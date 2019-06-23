 الكويت تعتقل خلية تابعة لتنظيم الإخوان هاربة من مصر | أخبار | DW | 12.07.2019

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أخبار

الكويت تعتقل خلية تابعة لتنظيم الإخوان هاربة من مصر

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط الأجهزة الأمنية المختصة لـ "خلية إرهابية" تتبع تنظيم الإخوان المسلمين صدر بحق عناصرها أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى السجن 15 عاما.

Kuwait Anschlag auf Moschee Polizei Sicherheitskräfte (Getty Images/AFP)

قالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان اليوم (الجمعة 12 تموز/ يوليو 2019) إن أجهزة الأمن ألقت القبض على "خلية إرهابية" تتبع جماعة الإخوان المسلمين، حسبما أعلنت الوزارة.

وذكرت أن المقبوض عليهم "قد صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاما، وقد قامت تلك الخلية بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذة من دولة الكويت مقرا لها، وأضاف البيان أن التحقيقات لا تزال جارية.

وقالت الوزارة في بيان نشره موقع صحيفة الرأى الكويتية اليوم، إنّ الجهات المختصة في الوزارة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية.

وأضافت الوزارة أنه من خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع أفراد الخلية وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة، وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية، وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عمن مكنهم من التواري، وساهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم.

يذكر أن القاهرة وعواصم خليجية قد أدرجت تنظيم الإخوان على لائحة الجماعات الإرهابية، معتبرة أن الجماعة متورطة في سلسة أعمال إرهابية في مصر وخارجها.

م.م/ ع.خ (دب ا، رويترز)

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    الكاتب: أمين بنضريف/ م.ش/ ع.غ


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