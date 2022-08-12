الكونغو: الغوريلا وفيروس كورونا

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باحثو بيئة يدرسون مخاطر انتقال العدوى بين الحيوانات والبشر كدراسة حال الغوريلا في الكونغو مثلا.
يعيش حيوان آكل النمل الحرشفي في آسيا وإفريقيا وهو مهدد بالانقراض. تعتبر لحوم هذه الحيوانات طعاما شهيا في إفريقيا وتباع حراشفها كأدوية في آسيا. يتم صيد الحيوانات المحمية وتهريبها على نطاق واسع.
ارتفاعٍ غير مسبوق في إصابات حمى القرم -الكونغو النزفية في العراق، الأرقام تتكلّم عن نفسها. فمنذ كانون الثاني/ يناير الماضي، سجلت البلاد 111 إصابةً بين البشر بالمرض، بينها 19 وفاةً، وفق منظمة الصحة العالمية.
تباينت ردود فعل دول الشرق الأوسط على متحور "أوميكرون" بين فرض قيود على السفر وغلق المطارات وإعلان حالة إغلاق عامة. فيما اكتسبت "دبلوماسية اللقاحات" زخما جديدا في المنطقة التي تتلقف أي مساعدة خارجية لمواجهة الجائحة.
سيشهد العام المقبل عددا من الانتخابات الحاسمة في عدد من دول إفريقيا، وهو ما سيمثل اختبارا لمسار الديمقراطية في القارة السمراء وسط تحذيرات من استمرار الأزمات في هذه البلدان، التي تشهد من وقت لآخر اضطرابات وانقلابات..
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