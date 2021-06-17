الكويت تحتج لدى العراق... الأسباب والتداعيات؟

هل تسعى إيران لصرف الأنظار عن الاحتجاجات بقصف شمال العراق؟

خيمت الضربات الصاروخية التي شنتها إيران على مناطق في إقليم كردستان بشمال العراق خلال الساعات الماضية بظلال من التوتر على العلاقات بين بغداد وطهران، فهل يعكس ذلك "يأس" طهران التي "تواجه واحدة من أكبر الاحتجاجات"؟