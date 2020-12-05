الكويت .. انتخابات برلمانية وسط تفاؤل بمرحلة جديدة

العبودية والعنصرية ـ كيف تعاملت دول الخليج العربية مع ماضيها؟

رغم حظر دول الخليج للعبودية قانونا منذ زمن، إلا أنها لم تتخذ خطوات حقيقية وعملية في التعامل مع ملف العبودية والاسترقاق والسخرة، فيما لا تزال تتغاضى عن العنصرية التي يعاني منها خليجيون من ذوي البشرة السمراء.