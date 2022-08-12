الكونغو: الغوريلا وفيروس كورونا

أفريقيا في عام 2023 ـ المسار الديمقراطي المتعثر أمام اختبار صعب

سيشهد العام المقبل عددا من الانتخابات الحاسمة في عدد من دول إفريقيا، وهو ما سيمثل اختبارا لمسار الديمقراطية في القارة السمراء وسط تحذيرات من استمرار الأزمات في هذه البلدان، التي تشهد من وقت لآخر اضطرابات وانقلابات..