 الكويت .. انتخابات برلمانية وسط تفاؤل بمرحلة جديدة | DW الأخبار | DW | 29.09.2022

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الكويت .. انتخابات برلمانية وسط تفاؤل بمرحلة جديدة

يدلي الكويتيون بأصواتهم لاختيار أعضاء البرلمان بعد نحو عامين من الصراع بين البرلمان السابق والحكومة

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