  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
قضايا راهنة
الانتخابات الألمانية 2025الهجرة واللجوء إلى أوروباحرب غزة وارتداداتها
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
بث مباشر
نزاعاتجمهورية الكونغو

الكونغو - إمبراطورية الصمت

٣ يناير ٢٠٢٥

مزقت الحرب جمهورية الكونغو الديمقراطية لعقود من الزمن، لكن وسائل الإعلام والمجتمع الدولي لا يولون اهتمامًا لذلك. وتشير بعض التقديرات الى أن عدد الضحايا بالملايين في وقت لا تلوح فيه نهاية للحرب في الأفق.

https://p.dw.com/p/4onA9

الأطراف المتحاربة عالقة في دوامة من العنف، وتدور الصراعات حول السلطة والمال والوصول إلى الموارد الطبيعية الثمينة في البلاد. المخرج السينمائي البلجيكي تييري ميشال يتجول بكاميرته في الكونغو منذ أكثر من 30 عامًا. لقد كان شاهدًا على النضال والمعاناة، وشاهدًا على آمال الشعب الكونغولي أيضًا. في الفيلم توضح كلمة الطبيب الحائز على جائزة نوبل للسلام دينيس موكويغي، تاريخ العنف المستمر الذي دمر الكونغو لعقود من الزمن. لا يستثني هذا الفيلم أي طرف من الأطراف المنخرطة في هذه المأساة، بما فيها الحكام الكونغوليون والدول المجاورة والمؤسسات الدولية. ويستند الفيلم إلى تقرير للأمم المتحدة لرسم الخرائط الذي يسجل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في الكونغو بين مارس 1993 ويونيو 2003. وقد ذكر التقرير أسماء مرتكبي هذه الجرائم، وهو الأمر الذي أثار المخاوف وظل سرًّا. يرسم الفيلم صورة متناقضة لبلد عالق بين الغضب والتضامن، ويدعو الى التصالح مع التاريخ وضد النسيان، وهو يريد بذلك أن يساهم في وضع حد لعقود من الإفلات من العقاب.

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من نزاعات من أرجاء العالم

المزيد من نزاعات من أرجاء العالم

Nahostkonflikt - Gaza

حرب غزة تدخل شتاءها الثاني

تقرير الأمم المتحدة بشأن الهجمات على المستشفيات في غزة منذ أكتوبر 2023 يكشف عن دمار واسع النطاق
نزاعات١ يناير ٢٠٢٥02:52 دقيقة
external

نظرة على الشرق الأوسط في عام 2024

حروب في عام 2024 تزيد اشتعال منطقة الشرق الأوسط
نزاعات٣١ ديسمبر ٢٠٢٤03:18 دقيقة
external

قطاع غزة ... حياة بين القصف والمجاعة

الجيش الإسرائيلي يقتل 20 فلسطينيا على الأقل في هجمات على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
نزاعات٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤01:43 دقيقة
المزيد
تخطي إلى الجزء التالي عن هذا البرنامج

عن هذا البرنامج

DW Sendungslogo "DokFilm" arabisch

وثائقي

أفلام وثائقية وريبورتاجات يومية من ألمانيا وسائر أنحاء العالم في دائرة الضوء. بحث عن كثب في خلفيات القضايا، وقصص مثيرة من مجالات الاقتصاد والعلوم والثقافة والطبيعة والتاريخ والرياضة. تنوع في المواضيع ومشاهد رائعة وصور شيقة. أفلام وثائقية مدتها نصف ساعة أو ثلاثة أرباع الساعة.

الانتقال إلى برنامج وثائقي