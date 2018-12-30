 الكونغو تنتخب لانهاء حقبة الرئيس جوزيف كابيلا | أخبار | DW | 30.12.2018

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أخبار

الكونغو تنتخب لانهاء حقبة الرئيس جوزيف كابيلا

رغم وجود كلمة الديمقراطية في اسم البلد إلا أنه لم يعرف أيّ انتقال سلمي للسلطة في تاريخه. واليوم بدأ نحو 40 مليون ناخب بالكونغو الديمقراطية في اختيار رئيس خلفا لجوزيف كابيلا مع آمال في أول تغيير ديمقراطي منذ خمسة عقود.

Wahlen im Kongo (Reuters/B. Ratner)

بدأت في شرق جمهوريّة الكونغو الديموقراطيّة صباح اليوم الأحد (30 ديسمبر/ كانون الأول 2018)  انتخابات محفوفة بالمخاطر أُرجئت ثلاث مرّات لاختيار خلف للرئيس جوزيف كابيلا، بحسب ما أفاد صحافيّون من وكالة فرانس برس يتواجدون في منطقتَي لوبومباشي وغوما. وتفتح مراكز الاقتراع فيما بعد في غرب البلاد وفي العاصمة كينشاسا بسبب فارق المنطقة الزمنية.

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بعد أربع سنوات من المحاكمات، أدانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الكونغولي كاتانغا، زعيم ميلشيا تقاتل لصالح جماعة ليندو العرقية في الكونغو. ميلشياته ارتكبت أعمال قتل على نطاق واسع في 2003. (07.03.2014)

الحكومة الألمانية مازالت تتمسك برأيها إزاء ضرورة التواجد العسكري لقوات حفظ الأمن الأوروبية في الكونغو، فيما يعتبر الكثير من الخبراء هذا الحضور بمثابة إشارة رمزية للتعبير عن حسن النية لا غير. (16.07.2006)

ومن المقرر أن يختار ناخبو الكونغو رئيسا جديداً، فيما يؤمل أن يكون أول تغيير ديمقراطي للسلطة في البلاد منذ نحو 50 عاما. وتُنتخب أيضا الأحد جمعية وطنية.

ويتنافس 21 مرشحًا على أعلى منصب في الدولة الغنية بالمعادن ولكنها تعاني من الفقر. لكن من المتوقع أن تتاح فرصة الفوز أمام ثلاثة مرشحين فقط هم: إيمانويل رامزاني شادري، مرشح الحزب الحاكم المدعوم من الرئيس المنتهية مدة ولايته جوزيف كابيلا، بالإضافة إلى مرشحي المعارضة فيليكس تشيسيكيدي ومارتن فايولو.

وتم تأجيل الانتخابات، التي كان مقرراً أن تجرى في 23 كانون أول/ ديسمبر، لمدة أسبوع بعد اندلاع حريق، يعتقد أنه أضرم عمداً، أسفر عن تدمير ثمانية آلاف ماكينة تصويت في مستودع بالعاصمة كينشاسا.

يذكر أن كابيلا، الذى يتولى السلطة منذ 17 عاما، أجل الانتخابات الرئاسية بالفعل لمدة عامين. بالإضافة إلى ذلك، أجلت اللجنة الانتخابية قبل أيام الانتخابات في ثلاث بلدات حتى آذار/ مارس 2019 بسبب استمرار تفشي وباء الإيبولا والعنف.

ويحق لحوالي 39 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في حوالي 60 ألف مركز اقتراع في أنحاء البلاد. ومن المقرّر أن تُعلن نتائج الاقتراع الرئاسي في 15 كانون الثاني/ يناير، ليؤدّي الرئيس الجديد اليمين الدستوريّة في 18 منه، على ما قالت مفوّضية الانتخابات.

ص.ش/و.ب (أ ف ب، د ب أ)

  • Bildergalerie langjährige Herrscher Haji Hassanal Bolkiah (Imago/Xinhua/J. Wong)

    من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!

    السلطان فوق كل شيء

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  • Bildergalerie langjährige Herrscher Paul Biya mit Ehefrau Chantal (picture-alliance/AP Photo/C. Owen)

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    الرئيس الذي يحب الترف

    منذ 34 عاما يشغل بول بيا منصب رئيس الدولة في الكاميرون. ويشعر الكثير من الكاميرونيين في غرب البلاد المتحدثين بالإنجليزية بالتهميش من قبل بيا الذي يتحدث الفرنسية. وهناك انتقادات أخرى لشغفه بالتبذير، إذ يبدو أنه صرف أكثر من 25 ألف يورو لتأجير فيلا ليوم واحد، وحتى زوجته شانتال تحب الأشياء الثمينة.

  • Bildergalerie langjährige Herrscher Yoweri Museveni Plakat (Getty Images/AFP/I. Kasamani)

    من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!

    ليس منبوذا لكنه سيتقاعد قريبا

    تولى يوفيري كاغوتا موسفيني رئاسة أوغندا لست دورات. ولا يمكن للرجل البالغ من العمر 72 عاما أن يتقدم للانتخابات المقبلة في 2021، لأن المرشح لا يحق له أن يتجاوز عمر 75 عاما. وكإبن رعاة ماشية حقق موسفيني نجاحا في السلم المهني: من الدراسة وقائد في الجيش إلى سياسي بارز. تحت رئاسته تم تعديل الدستور وتوطيده بسلسلة من الحقوق الأساسية.

  • Bildergalerie langjährige Herrscher König Mswati III (Getty Images/AFP/J. Jackson)

    من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!

    "أسد سوازيلاند"

    مسواتي الثالث هو آخر حاكم مستبد في إفريقيا. منذ 31 عاما يتولى الرجل البالغ من العمر 49 عاما السلطة في مملكة سوازيلاند. وهو واحد من بين 210 من الأطفال الذين أنجبهم والده مع 70 امرأة. وتقليد تعدد الزوجات تابعه مسواتي الثالث الذي كان له حتى عام 2013 ما مجموعه 15 زوجة. ويترك الشرطة تقمع أي نوع من الاحتجاجات.

  • Bildergalerie langjährige Herrscher Robert Mugabe (Getty Images/AFP/J. Njikizana)

    من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!

    معجب بنفسه

    روبرت غابرييل موغابي هو حاليا أكبر حاكم دولة، إذ يصل عمره إلى 93 عاما وهو يحكم كرئيس زيمبابوي منذ تقريبا 30 عاما. تحت حكم موغابي، وابتداء من عام 2000، تم طرد غالبية الإقطاعيين البيض وهو ما أشادت به عدة دول إفريقية. وفي السنوات الأخيرة هو نفسه يواجه تهما بالفساد.

  • Bildergalerie langjährige Herrscher Omar al-Bashir (Getty Images/AFP/A. Shazly)

    من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!

    مطلوب بسبب جرائم "الإبادة الجماعية"

    منذ 1993 يتربع عمر حسن أحمد البشير على كرسي الرئاسة في السودان. الرجل البالغ من العمر اليوم 73 عاما جاء إلى السلطة في 1989 بعد انقلاب غير دموي. وفي 2009 أصدرت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي أمر اعتقال ضده ـ بتهم اراكاب جرائم "إبادة جماعية" في إقليم دارفور.

  • Bildergalerie langjährige Herrscher Prinz Hans Adam II mit seinem Sohn Alois (picture-alliance/dpa/A. Nieboer)

    من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!

    بصمات ملكية

    على عكس الملوك الأوروبيين الآخرين يبقى هانس آدم الثاني (يسار) ليس فقط أميرا، بل أيضا رئيس حكومة بلاده ليشتنشتاين. في 1989 تولى زمام الحكم من والده الذي كلف ابنه بها في 2004.

  • Bildergalerie langjährige Herrscher Idriss Deby mit Merkel in Berlin (Getty Images/AFP/J. Macdougall)

    من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!

    من الراعي إلى شريك للغرب

    ادريس دبي مايزال "جديدا" في السلطة. في 1990 أصبح رئيسا لتشاد. كإبن أحد الرعاة أتمم قبلها في فرنسا تكوين ليصبح قائد طائرة مقاتلة. عقب العديد من الحروب الأهلية والمحاولات الانقلابية بات تشاد منذ 2008 مستقرا من الناحية السياسية. وفي الحرب ضد الإرهاب في منطقة الساحل الصحراوية أصبح دبي شريكا مطلوبا للغرب.


مختارات

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!

إنهم ينحدرون من إفريقيا وآسيا وأوروبا ويحملون ألقابا مثل الأمير والملك أو السلطان أو الرئيس. هم عشرة حكام يتربعون على سدة الحكم لأطول فترة ممكنة في بلدانهم. ويجمع بينهم شيء واحد: التمسك بكل قوة بالسلطة. (24.08.2017)  

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