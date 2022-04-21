الكونغو: الغوريلا وفيروس كورونا

بعد ستة أشهر على ظهوره .. خمس حقائق عن فيروس كورونا!

عند ظهور فيروس كورونا المستجد أول مرة بالصين، وجد الأطباء أنفسهم أمام عالم جديد لن ينفع معه سوى التجارب المتواصلة. وبعد نصف عام تمّ التوصل إلى عدد كبير من الحقائق على ضوئها عُدل عدد من النظريات الأولية بخصوص الفيروس.