الكويت .. انتخابات برلمانية وسط تفاؤل بمرحلة جديدة

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يدلي الكويتيون بأصواتهم لاختيار أعضاء البرلمان بعد نحو عامين من الصراع بين البرلمان السابق والحكومة
اتهمت السعودية ودول الخليج منصة نتفليكس ببث محتوى "يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية" وهددت باتخاذ إجراءات قانونية في حال لم يتم إزالة المحتوى "المخالف". ومصر تكشف عن "قواعد تنظيمية" ملزمة بـ"أعراف وقيم المجتمع".
ما زالت قضية اليوغا تتفاعل في الكويت منذ أن ناشد نائب محافظ بمجلس الأمة السلطات التدخل لمنع فعالية لمدربة يوغا كويتية ووصفها بأنها أمر "خطير ودخيل" على مجتمع الكويت، لتقوم مثقفات وناشطات بوقفة احتجاجية أمام مقر المجلس.
يتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكبر مما يحظى به أي مجلس مماثل بدول الخليج الأخرى. بيد أن هذا البرلمان قلما أكمل ولايته في السنوات الماضية. وفي ظل أزمة سياسية تعصف بالبلاد حل ولي العهد الكويتي البرلمان ودعا لانتخابات عامة.
رغم حظر دول الخليج للعبودية قانونا منذ زمن، إلا أنها لم تتخذ خطوات حقيقية وعملية في التعامل مع ملف العبودية والاسترقاق والسخرة، فيما لا تزال تتغاضى عن العنصرية التي يعاني منها خليجيون من ذوي البشرة السمراء.
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