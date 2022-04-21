الكونغو: الغوريلا وفيروس كورونا

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ما مدى مخاطر انتقال العدوى بين الحيوانات والبشر؟ هذا ما يحاول الباحثون دراسته والتأكد منه عبر مراقبة حيوانات الغوريلا في الكونغو وتأثير جائحة كورونا عليها.
أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديموقراطية تفشيا جديدا لوباء إيبولا في شمال غرب البلاد. وتتزامن عودة إيبولا مع تفشي فيروس كورونا المستجدّ في البلاد.
ارتفاع مقلق لإصابات فيروس كورونا في أوروبا يدفع فرنسا وبريطانيا إلى اتخاذ تدابير جديدة، ومطالبات بتدابير "حاسمة" في إسبانيا، بينما يقفز معدل الإصابات في ألمانيا إلى أكثر من ألفي إصابة ومجدداً إغلاق تام في إسرائيل.
عند ظهور فيروس كورونا المستجد أول مرة بالصين، وجد الأطباء أنفسهم أمام عالم جديد لن ينفع معه سوى التجارب المتواصلة. وبعد نصف عام تمّ التوصل إلى عدد كبير من الحقائق على ضوئها عُدل عدد من النظريات الأولية بخصوص الفيروس.
رصد علماء في جنوب أفريقيا سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد وبها عدة تحورات. وانتشرت الآن لأغلب مناطق جنوب أفريقيا ولسبع دول أخرى في أفريقيا وأوروبا وآسيا وأوقيانوسيا. ما هي هذه الطفرة الجديدة؟
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