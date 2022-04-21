 الكونغو: الغوريلا وفيروس كورونا | DW الأخبار | DW | 22.04.2022

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DW الأخبار

الكونغو: الغوريلا وفيروس كورونا

ما مدى مخاطر انتقال العدوى بين الحيوانات والبشر؟ هذا ما يحاول الباحثون دراسته والتأكد منه عبر مراقبة حيوانات الغوريلا في الكونغو وتأثير جائحة كورونا عليها.

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