 الكويت تحتج لدى العراق... الأسباب والتداعيات؟ | مسائية DW | DW | 02.12.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مسائية DW

الكويت تحتج لدى العراق... الأسباب والتداعيات؟

الكويت تسلم العراق مذكرة احتجاج إثر قيام ثلاث قطع بحرية عراقية بتجاوز مياهها الإقليمية، وتشدد على ضرورة احترام سيادة كلا البلدين، فما اسباب هذا الخلاف، وما تداعياته المحتملة؟

المزيد من المركز الإعلامي

Clubhouse Drop-in audio chat app logo on the App Store is seen displayed on a phone screen in this illustration photo taken in Poland on February 3, 2021. (Photo illustration by Jakub Porzycki/NurPhoto)

العراق اليوم: كلوب هاوس.. غرف للحوار الافتراضي والتجسس؟ 17.06.2021

هل تحصل كييف على أسلحة أمريكية قادرة على ضرب أهداف بروسيا؟

هل تحصل كييف على أسلحة أمريكية قادرة على ضرب أهداف بروسيا؟ 28.11.2022

احتجاجات متواصلة في الصين.. الخلفيات والأبعاد

احتجاجات متواصلة في الصين.. الخلفيات والأبعاد 28.11.2022

مسائية DW: أداء المنتخب الألماني في المونديال.. هل تأثر بالجدل؟

مسائية DW: أداء المنتخب الألماني في المونديال.. هل تأثر بالجدل؟ 25.11.2022

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

توافق إثيوبي سوداني على حل الخلافات... في غياب مصر؟

توافق إثيوبي سوداني على حل الخلافات... في غياب مصر؟ 02.12.2022

مسائيةDW : زيارة ماكرون لواشنطن.. هل طُويت صفحة الخلافات؟

مسائيةDW : زيارة ماكرون لواشنطن.. هل طُويت صفحة الخلافات؟ 02.12.2022

مسائيةDW : مونديال قطر.. كيف هي حصيلة المشاركة العربية؟

مسائيةDW : مونديال قطر.. كيف هي حصيلة المشاركة العربية؟ 01.12.2022

مسائيةDW : الحرب الروسية على أوكرانيا.. هل اقتربت مرحلة المفاوضات؟مسائية DW

مسائيةDW : الحرب الروسية على أوكرانيا.. هل اقتربت مرحلة المفاوضات؟مسائية DW 01.12.2022

المزيد مسائية DW

إلى أين وصلت التحقيقات بشأن سرقة القرن في العراق؟

إلى أين وصلت التحقيقات بشأن "سرقة القرن" في العراق؟ 30.11.2022

إلى أين وصلت التحقيقات بشأن سرقة القرن في العراق؟

إلى أين وصلت التحقيقات بشأن "سرقة القرن" في العراق؟ 30.11.2022

مونديال قطر.. كيف يتم تسييس المواجهات الكروية؟

مونديال قطر.. كيف يتم تسييس المواجهات الكروية؟ 30.11.2022

سلاح الشتاء.. كيف يريد الغرب حماية الأوكرانيين منه؟

"سلاح الشتاء".. كيف يريد الغرب حماية الأوكرانيين منه؟ 30.11.2022

اقرأ أيضا

ERBIL, IRAQ - SEPTEMBER 28: Smoke rises over the headquarters following an attack in the Koy Sanjaq district of Erbil, Iraq on September 28, 2022. Iran's powerful Islamic Revolutionary Guard Corps launched attacks on the Kurdish region of northern Iraq targeting armed rebel groups. The headquarters of the Komala Party, the Democratic Party of Iranian Kurdistan (IKDP) and the Kurdistan Freedom Party (PAK) were hit with missiles and drones. The attacks come amid nationwide protests in the wake of the death of a 22-year-old Iranian woman in police custody last week, who was arrested for not wearing the hijab properly. Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed / Anadolu Agency

هل تسعى إيران لصرف الأنظار عن الاحتجاجات بقصف شمال العراق؟ 30.09.2022

خيمت الضربات الصاروخية التي شنتها إيران على مناطق في إقليم كردستان بشمال العراق خلال الساعات الماضية بظلال من التوتر على العلاقات بين بغداد وطهران، فهل يعكس ذلك "يأس" طهران التي "تواجه واحدة من أكبر الاحتجاجات"؟

ERBIL, IRAQ - SEPTEMBER 28: Smoke rises over the headquarters following an attack in the Koy Sanjaq district of Erbil, Iraq on September 28, 2022. Iran's powerful Islamic Revolutionary Guard Corps launched attacks on the Kurdish region of northern Iraq targeting armed rebel groups. The headquarters of the Komala Party, the Democratic Party of Iranian Kurdistan (IKDP) and the Kurdistan Freedom Party (PAK) were hit with missiles and drones. The attacks come amid nationwide protests in the wake of the death of a 22-year-old Iranian woman in police custody last week, who was arrested for not wearing the hijab properly. Fariq Faraj / Anadolu Agency

إدانات غربية للقصف الإيراني لإقليم كردستان و"انتهاك سيادة العراق" 29.09.2022

أدانت دول غربية الضربات الإيرانية على إقليم كردستان والتي تمثل "تعديا على سيادة العراق". واشنطن قالت إن "إيران لا يمكنها إبعاد النظر عن مشاكلها الداخلية من خلال هجمات"، فيما طالبت ألمانيا بوقف فوري لهذه الضربات.

ERBIL, IRAQ - FEBRUARY 15: Security forces take measures after two rockets landed inside the Erbil International Airport, which has a military base for US-led international coalition forces, the Counter-Terrorism Service in Erbil, Iraq on February 15, 2021. Yunus Keles / Anadolu Agency

العراق يستدعي سفير إيران احتجاجا على قصف أربيل 13.03.2022

استدعت الخارجية العراقية السفير الإيراني في بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن هجوم بالصواريخ الباليستية على أربيل، تبناه الحرس الثوري الإيراني. كما نددت الولايات المتحدة بالهجوم مؤكدة دعم شركائها في بغداد وأربيل.

BAGHDAD, IRAQ - MAY 16: A woman protects her face as dust cover the city during sandstorm in Baghdad, Iraq on May 16, 2022. Visibility degraded in traffic due to the sandstorm. Murtadha Al-Sudani / Anadolu Agency

عاصفة الغبار.. مقتل 10 في سوريا وإغلاق منشآت في العراق والكويت 16.05.2022

أدت عاصفة غبار تجتاح حاليا عدة دول في الشرق الأوسط إلى مقتل 10 أشخاص في سوريا واختناق المئات وتوقف حركة الملاحة في الكويت وتعليق الدراسة في العراق.