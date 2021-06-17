الكويت تحتج لدى العراق... الأسباب والتداعيات؟

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الكويت تسلم العراق مذكرة احتجاج إثر قيام ثلاث قطع بحرية عراقية بتجاوز مياهها الإقليمية، وتشدد على ضرورة احترام سيادة كلا البلدين، فما اسباب هذا الخلاف، وما تداعياته المحتملة؟
خيمت الضربات الصاروخية التي شنتها إيران على مناطق في إقليم كردستان بشمال العراق خلال الساعات الماضية بظلال من التوتر على العلاقات بين بغداد وطهران، فهل يعكس ذلك "يأس" طهران التي "تواجه واحدة من أكبر الاحتجاجات"؟
أدانت دول غربية الضربات الإيرانية على إقليم كردستان والتي تمثل "تعديا على سيادة العراق". واشنطن قالت إن "إيران لا يمكنها إبعاد النظر عن مشاكلها الداخلية من خلال هجمات"، فيما طالبت ألمانيا بوقف فوري لهذه الضربات.
استدعت الخارجية العراقية السفير الإيراني في بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن هجوم بالصواريخ الباليستية على أربيل، تبناه الحرس الثوري الإيراني. كما نددت الولايات المتحدة بالهجوم مؤكدة دعم شركائها في بغداد وأربيل.
أدت عاصفة غبار تجتاح حاليا عدة دول في الشرق الأوسط إلى مقتل 10 أشخاص في سوريا واختناق المئات وتوقف حركة الملاحة في الكويت وتعليق الدراسة في العراق.
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