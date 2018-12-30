الكونغو تنتخب لانهاء حقبة الرئيس جوزيف كابيلا

بدأت في شرق جمهوريّة الكونغو الديموقراطيّة صباح اليوم الأحد (30 ديسمبر/ كانون الأول 2018) انتخابات محفوفة بالمخاطر أُرجئت ثلاث مرّات لاختيار خلف للرئيس جوزيف كابيلا، بحسب ما أفاد صحافيّون من وكالة فرانس برس يتواجدون في منطقتَي لوبومباشي وغوما. وتفتح مراكز الاقتراع فيما بعد في غرب البلاد وفي العاصمة كينشاسا بسبب فارق المنطقة الزمنية.

ومن المقرر أن يختار ناخبو الكونغو رئيسا جديداً، فيما يؤمل أن يكون أول تغيير ديمقراطي للسلطة في البلاد منذ نحو 50 عاما. وتُنتخب أيضا الأحد جمعية وطنية.

ويتنافس 21 مرشحًا على أعلى منصب في الدولة الغنية بالمعادن ولكنها تعاني من الفقر. لكن من المتوقع أن تتاح فرصة الفوز أمام ثلاثة مرشحين فقط هم: إيمانويل رامزاني شادري، مرشح الحزب الحاكم المدعوم من الرئيس المنتهية مدة ولايته جوزيف كابيلا، بالإضافة إلى مرشحي المعارضة فيليكس تشيسيكيدي ومارتن فايولو.

وتم تأجيل الانتخابات، التي كان مقرراً أن تجرى في 23 كانون أول/ ديسمبر، لمدة أسبوع بعد اندلاع حريق، يعتقد أنه أضرم عمداً، أسفر عن تدمير ثمانية آلاف ماكينة تصويت في مستودع بالعاصمة كينشاسا.

يذكر أن كابيلا، الذى يتولى السلطة منذ 17 عاما، أجل الانتخابات الرئاسية بالفعل لمدة عامين. بالإضافة إلى ذلك، أجلت اللجنة الانتخابية قبل أيام الانتخابات في ثلاث بلدات حتى آذار/ مارس 2019 بسبب استمرار تفشي وباء الإيبولا والعنف.

ويحق لحوالي 39 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في حوالي 60 ألف مركز اقتراع في أنحاء البلاد. ومن المقرّر أن تُعلن نتائج الاقتراع الرئاسي في 15 كانون الثاني/ يناير، ليؤدّي الرئيس الجديد اليمين الدستوريّة في 18 منه، على ما قالت مفوّضية الانتخابات.

ص.ش/و.ب (أ ف ب، د ب أ)