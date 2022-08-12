 الكونغو: الغوريلا وفيروس كورونا | العولمة 3000 | DW | 25.02.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

العولمة 3000

الكونغو: الغوريلا وفيروس كورونا

باحثو بيئة يدرسون مخاطر انتقال العدوى بين الحيوانات والبشر كدراسة حال الغوريلا في الكونغو مثلا.

المزيد من المركز الإعلامي

الكونغو: الغوريلا وفيروس كورونا

الكونغو: الغوريلا وفيروس كورونا 12.08.2022

الكونغو: الغوريلا وفيروس كورونا

الكونغو: الغوريلا وفيروس كورونا 22.04.2022

DW Covid-19 Spezial arabisch Sendungslogo Composite

تتبع فيروس كورونا ومواضيع أخرى 12.08.2022

كوفيد 19 - العلاقة بين الإنسان والحيوان والبيئة

كوفيد 19 - العلاقة بين الإنسان والحيوان والبيئة 22.04.2022

المزيد العولمة 3000

Titel: Kolumbien Tänzer Beschreibung: Diego López kommt aus armen Verhältnissen. Sein Traum: Ballett tanzen. Er ist ehrgeizig und hat gute Zukunftschancen Rechte: nur für diesen Beitrag Copy: SWR Sendung vom 20.02.2023 Bilder aus der DW-Sendung Global 3000

كولومبيا: التخلص من الفقر مع الباليه 26.02.2023

نباتات مُعدلة وراثيا تقاوم تغيرات المناخ ومواضيع أخرى

العولمة 3000 - نباتات مُعدلة وراثيا تقاوم تغيرات المناخ ومواضيع أخرى 25.02.2023

Titel: Fentanyl Beschreibung: In den USA verbreitet sich die gefährliche Droge Fentanyl immer weiter. Ein Milliardengeschäft für die Kartelle. Rechte: nur für diesen Beitrag Copy: ZDF Sendung vom 20.02.2023 Bilder aus der DW-Sendung Global 3000

الولايات المتحدة الأمريكية: تزايد عدد الوفيات بسبب الفينتانيل 25.02.2023

استياء وغضب من نظام الملالي في إيران ومواضيع أخرى

العولمة 3000 - استياء وغضب من نظام الملالي في إيران ومواضيع أخرى 18.02.2023

اقرأ أيضا

FILE - In this Feb. 15, 2019 file photo, a pangolin looks for food on private property in Johannesburg, South Africa. Often caught in parts of Africa and Asia, the anteater-like animals are smuggled mostly to China and Southeast Asia, where their meat is considered a delicacy and scales are used in traditional medicine. In April 2020, the Wildlife Justice Commission reported traders were stockpiling pangolin scales in several Southeast Asia countries awaiting an end to the pandemic. (AP Photo/Themba Hadebe) |

آكل النمل الحرشفي في خطر 15.02.2023

يعيش حيوان آكل النمل الحرشفي في آسيا وإفريقيا وهو مهدد بالانقراض. تعتبر لحوم هذه الحيوانات طعاما شهيا في إفريقيا وتباع حراشفها كأدوية في آسيا. يتم صيد الحيوانات المحمية وتهريبها على نطاق واسع.

Azhar Assadi, a doctor working with the health departement of Iraq's southern Dhi Qar province, examines the files of patients infected by the tick-borne virus Crimean-Congo haemorrhagic fever (CCHF), on May 25, 2022, during the country's worst detected outbreak of the illness. - The CCHF virus has no vaccine and onset can be swift, with a victim suffering from severe bleeding, both internally as well as externally and especially from the nose. It causes death in as many as two-fifths of cases, according to medics. (Photo by Asaad NIAZI / AFP)

مستويات غير مسبوقة في الإصابات بالحمى النزفية في العراق 29.05.2022

ارتفاعٍ غير مسبوق في إصابات حمى القرم -الكونغو النزفية في العراق، الأرقام تتكلّم عن نفسها. فمنذ كانون الثاني/ يناير الماضي، سجلت البلاد 111 إصابةً بين البشر بالمرض، بينها 19 وفاةً، وفق منظمة الصحة العالمية.

28.11.21 *** Travellers exit the coronavirus disease (COVID-19) pandemic testing area at Ben Gurion International Airport as Israel imposes new restrictions near Tel Aviv, Israel November 28, 2021. REUTERS/Amir Cohen

أوميكرون.. هل دول الشرق الأوسط مستعدة لمواجهة متحور كورونا الجديد؟ 06.12.2021

تباينت ردود فعل دول الشرق الأوسط على متحور "أوميكرون" بين فرض قيود على السفر وغلق المطارات وإعلان حالة إغلاق عامة. فيما اكتسبت "دبلوماسية اللقاحات" زخما جديدا في المنطقة التي تتلقف أي مساعدة خارجية لمواجهة الجائحة.

19.9.2020****A woman prepares his ballot to cast as voting in the Edo State governorship election commence at polling unit 26, ward 5, Iguododo, Orhionmwon Local Government Area, in Edo State, on September 19 , 2020. As voters gathered to polls in Edo State, the incumbent governor Godwin Obaseki of the People Democratic Party (PDP) for a second term, amidst of COVID-19 pandemic. (Photo by Olukayode Jaiyeola/NurPhoto)

أفريقيا في عام 2023 ـ المسار الديمقراطي المتعثر أمام اختبار صعب 29.12.2022

سيشهد العام المقبل عددا من الانتخابات الحاسمة في عدد من دول إفريقيا، وهو ما سيمثل اختبارا لمسار الديمقراطية في القارة السمراء وسط تحذيرات من استمرار الأزمات في هذه البلدان، التي تشهد من وقت لآخر اضطرابات وانقلابات..