حتى أن الكويت أصبحت "متحدثا" باسم الدول المقاطعة لقطر خلال الوساطة.

ورغم أن بعض الدول الخليجية بدأت تحقق نوعا من التقارب مع إسرائيل وتُبدي ذلك للعلن، تبدو الكويت حتى الآن متحفظة بهذا الشأن ومازال موقفها الرسمي متمسكا بالدفاع عن الفلسطينيين. الخبير الكويتي يقول إن الكويت لم تتقرب من إسرائيل لكن من غير المستبعد أن يحدث ذلك مستقبلا لأن المصالح الاستراتيجية والظروف الإقليمية قد تفرض هذا التقارب. لكن أبو دياب يفسر الموقف الكويتي بأن هذه الدولة احتضنت تاريخيا الجالية الفلسطينية ومنها مر العديد من قيادات حركة فتح الشهيرة، "لكن حدث نوع من التباعد عندما دعم الفلسطينيون الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، مع ذلك بقيت الكويت نظريا متمسكة بموقفها من إسرائيل وإن احتفظت بعلاقاتها مع مصر والأردن اللتين ذهبتا بعيدا في ما يخص العلاقات مع إسرائيل".

 وبشكل عام يرى أبو دياب أن هذا الموضوع ليس أولوية بالنسبة للكويت، " فلا هي تتقرب من إسرائيل ولا هي تحاول أن تكرس نفسها كرأس للحربة فيما يتعلق بالصراع مع إسرائيل، حتى أنها لم تُبد موقفا سلبيا عندما زار نتنياهو سلطنة عمان مؤخرا".

Gazastreifen Protest gegen US-Entwurf bei den UN gegen Hamas (picture-alliance/Zuma Press/A. Hasaballah)

على عكس دول خليجية أخرى بدأت تطبع العلاقات مع إسرائيل، مازالت الكويت متمسكة بدور الدفاع عن الفلسطينيين

 وفيما يتعلق بسوريا فقد جمعت بين البلدين علاقات قوية قبل اندلاع الحرب وخلالها حرصت الكويت، في ظل مناخ مليء بالاستقطاب، على دعم جهود الأمم المتحدة وحظيت جهودها لاحتضان مؤتمر المانحين مرتين وتبرعاتها السخية فيه بترحيب دولي كبير.

علاقات جيدة مع ألمانيا والغرب

علاقات الكويت بالدول الغربية قوية أيضا كما يقول أبو دياب، فالكويت يجمعها الكثير مع الدول الاوروبية عموما ومع ألمانيا على وجه الخصوص لأنها تعلم أنها المفتاح فيما يتعلق بربط علاقات قوية مع أوروبا، "فالكويت دولة نفطية، أي هناك تبادل اقتصادي وتجاري كبير، ومن جهتها تحتاج الكويت للتقنيات والخبرات الألمانية. وعلى صعيد آخر ألمانيا معجبة بدور الوساطة الذي تلعبه الكويت في أكثر من ملف".

هذا "الإعجاب" بدا جليا في تصريحات وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس الذي صرح قبل توجهه إلى الكويت قائلا "في منطقة تتسم بصراعات دموية وتناقضات عميقة وأزمات إنسانية خطيرة، تزداد أهمية هؤلاء الذين يعملون من أجل الحوار وتخفيف المعاناة الإنسانية".

مختارات

تبدأ القمة السنوية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، في وقت تتعرض فيه الوحدة الإقليمية للخطر بسبب خلاف مرير مع قطر. بينما تواجه السعودية أزمة دبلوماسية أثارها مقتل الصحفي جمال خاشقجي. (09.12.2018)

أعرب المجلس المركزي ليهود ألمانيا عن استيائه "الشديد" من قرار محكمة فراكفورت العليا برفض دعوى رجل إسرائيلي ضد شركة الطيران الكويتية التي قامت بإلغاء حجزه لرحلة يتخللها توقف في الكويت. (27.09.2018)

ردت قطر على دعوة الملك السعودي لأميرها كي يحضر القمة الخليجية، بإيفاد وزير الشؤون الخارجية. والبحرين تنتقد عدم حضور الأمير القطري، في مؤشر على استمرار الأزمة الخليجية إلى أجل غير مسمى. (09.12.2018)

وأعرب ماس عن اعتقاده بأن "الأمر يستحق بذل الجهد رغم كل الانتكاسات"، مشيرا إلى أن هذا ما أظهره التقدم الأخير الذي تم إحرازه في محادثات السلام في اليمن والذي لعبت الكويت دورا كبيرا في تحقيقه.

يأتي هذا رغم التوتر الذي عرفته العلاقات بين برلين والكويت إثر منع مسافر إسرائيلي من الصعود على طائرتها في مطار ألماني. وأثار الامر استياءا وجدلا داخل ألمانيا رغم أن محكمة ألمانية ساندت شركة الطيران الكويتية، معتبرة أنها غير ملزمة بنقل مسافر إسرائيلي إذا كانت قوانين البلد الذي تنتمي إليه تنص على ذلك. وفي هذا السياق يقول أبو دياب إن أمورا كهذه تبقى أشياء تقنية لن تؤثر على العلاقات ولا تعبر حتى عن موقف الكويت فعلا. وأضاف: "أحيانا تكون هناك دغدغة للرأي العام، لكن الكويت لا تسعى للظهور بمظهر العدو الشرس لإسرائيل. موقفها الواضح في هذا الملف هو أنها تدعم جهود السلام برعاية الأمم المتحدة في هذا الملف".

الكاتبة: سهام أشطو

  • Türkei Scheich Tamim bin Hamad al-Thani besucht Erdogan (picture-alliance/dpa/Presidential Press Service)

    قطر وتركيا.. مَنْ يحاول إنقاذ مَنْ؟

    الإسراع لنجدة تركيا

    بعد أيامٍ من تراجع حاد تعرضت له الليرة التركية، إثر أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة، وعد أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، بالقيام باستثمارات مباشرة في تركيا بقيمة 15 مليار دولار، دعماً للاقتصاد التركي. جاء ذلك في اجتماع عقده مع الرئيس التركي أردوغان في أنقرة.

  • Türkei Verladung von Lebensmitteln, Schiff nach Katar (picture-alliance/Anadolu Agency/C Oksuz)

    قطر وتركيا.. مَنْ يحاول إنقاذ مَنْ؟

    الدوحة "ترد الجميل" لأنقرة

    الموقف نفسه كان قد حدث بشكلٍ معكوس، عندما وقف أردوغان إلى جانب قطر خلال الأزمة الخليجية، في حزيران/ يونيو 2017، بعدما أعلنت 7 دولٍ مقاطعة الإمارة الخليجية، وقتها أرسلت أنقرة سفينة مساعدات، تنقل حوالي 4000 طن من المواد الغذائية للدوحة.

  • Doha Forum in Katar (picture-alliance/dpa)

    قطر وتركيا.. مَنْ يحاول إنقاذ مَنْ؟

    "تقارب مصالح"

    هذا التقارب بين أنقرة والدوحة ليس وليد الأزمات الحديثة، إذ يعود إلى مرحلة الأمير حمد بن خليفة آل ثاني، حيث سعت قطر الصّغيرة بمساحتها، الكبيرة بثقلها الاقتصادي، إلى تعزيز نفوذها العربي والعالمي، فوجدت تركيا الساعية إلى إعادة دورها القديم في المنطقة العربية، لتكون الدوحة حليفًا مثاليًا لأنقرة لاستعادة "مكانتها التاريخية".

  • Hassan Nasrallah Fernsehansprache (AP)

    قطر وتركيا.. مَنْ يحاول إنقاذ مَنْ؟

    "محور الممانعة"

    بعد حرب تموز/ يوليو 2006 على لبنان، وجدت كل من قطر وتركيا مصالحهما في الوقوف إلى جانب ما يعرف باسم "محور الممانعة": حزب الله وإيران وسوريا. حيث كانت قطر تحاول أخذ مكانٍ لها في مواجهة السعودية ومصر، بينما كانت تركيا تبحث عن دورٍ إقليميٍ من بوابة مواجهة إسرائيل.

  • Khaled Meshaal politischer Führer der militanten palästinensischen Hamas (picture-alliance/AP Photo/N. Daoud)

    قطر وتركيا.. مَنْ يحاول إنقاذ مَنْ؟

    دعم حماس

    في عام 2008 وبعد حرب غزة، أعلن الأتراك صراحةً موقفهم الداعم لحماس، القريبة أيديلوجيا من حزب العدالة والتنمية من جهة، ولمكانتها في "محور الممانعة" من جهةٍ أخرى. هذا الدعم أبعد أنقرة عن الرياض والقاهرة، لكنه قربها من الدوحة، التي ترجمت توحد الرؤية مع أنقرة برعاية اتفاق المصالحة الفلسطينية.

  • Euroasia Marathon Istanbul Maske von Mursi (picture-alliance/dpa)

    قطر وتركيا.. مَنْ يحاول إنقاذ مَنْ؟

    تقارب مع مصر من بوابة الإخوان

    توطدت العلاقات التركية القطرية، مع تقاربهما السياسي في ملف القضية الفلسطينية والشأن العراقي. وتوجَّه اتهامات لقطر وتركيا بدعم جماعة الإخوان المسلمين في البلدان العربية. وظهر ذلك جلياً مع "الربيع العربي"، ودعم كلا البلدين للرئيس المصري محمد مرسي، الذي خططت قطر وتركيا لاستثمارات كبرى في مصر في عهده، قبل أن يطيح به الجيش.

  • Ahmet Davutoglu in Syrien (dapd)

    قطر وتركيا.. مَنْ يحاول إنقاذ مَنْ؟

    الملف السوري

    لم يظهر التنسيق والتقارب القطري التركي بشكلٍ أوضح مما ظهر عليه في الملف السوري، حيث تغير موقف البلدين الحليفين السابقين للأسد، وتوجها إلى دعم المعارضة، ومؤتمراتها، وحتى بعض كتائبها المسلحة، كما كان لهما دورٌ كبير في العديد من عمليات تبادل الأسرى بين المعارضة والنظام في سوريا، وصفقات تحرير المخطوفين كصفقة راهبات معلولا، وموظفي الأمم المتحدة.

  • Erdogan besucht Katar (picture alliance/dpa/abaca/K. Ozer)

    قطر وتركيا.. مَنْ يحاول إنقاذ مَنْ؟

    قاعدة تركية في قطر

    في كانون الأول/ ديسمبر 2014 أطلقت الدولتان برنامج تعاون ثنائي، تحت مسمى "اللجنة الاستراتيجية القطرية التركية العليا"، نتج عنها توقيع عدد من الاتفاقيات المختلفة، إضافة لتمركز حوالي 150 عنصرًا من أفراد الجيش والبحرية والقوات الخاصة التركية، في قاعدة عسكرية قطرية، قبل إنشاء قاعدة عسكرية تركية دائمة في قطر.

  • Katar Liquid Natural Gas (imago/Photoshot/Construction Photography)

    قطر وتركيا.. مَنْ يحاول إنقاذ مَنْ؟

    مكافأة الدوحة لأنقرة

    في تشرين الثاني/ نوفمبرعام 2015، أثبتت العلاقات التركية القطرية مدى متانتها، عندما تدهورت علاقات تركيا مع روسيا، التي كانت المورد الرئيسي للغاز الطبيعي لتركيا، بعد إسقاط الطائرة الروسية على حدود سوريا. عندها وافقت قطر على تزويد تركيا بالغاز الطبيعي المسال.

  • Türkei Istanbul Sinan Moschee (Reuters)

    قطر وتركيا.. مَنْ يحاول إنقاذ مَنْ؟

    الاقتصاد بعد السياسة

    تتواجد في قطر نحو 60 شركة تركية، نفذت 35 منها مشاريع بقيمة تجاوزت 35 مليار دولار، بالإضافة الى استثمارات في مجالات مختلفة، وتطمح الشركات التركية في الحصول على حصة من حزمة المشروعات، التي تنوي قطر تنفيذها تمهيداً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، بينما تستثمر قطر بقيمة عشرين مليار دولار في تركيا.

  • Katar Erdogan aus Türkei zu Besuch (picture-alliance/abaca/Turkish Presidency/M. Cetinmuhurdar)

    قطر وتركيا.. مَنْ يحاول إنقاذ مَنْ؟

    لا مجال لسقوط الحليف!

    أثار تدهور الليرة التركية مخاوف من أزمة اقتصادية في تركيا وقلقاً من تضرر المستثمرين الأجانب وبينهم قطر. وفي الأيام الأخيرة، أطلق مؤيدون لتركيا في قطر حملة لتحويل ما يملكونه من الريالات القطرية الى الليرة التركية، دعما لهذه العملة، قبل أن يعلن أمير قطر عن الاستثمارات السخية، لإنقاذ الاقتصاد التركي، والحفاظ على حليفٍ قوي للدوحة. اعداد: راما الجرمقاني


مختارات

قطر وتركيا.. مَنْ يحاول إنقاذ مَنْ؟

أعلنت قطر عن استثماراتٍ جديدة في تركيا، في محاولةٍ لانقاذ الاقتصاد التركي، الذي تعرض لهزة بسبب الولايات المتحدة. وتعلم الدوحة جيدًا أن سقوط حليفتها الإقليمية خطر عليها. فما هي نقاط ومراحل هذا التحالف بين الدولتين؟ (16.08.2018)  

مواضيع ذات صلة

Riad Treffen GCC Außenminister

انعقاد القمة الخليجية في الرياض ولا مؤشرات على حل للأزمة مع قطر 09.12.2018

تبدأ القمة السنوية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، في وقت تتعرض فيه الوحدة الإقليمية للخطر بسبب خلاف مرير مع قطر. بينما تواجه السعودية أزمة دبلوماسية أثارها مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

Riad Khalid bin Ahmed Al Khalifa Bahrain Außenminister

قطر توفد وزيرا من الصف الثاني للمشاركة في القمة الخليجية.. والبحرين تنتقد 09.12.2018

ردت قطر على دعوة الملك السعودي لأميرها كي يحضر القمة الخليجية، بإيفاد وزير الشؤون الخارجية. والبحرين تنتقد عدم حضور الأمير القطري، في مؤشر على استمرار الأزمة الخليجية إلى أجل غير مسمى.

Jemen Meerenge Bab al-Mandab

واشنطن: يمن ما بعد الحرب يجب ألا ينطوي على أي تهديد للسعودية 09.12.2018

مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأمريكية يؤكد أن واشنطن تعارض بشدة وقف دعم التحالف بقيادة السعودية في اليمن، مؤكدا في الوقت نفسه تشجيع بلاده على المضي قدما في مفاوضات السلام اليمنية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  