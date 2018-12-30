 الكونغو: المحكمة الدستورية تعلن تشيسيكيدي رئيسا للبلاد | أخبار | DW | 20.01.2019

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أخبار

الكونغو: المحكمة الدستورية تعلن تشيسيكيدي رئيسا للبلاد

أعلنت المحكمة الدستورية في جمهورية الكونغو فيليكس تشيسيكيدي رئيسا للبلاد بعد فوزه بالأغلبية البسيطة، فيما رفض مرشح المعارضة مارتن فيولو هذا القرار وأعلن بأنه "الرئيس الشرعي الوحيد" ودعا إلى احتجاجات على مستوى البلاد.

DR Kongo Verfassungsgericht befasst sich mit Klage von Fayulu (Getty Images/AFP/T. Karumba)

المحكمة الدستورية في الكونغو

أعلنت المحكمة الدستوريّة رسميًا الأحد (20 كانون الثاني/يناير 2019) فيليكس تشيسيكيدي رئيسًا لجمهوريّة الكونغو الديموقراطيّة، بعد رفضها طعن المعارض مارتن فايولو. وقال رئيس المحكمة بينوا لوامبا بيندو إنّ "المحكمة تُعلن فيليكس تشيلومبو تشيسيكيدي رئيسًا لجمهوريّة الكونغو الديموقراطيّة بالأغلبيّة البسيطة".

وبهذا الإعلان، يُصبح تشيسيكيدي خامس رئيس لجمهوريّة الكونغو الديموقراطيّة منذ الاستقلال في 30 حزيران/يونيو 1960.

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وتشيسيكيدي سيخلف الرئيس المُنتهية ولايته جوزيف كابيلا الذي يحكم البلاد منذ اغتيال والده لوران ديزيريه كابيلا قبل 18 عامًا في 16 كانون الثاني/يناير 2001.

وقد طلب المعارض مارتن فايولو الأحد من المجتمع الدولي عدم الاعتراف بتشيسيكيدي رئيسًا للبلاد. وقال فايولو "أعتبر نفسي من الآن فصاعدًا الرئيس الشرعيّ الوحيد لجمهوريّة الكونغو الديموقراطيّة"، وذلك بعد رفض الطعن الذي تقدّم به وإعلان المحكمة الدستوريّة فوز منافسه. وأضاف بأن "المحكمة الدستورية أكدت أنها تخدم نظام ديكتاتوري".

ودعا فايولو الكونغوليين إلى تنظيم "احتجاجات سلمية في كل أنحاء البلاد" للاحتجاج على قرار المحكمة الدستورية.

ز.أ.ب/ه.د (د ب أ، أ ف ب)

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